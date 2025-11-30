La película más vista en España durante la dictadura franquista: las desventuras de un joven cura en un pueblo pequeño con “el mejor comediante vivo” de protagonista

Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).

De las películas más taquilleras de este siglo en España, una gran parte son comedias. Las sagas de Ocho apellidos o Torrente, junto con las andanzas de míticos personajes, como Mortadelo y Filemón, han atraído a millones de espectadores a las salas de cine, ilustrando hasta qué punto la risa puede convertirse en el mejor argumento para convencer a alguien de que vea una película.

No parece que el fenómeno, sin embargo, sea exclusivo de las últimas décadas. En la dictadura franquista, la película que más espectadores logró llevar hasta los cines fue uno de los títulos más recordados de la carrera de un gigante de la comedia cinematográfica, Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. El actor y comediante mexicano, fácilmente reconocible por su singular estilo a la hora de hablar enredando las palabras, conquistó al público de España y de todo el mundo con un humor blanco y universal, que lo convertía habitualmente en el representante del hombre pobre y humilde, pero igualmente astuto y entrañable, tal y como se vería en títulos como Ahí está el detalle, El bolero de Raquel y La vuelta al mundo en 80 días.

La película que triunfaría sobremanera en España no sería ninguna de esas, sino El padrecito, otra de sus comedias en las que Cantinflas da vida a un joven sacerdote, el padre Sebastián, que llega a un pequeño pueblo mexicano para ayudar al anciano padre Damián en sus tareas al mando de la parroquia. Sin embargo, en la comunidad ven la llegada del nuevo cura como una usurpación, lo que provoca que empiecen a hacerle la vida imposible, mientras él hace lo que puede, pese a su singular personalidad, por ganarse su cariño.

Imágenes de 'El padrecito', protagonizado por Cantinflas. (Posa Films)

“El mejor comediante vivo”

Estrenada en 1964, El padrecito fue una buena muestra de la popularidad del actor protagonista. Desde los 50, Cantinflas gozaba de la categoría de estrella internacional, y prueba de ello era tanto su presencia en los cines como en televisión, lo que acabaría por convertirle en una figura de culto. Su reconocimiento llegaría, incluso, hasta el punto de que otra leyenda de la industria como Charles Chaplin lo considerara “el mejor comediante vivo”, lo que no hizo sino impulsar todavía más su prestigio.

Según datos de la ya extinta Dirección General de Cinematografía, El padrecito lograría atraer a 6.283.876 espectadores, una cifra que actualmente la situaría en el top 20 (por encima de títulos tan exitosos en taquilla como Lo imposible, Jurassic Park o Barbie), pero que por aquel entonces lideraba un ranking cuyo podio era completado por Doctor Zhivago y Tiburón, y en el que el primer título producido totalmente en España era No desearás al vecino del quinto, otra comedia con Alfredo Landa como protagonista.

Cantinflas en ‘El analfabeto’, título con el que se inició el género de comedia educativa y pedagógica, la cual contiene un mensaje de superación dirigido a la sociedad. (TikTok/@desdelafe)

Durante la dictadura, también triunfaron otros títulos como La guerra de las galaxias, Superman, El padrino, El graduado, la italo-española La muerte tenía un precio, El coloso en llamas o La ciudad no es para mí. Sin embargo, sería El padrecito la que ostentaría el récord hasta 1984, cuando la Dirección General de Cinematografía anunció que E.T. el extraterrestre la había superado tras atraer a 6.875.209 espectadores.