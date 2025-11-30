España Cultura

La película más vista en España durante la dictadura franquista: las desventuras de un joven cura en un pueblo pequeño con “el mejor comediante vivo” de protagonista

La llegada a los cines de este título, protagonizado por una estrella internacional de la comedia, supuso un acontecimiento de tal magnitud que, setenta años más tarde, todavía seguiría destacando entre los estrenos más exitosos

Guardar
Ángel Garasa (izquierda) y Mario
Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).

De las películas más taquilleras de este siglo en España, una gran parte son comedias. Las sagas de Ocho apellidos o Torrente, junto con las andanzas de míticos personajes, como Mortadelo y Filemón, han atraído a millones de espectadores a las salas de cine, ilustrando hasta qué punto la risa puede convertirse en el mejor argumento para convencer a alguien de que vea una película.

No parece que el fenómeno, sin embargo, sea exclusivo de las últimas décadas. En la dictadura franquista, la película que más espectadores logró llevar hasta los cines fue uno de los títulos más recordados de la carrera de un gigante de la comedia cinematográfica, Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. El actor y comediante mexicano, fácilmente reconocible por su singular estilo a la hora de hablar enredando las palabras, conquistó al público de España y de todo el mundo con un humor blanco y universal, que lo convertía habitualmente en el representante del hombre pobre y humilde, pero igualmente astuto y entrañable, tal y como se vería en títulos como Ahí está el detalle, El bolero de Raquel y La vuelta al mundo en 80 días.

La película que triunfaría sobremanera en España no sería ninguna de esas, sino El padrecito, otra de sus comedias en las que Cantinflas da vida a un joven sacerdote, el padre Sebastián, que llega a un pequeño pueblo mexicano para ayudar al anciano padre Damián en sus tareas al mando de la parroquia. Sin embargo, en la comunidad ven la llegada del nuevo cura como una usurpación, lo que provoca que empiecen a hacerle la vida imposible, mientras él hace lo que puede, pese a su singular personalidad, por ganarse su cariño.

Imágenes de 'El padrecito', protagonizado
Imágenes de 'El padrecito', protagonizado por Cantinflas. (Posa Films)

“El mejor comediante vivo”

Estrenada en 1964, El padrecito fue una buena muestra de la popularidad del actor protagonista. Desde los 50, Cantinflas gozaba de la categoría de estrella internacional, y prueba de ello era tanto su presencia en los cines como en televisión, lo que acabaría por convertirle en una figura de culto. Su reconocimiento llegaría, incluso, hasta el punto de que otra leyenda de la industria como Charles Chaplin lo considerara “el mejor comediante vivo”, lo que no hizo sino impulsar todavía más su prestigio.

Según datos de la ya extinta Dirección General de Cinematografía, El padrecito lograría atraer a 6.283.876 espectadores, una cifra que actualmente la situaría en el top 20 (por encima de títulos tan exitosos en taquilla como Lo imposible, Jurassic Park o Barbie), pero que por aquel entonces lideraba un ranking cuyo podio era completado por Doctor Zhivago y Tiburón, y en el que el primer título producido totalmente en España era No desearás al vecino del quinto, otra comedia con Alfredo Landa como protagonista.

Cantinflas en ‘El analfabeto’, título con el que se inició el género de comedia educativa y pedagógica, la cual contiene un mensaje de superación dirigido a la sociedad. (TikTok/@desdelafe)

Durante la dictadura, también triunfaron otros títulos como La guerra de las galaxias, Superman, El padrino, El graduado, la italo-española La muerte tenía un precio, El coloso en llamas o La ciudad no es para mí. Sin embargo, sería El padrecito la que ostentaría el récord hasta 1984, cuando la Dirección General de Cinematografía anunció que E.T. el extraterrestre la había superado tras atraer a 6.875.209 espectadores.

Temas Relacionados

PelículasFranquismoCantinflasCineCine España

Últimas Noticias

‘Blue Moon’, o el regreso de Ethan Hawke y Richard Linklater en su lucha contra el arte inofensivo

El director y el actor de ‘Antes del amanecer’ se reencuentran en este teatral relato inspirado en la vida del letrista Lorenz Hart

‘Blue Moon’, o el regreso

El director de ‘Parásitos’ arremete contra la inteligencia artificial: “Voy a organizar un escuadrón para destruirla”

El surcoreano ha sido presentado como jurado del Festival de cine de Marrakech, en el que la acompañan actrices como Jenna Ortega o Anya Taylor-Joy

El director de ‘Parásitos’ arremete

El conocido actor español que estuvo a punto de protagonizar ‘El diablo viste de Prada’ junto a Meryl Streep y Anne Hathaway: “No iba a poder”

Llegó a hacer una prueba y convencer a la directora de casting, pero al final tuvo que rechazarlo por un problema con el idioma

El conocido actor español que

Rosalía ya tiene fecha para presentar ‘Lux’ en Madrid: este será el momento en que actuará en el Movistar Arena

Tal y como afirma El Mundo, la artista catalana ya tiene fecha para actuar en la capital el año que viene

Rosalía ya tiene fecha para

La primera gran lista de mejores películas de 2025 ya está aquí y tiene una española como número 1

La prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma ha anunciado su ranking con lo mejor de 2025, entre las que lidera un título nacional

La primera gran lista de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Los ganaderos culpan a la

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

Cuenta atrás para el euro digital: Europa acelera el proyecto y fija el horizonte de emisión en 2029

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions