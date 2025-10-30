Cultura

Johnny Depp dona 56.000 euros a un centro musical de Valencia que fue arrasado por la DANA

El actor conocido por ‘Piratas del Caribe’ ha llegado hasta Massanassa para ayudar con la reconstrucción de un centro

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Johnny Depp en el Festival
Johnny Depp en el Festival de Cine de Roma, Italia, el 26 de octubre de 2024. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Justo cuando este miércoles se ha cumplido un año de la DANA, que arrasó especialmente la Comunidad Valenciana y dejó 229 fallecidos en la región, se ha conocido que el actor y director estadounidense Johnny Depp ha realizado una donación de unos 56.000 euros al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa, una entidad cultural valenciana que fue arrasada por el agua. Así lo explicó la tarde del aniversario el presidente del CIM, Jesús Mateo, en declaraciones recogidas por Levante-EMV. En dólares, la cantidad donada asciende a 65.000.

Como ha relatado Mateo al diario El Mundo, cree que Depp llegó al centro a través de un trabajador de la escuela, quien le informó de que estaba en contacto con un agente, y fue en verano cuando empezó a gestarse la donación. Como añade el medio, fue a través de un valenciano que, sin ánimo de lucro, actuó como un intermediando entre el entorno del actor y la asociación. El presidente del CIM reconoce que desconoce por qué Depp eligió su entidad como beneficiaria de la donación. “Se puso en contacto con nosotros una persona conocida que actuó como intermediario, y a través de ella hicimos todos los trámites”, apunta el medio valenciano. No obstante, el centro musical tiene previsto contactar directamente con el actor para agradecerle su gesto.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

La aportación económica de Depp se destinará a la rehabilitación de una planta baja recientemente adquirida por la sociedad musical como nuevo local social, después de que la anterior sede quedara “totalmente destrozada” por las lluvias torrenciales. “Es un dinero que nos hace mucha falta porque ese día lo perdimos todo: los archivos, los instrumentos, la sede...”, explicó Mateo en declaraciones a Levante-EMV.

El CIM de Massanassa es una institución emblemática en la localidad valenciana. Fundado en los años veinte, vivió un largo paréntesis tras su disolución en 1941 y fue reconstituido en 1981, convirtiéndose desde entonces en un referente de la educación y la vida musical del municipio.

Varios voluntarios limpian calles en
Varios voluntarios limpian calles en Masanasa, a 8 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona / Europa Press)

Entre esas ayudas, además de la de Depp, destacan las donaciones de la Fundación Hortensia Herrero —vinculada a la empresaria y filántropa valenciana, esposa de Juan Roig— y de la Fundación Plácido Domingo, que visitó el centro el pasado marzo y aportó instrumental para su escuela de música.

Unas 30 sociedades musicales sufrieron daños por la DANA

La relación de Johnny Depp con España se ha intensificado en los últimos años. Días después de la DANA, a comienzo de noviembre de 2024, durante su participación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el actor expresó su solidaridad con los afectados por la catástrofe y elogió “la resiliencia y la fuerza del pueblo español”. También envió un abrazo a los valencianos para ofrecerse a ayudar “como sea” porque su corazón “está con las personas afectadas”.

La catástrofe que golpeó al CIM no fue un caso aislado. Según datos de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), unas 30 sociedades musicales sufrieron daños significativos tras la DANA de octubre, lo que afectó a 3.500 músicos, 4.000 alumnos y 350 profesores en toda la región.

Temas Relacionados

Johnny DeppDANAValenciaComunidad ValencianaEspaña NoticiasEspaña-Cultura

Últimas Noticias

Talleres, cine y gastronomía en el mes de la Cultura Coreana

La programación incluye charlas, muestras de arte, proyecciones de películas y clases de cocina, con la participación de reconocidos chefs y artistas, en el marco de la celebración del kimchi

Talleres, cine y gastronomía en

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

La publicación de ‘L’Empire’, trabajo de investigación de tres periodistas franceses, ha encendido el debate público sobre la relación de las estrellas musicales y sus discográficas con el mundo criminal

Asesinatos, extorsión y crimen organizado:

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

El formato clásico de película, olvidado desde los años 60, vuelve a ser tendencia en la industria gracias a directores como Paul Thomas Anderson, Greta Gerwig y Alejandro G. Iñárritu, que apuestan por su calidad visual

El renacimiento de VistaVision: grandes

El error común al escribir “en cuanto representante” y la explicación de la Real Academia Española

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

El error común al escribir

Serrat y Padura recibirán doctorado honoris causa en México durante la Feria del Libro

El cantante español y el escritor cubano serán reconocidos por su impacto en la cultura iberoamericana, al recibir el máximo honor académico de la universidad durante la feria de Guadalajara

Serrat y Padura recibirán doctorado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los detalles de la primera

Los detalles de la primera medicación específica para la talla baja que llega a la Argentina

Kicillof criticó al Gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión de gobernadores en Casa Rosada

Empresas y provincias vuelven a emitir bonos y suman una oferta de dólares clave para el Gobierno

El gremio de controladores anunció 9 paros para la aviación de carga durante noviembre

Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Chery Tiggo 9 supera una

Chery Tiggo 9 supera una de las pruebas de choque más exigentes de la industria

Un adolescente murió tras caer de un piso 20 en medio de una protesta de ultraortodoxos en Israel

Rodrigo Paz dijo que Luis Arce debe evitar el ingreso de estructuras criminales a Bolivia tras la operación en Río de Janeiro

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

TELESHOW
Alejandra Maglietti abrió las puertas

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”

Lucía Galán celebra Halloween en México: su insólita “pareja” desató furor entre su público

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron el aniversario de su amor con besos y humor: “Al final te chapé”

Daniela Christiansson mostró junto a su hija quién la acompaña en su embarazo lejos de Maxi López

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta