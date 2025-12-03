El ‘Wrapped’ de Spotify corona a Bad Bunny como el músico más escuchado de 2025: esta es la lista completa de los artistas más exitosos del año

Bad Bunny, el artista más escuchado del año según el Wrapped de Spotify.

Y llegó el día. Spotify ha revelado los esperados datos de su Wrapped 2025, el resumen que todos los oyentes de la plataforma de música en streaming reciben con lo más escuchado de 2025, un añoi marcado por grandes retornos y por la consolidación de nuevos clásicos.

La compañía ha anunciado que el artista puertorriqueño Bad Bunny ha logrado alcanzar los diecinueve mil ochocientos millones de reproducciones, volviendo a liderar la lista de artistas más escuchados del mundo, tras haberse coronado también en 2020, 2021 y 2022. Según Spotify, este logro se celebra con una campaña global en honor al artista, que incluye el cortometraje Leap Year, activaciones especiales y sorpresas en la propia aplicación.

La competencia por el primer puesto ha sido reñida: Taylor Swift ocupa el segundo lugar mundialmente, después de haber sido la artista más escuchada los dos años anteriores. El tercer artista en la lista global fue The Weeknd, seguido por Drake y, cerrando el top cinco, Billie Eilish. Kendrick Lamar, Bruno Mars, ariana Grande, Arijit Singh y Fuerza Regida completarían la lista de los diez músicos más escuchados del mundo.

Las guerreras K-pop irrumpen con fuerza en la lista de lo más escuchado del año. (Netflix)

Sabrina Carpenter y Billie Eilish permanecen entre lo más escuchado

Bad Bunny destaca, además, por posicionar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el primer lugar mundial, con otro fenómeno para muchos inesperado, aunque para otros obvio: la banda sonora de Las guerreras K-pop ha alcanzado el segundo puesto en la lista de álbumes más escuchados, mientras que HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish y Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter han regresado al top cinco por segundo año consecutivo.

Entre las canciones más reproducidas globalmente, Die With A Smile, la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, ha liderado la lista con mil setecientos millones de streams. El segundo puesto lo ocupa BIRDS OF A FEATHER de Billie Eilish, que el año pasado había sido tercera y ha mantenido un año más su popularidad. En la tercera posición, APT de ROSÉ y Bruno Mars, confirma la tendencia de colaboraciones que marcan el pulso musical internacional.

Esta es la lista de lo más reproducido en España

El panorama español muestra, por su parte, algunas particularidades: Quevedo se consolida como el segundo artista más escuchado en el país (subiendo tres puestos respecto a 2024), siendo además el único español presente en las diez primeras posiciones. Tras él, Myke Towers figura en el tercer lugar, seguido de JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y Karol G.

Entre las artistas femeninas, Karol G repite liderazgo en España por tercer año consecutivo. Junto a ella, Aitana, De La Rose, Bad Gyal, Taylor Swift, Rosalía (cuyo álbum LUX ha logrado entrar en el top veinte tras ser el más reproducido en un solo día por una mujer de habla hispana), Shakira, Lola Índigo, Emilia y Lady Gaga completan el ranking.

tu vas sin - rels B

La proyección internacional de los artistas españoles muestra que Rels B sigue siendo el más escuchado fuera del país. Le siguen Quevedo y Enrique Iglesias, y el listado lo completan Alejandro Sanz, Rosalía (que, de nuevo, se destaca como la artista española con mayor impacto global), Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G.