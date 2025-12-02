España Cultura

¿Cuál es la palabra del año según el Diccionario de Oxford?: un término que provoca indignación

Se trata de una palabra que ha surgido dentro del entorno digital

Un diccionario Oxford en las
Un diccionario Oxford en las oficinas de la AP en Nueva York, el 29 de agosto del 2010. (AP foto/Caleb Jones)

La elección de la palabra del año por parte del Diccionario de Oxford ha vuelto a poner el foco en la influencia de las redes sociales y la cultura digital sobre el lenguaje y el comportamiento colectivo.

En 2025, el término seleccionado ha sido “rage bait”, una expresión que, según la definición oficial de la editorial Oxford University Press, describe como “contenido en línea creado deliberadamente para provocar ira o indignación, con el objetivo de aumentar el tráfico web y la interacción en redes sociales”.

Esta decisión ha sido motivada por el notable incremento en el uso del término, que se ha triplicado durante los últimos doce meses, según los datos recopilados por la propia editorial.

Las redes sociales aumentan el
Las redes sociales aumentan el uso del nuevo término (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de la crispación en las plataformas digitales ha convertido la indignación en un recurso habitual para captar la atención de los usuarios. El presidente de Oxford Languages, Casper Grathwohl, ha explicado que la elección de “rage bait” responde a la necesidad de nombrar una táctica de manipulación cada vez más evidente en el entorno digital.

Grathwohl ha subrayado que la sociedad está empezando a ser consciente de que ciertos contenidos buscan alterar el estado de ánimo de los usuarios de forma deliberada para lograr mayor visibilidad y repercusión. En palabras del propio Grathwohl, recogidas por The New York Times, “aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa. Y quieren hablar de ella”.

Evolución y significado del término

El origen de “rage bait” se remonta a 2002, cuando apareció por primera vez en un foro de Usenet para describir la reacción de un conductor ante la provocación de otro en la carretera. En aquel contexto, el término hacía referencia a la “agitación deliberada” en situaciones de tráfico.

Sin embargo, con el paso de los años, su significado ha experimentado una transformación radical, migrando del ámbito físico al digital. Actualmente, el Diccionario de Oxford define “rage bait” como “contenido en línea”. Esta táctica, que explota las emociones negativas de los usuarios, ha sido adoptada tanto por marcas como por creadores de contenido y personalidades influyentes. El objetivo es claro: generar debate, polarización y, en última instancia, crecimiento en términos de visibilidad y beneficios económicos.

Cansancio y fatiga digital (Freepik)
Cansancio y fatiga digital (Freepik)

Las plataformas digitales, por su parte, priorizan este tipo de publicaciones, ya que la indignación es una de las emociones que más moviliza a los usuarios y prolonga su tiempo de permanencia en la red.

Casper Grathwohl ha señalado que la evolución de internet ha supuesto un cambio drástico en la forma en que se capta la atención del público. Si antes la red se centraba en despertar la curiosidad a cambio de un clic, ahora el sistema “secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”. Esta tendencia, según Grathwohl, es la consecuencia natural de una sociedad cada vez más impulsada por la tecnología y los extremos culturales.

Un fenómeno vinculado a la salud mental digital

La elección de “rage bait” como palabra del año no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una reflexión más amplia sobre el impacto de la cultura digital en la salud mental. En 2024, el Diccionario de Oxford seleccionó “brain rot” (“podredumbre cerebral”) como término del año, en referencia al agotamiento mental derivado del consumo excesivo de contenido irrelevante en línea.

Grathwohl ha explicado que ambos conceptos forman parte de un mismo ecosistema: “Forman un poderoso ciclo donde la indignación genera interacción, los algoritmos la amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos. Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento”.

Bárbara Abadi explica las razones detrás del posible enamoramiento o relación profunda con alguien que no conocemos. Un vínculo estrecho con una celebridad o personalidad nunca fue más fácil y tiene nombre: relaciones parasociales.

El proceso de selección de la palabra del año por parte de Oxford University Press implica el análisis de un corpus de unos 30.000 millones de palabras procedentes de fuentes de noticias de todo el mundo angloparlante, según ha detallado The New York Times.

Además, en la edición de 2025, la editorial ha introducido una novedad: los términos finalistas han sido presentados como candidatos personificados en vídeos verticales, y la votación pública ha contado con la participación de más de 30.000 personas. Finalmente, el comité de Oxford ha elegido “rage bait” como ganadora, imponiéndose a otros términos como “biohack” y “aura farming”.

El auge de “rage bait” refleja, en definitiva, la creciente preocupación social por las tácticas de manipulación emocional en internet y la necesidad de identificar y comprender los mecanismos que rigen la interacción digital. Como ha recordado Grathwohl, “el objetivo de la Palabra del Año es animar a la gente a reflexionar sobre dónde estamos como cultura, quiénes somos en este momento, a través de las palabras que utilizamos”.

