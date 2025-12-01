España Cultura

La película navideña de Netflix que ha arrasado en su primera semana en la plataforma: una comedia romántica que recuerda a ‘Emily en París’

Tras superar los 20 millones de visualizaciones en sus primeras semanas, este título se ha colocado en la primera posición de lo más visto

Minka Kelly y Tom Wozniczka,
Minka Kelly y Tom Wozniczka, en 'El encanto del champán'. (Netflix)

Faltan aún varias semanas para la Navidad, pero en la antesala de las esperadas fiestas, son muchas personas las que se alegran al ver cómo las plataformas de streaming se llenan de títulos ambientados en esta época. Estas películas, capaces de capturar la atención de millones de espectadores con escenas cargadas de luces, árboles decorados y, sobre todo, un buen romance, encabezan la demanda de contenido en estas fechas, permitiendo escapar de la rutina y hacer más corta la espera hasta que, al fin, la alegría de sus personajes sea también la nuestra.

En este contexto, El encanto del champán ha irrumpido como uno de los grandes fenómenos recientes dentro de Netflix. Estrenada el pasado miércoles, la cinta logró posicionarse rápidamente en el primer puesto de películas más vistas en apenas unos días, desplazando incluso a Frankenstein, de Guillermo del Toro, en la lista de la plataforma en España. De hecho, lo que parecía un título navideño más ha acabado por superar todas las expectativas: El encanto del champán acumula más de 20,5 millones de visualizaciones desde su debut el 19 de noviembre y continúa sumando audiencia.

La trama de la película gira en torno a Sydney Price, interpretada por Minka Kelly, una estadounidense entregada a su carrera como gerente de una empresa junior que recibe el encargo soñado: viajar a París durante las fiestas para adquirir la renombrada marca Château Cassell. En la capital francesa, el destino la lleva a cruzarse en una librería con Henri Cassell, encarnado por Tom Wozniczka, un parisino distinguido que disfruta de la elegancia y los paisajes nocturnos junto a la Torre Eiffel. Henry resulta ser el heredero de la compañía que Sydney intenta comprar, lo que introduce un inesperado giro romántico y empresarial repleto de obstáculos.

Sydney es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Lo que no tenía planeado era tener un romance apasionado con un parisino encantador… que resulta ser el hijo del fundador de la empresa.

“Una gran película navideña no solo entretiene, sino que une a las personas”

El director y guionista Mark Steven Johnson, conocido por otros proyectos como Christopher Robin y Daredevil, ha explicado que para este nuevo trabajo imperó de nuevo el objetivo de “entretener, hacer reír y llorar al público y, en última instancia, que salga de la película sintiéndose mejor que cuando entró”. “Las fiestas evocan sentimientos y recuerdos intensos en las personas y las películas navideñas pueden hacer lo mismo. Las mejores incluso se convierten en una tradición familiar. Cada año, mi familia se reúne para ver Elf y Historias de Navidad, y nos une el amor compartido por una gran película. Una gran película navideña no solo entretiene, sino que une a las personas”.

Lejos de limitarse a una historia de amor, El encanto del champán incorpora elementos visuales y tópicos que evocan a títulos como Emily en París (que estrena nueva temporada el 18 de diciembre), serie icónica de Netflix con la que muchos han comparado la película. Esta explota también los paseos junto a la Torre Eiffel, las librerías antiguas y, cómo no, las abundantes bandejas de macarons, en un despliegue que resalta tanto el ambiente navideño como la atmósfera parisina, y que ofrece una experiencia de escapismo reconocible y reconfortante.

“Por muy típica que sea esta comedia romántica de Netflix, ofrece la combinación perfecta para lo que esperas de un título de temporada”, reconocen en la revista Collider acerca del resultado final. Y es que, más allá del esnobismo o las comparaciones, El encanto del champán ha sabido convertirse en una de las apuestas preferidas del público en estas fechas, reafirmando el atractivo atemporal de las historias ligeras y románticas con aroma festivo.

