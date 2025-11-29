Conoce la comedia navideña que conquista a los usuarios de Netflix España en su semana de estreno

( Sophia (Olivia Holt), una ingeniosa empleada de tienda, y Nick (Connor Swindells), un reparador con mala suerte, son dos ladrones novatos que comparten el mismo objetivo de Nochebuena: robar la tienda departamental más famosa de Londres. Pero cuando se ven obligados a trabajar en equipo, varios secretos y sentimientos comienzan a salir a la luz, lo que pone en peligro el atraco… y su relación.) Crédito:Netflix

Lejos de cualquier fórmula tradicional, “Un robo muy navideño” ha irrumpido entre las producciones más vistas de Netflix desde su lanzamiento el 26 de noviembre en España y múltiples países, posicionándose como una de las apuestas más singulares de la temporada. La cinta combina los elementos característicos de las comedias románticas, pero les suma un giro inesperado al integrar el mundo de los atracos y la tensión propia de las vísperas navideñas en Londres.

El argumento gira alrededor de Sophia, interpretada por Olivia Holt, una dependienta cuya creatividad y destreza se ven puestas a prueba tras mudarse de Filadelfia a la capital británica para cuidar a su madre, quien atraviesa una enfermedad. A medida que enfrenta el estrés de un jefe implacable y la presión de costear los tratamientos médicos, Sophia idea un plan que podría sacarla del abismo financiero. Mientras tanto, Nick (Connor Swindells) subsiste realizando arreglos menores, aunque la llegada de la Navidad lo encuentra más enterrado en deudas que nunca.

Ambos, con motivos ajenos y sin conocer el plan del otro, optan por fijarse el mismo objetivo: apoderarse de las joyas que guarda el emblemático gran almacén londinense justo la noche del 24 de diciembre. La ironía del destino los enfrenta durante la ejecución de sus planes, obligándolos no solo a unirse en una alianza forzada, sino también a sortear obstáculos propios de una noche festiva: empleados curiosos, sistemas de seguridad sofisticados y un incesante trajín de clientes despistados.

Con el avance de la trama emergen facetas insospechadas de ambos protagonistas. Secretos guardados, heridas del pasado y motivos más profundos salen a la luz mientras la pareja improvisada intenta culminar el golpe. El ritmo del filme sube cuando las dificultades técnicas y las confusiones propias de la nochebuena ceden paso a una inesperada tensión romántica, donde la dinámica de opuestos entre Sophia y Nick sostiene buena parte de la diversión y el caos.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Un robo muy navideño

2. Ocho apellidos marroquís

La muer

Tráiler 'Ocho apellidos marroquís'

te del patriarca de los Díaz-Aguirre pone patas arriba el perfecto universo de la familia. En su testamento, pide a su mujer que recupere el Sardinete, el primer pesquero de su flota, con el que inició sus negocios y que está criando herrumbre en un puerto marroquí. A Begoña, la hija del empresario, ir a por esa “vieja lata de sardinas” le parecen delirios de un viejo chocheando. Así que Carmen, decidida a rescatar el barco, encuentra un aliado inesperado en Guillermo, el ex de Begoña, quien confía en que un viaje romántico al sur reavive la llama del amor. Sin saber cómo van a traerse la embarcación, ponen todos rumbo a Marruecos y allí descubren que en su universo nunca nada había estado en su sitio. Y es que don José María, el patriarca, guardaba un secreto: una hija llamada Hamida.

3. Ava

Ava Baya e Isabelle Adjani en 'Sol negro' (Netflix)

Ava es una mortífera asesina a sueldo que trabaja para una organización de operaciones encubiertas, que viaja por todo el mundo acabando con aquellos objetivos que nadie más puede derribar. Cuando uno de sus encargos sale mal, Ava tendrá que luchar por una vida.

4.Cash Out

El ladrón profesional Mason intenta su mayor atraco con su hermano: robar un banco. Cuando sale mal, se ven atrapados dentro, rodeados por las fuerzas del orden. La tensión aumenta cuando Mason negocia con el negociador principal, que resulta ser su ex amante. Cada atraco tiene su precio.

5. Corre y dispara

NETFLIX

Ray, un ex criminal que evade una serie de asesinos despiadados liderados por el excéntrico jefe de la mafia, Grayson, encuentra refugio con un misterioso buen samaritano, pero pronto se hace evidente, sin embargo, que ha entrado en el nido de alguien incluso más peligroso que los asesinos que lo persiguen.

6. El encanto del champán

Sydney es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Lo que no tenía planeado era tener un romance apasionado con un parisino encantador… que resulta ser el hijo del fundador de la empresa. Crédito: Netflix

7. Padre no hay más que uno 5: Nido repleto

Algunos padres experimentan la angustia del “nido vacío” cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del “nido repleto”: nadie se va de casa. Última entrega de la saga ‘Padre no hay más que uno’. (YT)

8. Sin cortes con Ed Sheeran (ONE SHOT with Ed Sheeran)

(REUTERS/Mario Anzuoni)

Un cantante. Una ciudad. Una toma. Ed Sheeran conquista las calles de Nueva York con sus grandes éxitos en esta increíble experiencia musical en tiempo real.

9. Sueños de trenes (Train Dreams)

Sueños de trenes», basada en la novela homónima, narra la historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador ferroviario con una vida llena de reflexión y belleza que se desarrolla en los cambiantes Estados Unidos de principios del siglo XX. Crédito: (Netflix)

10. Frankenstein

Un avance de la película del director mexicano sobre el monstruo que aún sigue vivo en la literatura y el cine desde que fue creado por la escritora Mary Shelley. Netflix anunció su estreno en la plataforma para el 7 de noviembre

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.