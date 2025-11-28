España Cultura

Si te gusta ‘Juego de tronos’ o ‘Vikingos’, esta será tu nueva serie favorita: una épica fantasía medieval basada en el mito de Merlín y el Rey Arturo

Producida por una nueva plataforma, la serie verá la luz a principios del año que viene, aunque ya ha dejado ver un primer y espectacular adelanto

En la estela de títulos emblemáticos como Juego de tronos y Vikingos, una nueva producción busca ganarse un lugar en la cima de la épica televisiva: The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin. La serie, que estrenará su primera temporada el 22 de enero de 2026 en la plataforma DailyWire+, ha sido presentada como la gran apuesta de acción real de The Daily Wire, según publican tanto la propia compañía como The Hollywood Reporter. Su ambientación en una Bretaña sumida en la violencia, las intrigas palaciegas y el choque entre tradiciones ancestrales y la irrupción de una nueva fe remite directamente al universo violento y oscuro que popularizaron los seguidores de las sagas medievales y las luchas dinásticas.

Con reminiscencias de la brutalidad y el realismo de Vikingos, la serie adapta las novelas de Stephen R. Lawhead y recurre a escenarios agrestes, batallas multitudinarias, pasiones cruzadas y alianzas frágiles. Al igual que la producción nórdica, el relato no escatima en mostrar la dureza de la conquista, los sacrificios de los clanes y la construcción de una nueva identidad nacional en medio de la desolación posromana.

Por su parte, la herencia de Juego de tronos asoma a través de la ambición política, las traiciones familiares y el peso de la profecía, donde las fronteras entre la magia y la historia se desdibujan para ofrecer un espectáculo que combina tono mítico y discurso contemporáneo. Dirigida por Jeremy Boreing, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Ben Shapiro y Caleb Robinson, la serie marca la incursión más ambiciosa de The Daily Wire en la televisión de gran formato. Boreing, en declaraciones oficiales, situó su estreno como un paso decisivo en el propósito de la compañía por moldear el paisaje cultural: “La visión de Lawhead transmite un cristianismo visceral en un mundo dominado por el conflicto y la oscuridad, muy parecido al nuestro”.

El reparto está liderado por Tom Sharp como Merlín, acompañado de Rose Reid, James Arden, Finney Cassidy y otros intérpretes jóvenes, reforzando la apuesta por un elenco con capacidad de conectar con el público internacional. La narrativa traslada a los espectadores a los siglos IV a VI, un periodo convulso en el que la Bretaña romana se desmorona y las invasiones amenazan con borrar todo rastro de civilización organizada. Merlín, lejos de limitarse a las funciones tradicionales de consejero o profeta, asume aquí el rol de guerrero, líder militar y puente entre los antiguos druidas y los promotores del cristianismo naciente.

Un regreso al oscuro mundo de la magia y la caballería

Desde el punto de vista de la producción, The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin cuenta con la colaboración de Bonfire Legend, Hero Squared y Tirian Films, y episodios dirigidos por Daniel Kresmery y Ryan Whitaker, además del propio Boreing. Productores como Travis Mills y Amanda Presmyk aportan experiencia en el género, potenciando la puesta en escena con recursos dignos de superproducción. La sinopsis oficial declara: “En la Bretaña ocupada por Roma, donde las semillas del cristianismo recién germinan entre la oscuridad y la violencia, solo la fe en el verdadero Dios asegura la supervivencia frente al avance bárbaro”. Este planteamiento, que combina acción militar, confrontaciones ideológicas y elementos de magia y misterio, pretende seducir a los seguidores de la épica tradicional, los relatos fundacionales y aquellos interesados en la reinvención de los mitos ancestrales.

A pesar de su espectacularidad, algunas voces especializadas observan que la profundidad espiritual y el trasfondo legendario de las novelas originales resultan matizados en favor del ritmo vertiginoso y el entretenimiento visual, según recogen tanto The Hollywood Reporter como los propios materiales promocionales del Daily Wire. La apuesta, en todo caso, es clara: conquistar el territorio de la fantasía y la acción histórica con una serie que dialogue tanto con el espíritu de los grandes relatos del pasado como con las expectativas del público actual.

