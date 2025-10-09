España Cultura

España será Turquía en el rodaje de la nueva película del creador de ‘Yellowstone’

Murcia acogerá el rodaje de la última superproducción de Warner

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
(Captura de video)
(Captura de video)

En los últimos años, nuestro país se ha convertido en todo un reclamo para los directores de cine internacionales. De grabar en Asturias la nueva película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, a la última cinta de la saga de Los Juegos del Hambre, a ahora la Región de Murcia. El casco histórico de su capital se prepara para transformarse en Estambul y convertirse en escenario de F.A.S.T., la nueva película del guionista Taylor Sheridan, creador de éxitos televisivos como Yellowstone y Tulsa King, como ha detallado el Ayuntamiento de la ciudad este miércoles. La producción, a cargo de Warner Bros. Pictures, tiene ya fecha de estreno: el 23 de abril de 2027.

El proyecto marca el regreso de Sheridan al cine tras años centrado en la pequeña pantalla. En esta ocasión, cede la dirección a Ben Richardson, mientras que el protagonista será Brandon Sklenar, actor que ha destacado en títulos como 1923 y Midway. La trama se inscribe en el género que mejor define al guionista: un thriller de acción al estilo de Sicario o Comanchería. El argumento seguirá a un excomando de fuerzas especiales reclutado por funcionarios antidroga para liderar un equipo encubierto contra redes de narcotráfico con conexiones en la CIA.

Para lograr el realismo que caracteriza a Sheridan, las calles murcianas se metamorfosearán en la bulliciosa metrópoli turca. Las calles Trapería, Barrionuevo o Escultor Nicolás Salzillo figurarán en pantalla como parte de Estambul gracias a la riqueza arquitectónica y la versatilidad urbana del centro de Murcia.

Un gran “impacto económico” para la ciudad

La producción contará con el apoyo del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y una productora española, además de tener como base logística el Hub Audiovisual de Murcia, que ofrecerá infraestructuras técnicas y servicios especializados.

El Consistorio ha subrayado que el rodaje supondrá un “importante impacto económico directo” para la ciudad. Sectores como la hostelería, el transporte, el catering, los servicios técnicos y el comercio local se beneficiarán de la llegada del equipo internacional. Además, la contratación de figurantes y proveedores de servicios auxiliares reforzará el tejido audiovisual regional y permitirá a empresas locales integrarse en un ecosistema de producción con estándares internacionales.

Meryl Streep baila al ritmo de las gaitas en su recibimiento oficial en Oviedo.

Como ha detallado el medio local La Verdad, la campaña de selección de extras comenzó el pasado jueves. La compañía ModExpoR Internacional S.L. busca más de 500 figurantes de entre 18 y 70 años, residentes en Murcia y con DNI o NIE en vigor. Están previstas jornadas de rodaje el 31 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Región —que ya fue escenario en Terminator: Destino oscuro— y el 5 de noviembre en el centro de la ciudad.

La llegada de F.A.S.T. es fruto de la estrategia de atracción de rodajes impulsada de forma conjunta por la Film Commission regional y la Film Office del Ayuntamiento. El objetivo es posicionar a Murcia como destino de referencia para grandes producciones internacionales, generando empleo directo e indirecto, dinamizando el sector servicios y fortaleciendo el tejido empresarial vinculado al audiovisual.

Con Sheridan a la cabeza, la capital murciana se prepara para dar un salto definitivo al mapa global del cine.

Temas Relacionados

MurciaRegión de MurciaUCMCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La RAE responde a la “agresión” de Luis García Montero a su director: guerra abierta entre el Instituto Cervantes y la Real Academia

La institución ha enviado un comunicado lamentando los comentarios vertidos contra Santiago Muñoz Machado, de quien han señalado que ha sido elegido “democráticamente” en dos ocasiones y ha desarrollado una “labor extraordinaria” en el cargo

La RAE responde a la

Estos son los finalistas del premio del millón de euros: Planeta anuncia a los diez posibles ganadores del segundo galardón literario mejor pagado del mundo

La secretaria del jurado ha informado de que cuatro de los seleccionados han preferido mantener su anonimato y utilizar pseudónimos

Estos son los finalistas del

Ni ‘El refugio atómico’ ni ‘Animal’: la miniserie española de cuatro capítulos que protagoniza Miguel Ángel Silvestre y está arrasando en Netflix

El reconocido actor y la italiana Katia Fellin encabezan el reparto de una ficción sobre una sucesión de crímenes en las islas Canarias

Ni ‘El refugio atómico’ ni

El último Nobel de Literatura en España: adivinó 50 años antes que ganaría el premio y, cuando lo hizo, dijo que se sentía “jodido pero contento”

Desde 1989, ningún escritor nacido en España consigue el prestigioso galardón otorgado por la Academia Sueca

El último Nobel de Literatura

“La RAE está en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”: la crítica de Luis García Montero contra la Real Academia Española

El director del Instituto Cervantes ha arremetido contra Santiago Muñoz Machado, director de la institución desde 2019

“La RAE está en manos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los accionistas

Cuenta atrás para los accionistas indecisos del Sabadell: este viernes acaba el plazo para aceptar la opa de BBVA

Garamendi ironiza con la propuesta de Yolanda Díaz de subir a 10 los días libres por fallecimiento: “Tengo que pedirme un permiso de los permisos de la ministra”

Un español que se fue a Irlanda sin idioma ni experiencia revela cuánto cobra: “Se me metió en la cabeza que me quería ir de España”

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”