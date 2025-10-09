España será Turquía en el rodaje de la nueva película del creador de ‘Yellowstone’

(Captura de video)

En los últimos años, nuestro país se ha convertido en todo un reclamo para los directores de cine internacionales. De grabar en Asturias la nueva película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, a la última cinta de la saga de Los Juegos del Hambre, a ahora la Región de Murcia. El casco histórico de su capital se prepara para transformarse en Estambul y convertirse en escenario de F.A.S.T., la nueva película del guionista Taylor Sheridan, creador de éxitos televisivos como Yellowstone y Tulsa King, como ha detallado el Ayuntamiento de la ciudad este miércoles. La producción, a cargo de Warner Bros. Pictures, tiene ya fecha de estreno: el 23 de abril de 2027.

El proyecto marca el regreso de Sheridan al cine tras años centrado en la pequeña pantalla. En esta ocasión, cede la dirección a Ben Richardson, mientras que el protagonista será Brandon Sklenar, actor que ha destacado en títulos como 1923 y Midway. La trama se inscribe en el género que mejor define al guionista: un thriller de acción al estilo de Sicario o Comanchería. El argumento seguirá a un excomando de fuerzas especiales reclutado por funcionarios antidroga para liderar un equipo encubierto contra redes de narcotráfico con conexiones en la CIA.

Para lograr el realismo que caracteriza a Sheridan, las calles murcianas se metamorfosearán en la bulliciosa metrópoli turca. Las calles Trapería, Barrionuevo o Escultor Nicolás Salzillo figurarán en pantalla como parte de Estambul gracias a la riqueza arquitectónica y la versatilidad urbana del centro de Murcia.

Un gran “impacto económico” para la ciudad

La producción contará con el apoyo del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y una productora española, además de tener como base logística el Hub Audiovisual de Murcia, que ofrecerá infraestructuras técnicas y servicios especializados.

El Consistorio ha subrayado que el rodaje supondrá un “importante impacto económico directo” para la ciudad. Sectores como la hostelería, el transporte, el catering, los servicios técnicos y el comercio local se beneficiarán de la llegada del equipo internacional. Además, la contratación de figurantes y proveedores de servicios auxiliares reforzará el tejido audiovisual regional y permitirá a empresas locales integrarse en un ecosistema de producción con estándares internacionales.

Como ha detallado el medio local La Verdad, la campaña de selección de extras comenzó el pasado jueves. La compañía ModExpoR Internacional S.L. busca más de 500 figurantes de entre 18 y 70 años, residentes en Murcia y con DNI o NIE en vigor. Están previstas jornadas de rodaje el 31 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Región —que ya fue escenario en Terminator: Destino oscuro— y el 5 de noviembre en el centro de la ciudad.

La llegada de F.A.S.T. es fruto de la estrategia de atracción de rodajes impulsada de forma conjunta por la Film Commission regional y la Film Office del Ayuntamiento. El objetivo es posicionar a Murcia como destino de referencia para grandes producciones internacionales, generando empleo directo e indirecto, dinamizando el sector servicios y fortaleciendo el tejido empresarial vinculado al audiovisual.

Con Sheridan a la cabeza, la capital murciana se prepara para dar un salto definitivo al mapa global del cine.