Esta actriz de Harry Potter interpretó a un personaje de 14 años en la película, pero ella tenía 37: “El director de casting me dijo que no mencionara mi edad”

Shirley Henderson aparece en dos entregas diferentes y da ‘vida’ a uno de los fantasmas más recordados y queridos de Hogwarts

Imágenes de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. (Warner Bros)

Pocas personas en el mundo no han leído, visto u oído hablar de Harry Potter. El famoso personaje, protagonista de la saga literaria de J. K. Rowling que ahora prepara una nueva adaptación en formato de serie para HBO, es uno de los iconos populares más reconocibles de nuestro siglo, algo que hace que muchos de sus fans hayan querido saberlo todo sobre cómo y con quién se hizo ese mundo tanto en los libros como en las películas.

En este sentido, puede que muchos se llevaran alguna que otra sorpresa con el reparto de esas primeras adaptaciones, entre ellas, que en una saga ambientada en una “escuela de magia y hechicería”, no todos los estudiantes tenían la edad reglamentaria para cursar esos estudios. Así ocurre con Shirley Henderson, quien se convirtió en una figura imposible de olvidar para los seguidores de Harry Potter y la cámara secreta o Harry Potter y el cáliz de fuego, al encarnar al fantasma de una estudiante con un carácter muy particular: Myrtle la Llorona.

Resulta llamativo que, aunque Myrtle aparece como una adolescente de catorce años, según los libros, la actriz que la interpretó tenía 37 cuando acudió al rodaje. Henderson, en una entrevista reciente, ha recordado cómo se produjo ese momento. “El director de casting me dijo: ‘Ve por ello —y no menciones tu edad’”. Del mismo modo, la actriz ha admitido que, al recibir la prueba para el personaje, ni siquiera sabía quién era Harry Potter, información que le proporcionó su hermana. Aun así, tenía dudas sobre su idoneidad para el papel: “No estaba convencida de que pudiera interpretar a una chica de catorce años porque ya estaba en mis treintas”.

Shirley Henderson reveló que tenía 37 años cuando audicionó para interpretar a Myrtle la Llorona en Harry Potter y la cámara secreta.

El extraño proceso de casting que tuvo que pasar

El proceso de selección resultó bastante diferente hasta lo que entonces había vivido. “Fui a la audición vestida de colegiala: camisa blanca, falda negra, coleta. Pensaba, ‘esto es ridículo’”. Pese a las dudas, meses después la llamaron de nuevo para ofrecerle el personaje. Una de las claves, según la actriz, fue que el aura fantasmal de Myrtle La Llorona le permitía cierta ambigüedad: “Myrtle es una persona mayor en el cuerpo de una joven y, como es fantasmal, hay una especie de neblina. No te fijas en mi cara, así que podíamos salirnos con la nuestra”.

Eso sí, no solo la cogieron por su aspecto de chica ‘mayor’. Henderson ya contaba con una sólida trayectoria antes de llegar al universo de Harry Potter. En su filmografía sobresalen títulos como Trainspotting y Topsy-Turvy, trabajo por el cual fue nominada al premio de la London Film Critics Circle. Tras su paso por la saga, además, consolidaría su fama de actriz capaz de coger cualquier tipo de papel con producciones como El diario de Bridget Jones, María Antonieta y Meek’s Cutoff.

Harry Potter y la cámara secreta

Aunque para muchos se trate de uno de los personajes más carismáticos del mundo mágico de Hogwarts, no todos vinculan ese papel inmediatamente con el rostro real de Henderson. “No creo que nadie me haya reconocido”, reconoció la actriz al medio británico. Esta situación contrasta con la popularidad que alcanzaron otros miembros del reparto de la saga, quienes, por un lado, vieron muy limitada su privacidad tras el estreno de las películas, pero por otro experimentaron un importante impulso en sus carreras.

