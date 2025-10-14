España Cultura

El emotivo homenaje de la directora y buena amiga de Diane Keaton en su despedida a la actriz: “Nació para ser una estrella de cine”

Nancy Meyers la conoce desde hace más de 40 años y trabajó con ella en películas como ‘Cuando menos te lo esperas’

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Keaton admitió que no prestó la debida atención a su piel durante décadas. “En mis 20’s no le daba mucha importancia”, reveló por ese entonces.

Han pasado apenas unos días del fallecimiento de la actriz Diane Keaton, y su muerte aun provoca una ola de tributos en el mundo del cine. Uno de los homenajes más sentidos llegó de parte de la directora y guionista Nancy Meyers, quien utilizó Instagram para recordar a su amiga y colaboradora de décadas y destacar la huella artística que Keaton deja en el cine estadounidense.

“Estas últimas 48 horas no han sido fáciles. Ver todos sus homenajes a Diane ha sido un consuelo. Como cinéfila, estoy con ustedes: hemos perdido a una gigante”, escribió Meyers en el mensaje, compartido este lunes y que rápidamente circuló por redes y medios. La cineasta recurrió a recuerdos íntimos y a la valoración profesional para explicar la importancia de Keaton: “Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años; en esos años, a veces se sintió como una hermana porque compartimos tantas experiencias realmente memorables. Como cineasta, perdí el tipo de conexión con una actriz con la que uno solo puede soñar”, publicaba Meyers.

Diane Keaton y Nancy Meyers iniciaron su colaboración en 1987 con la comedia Baby, tú vales mucho, una película que sería el punto de partida para futuras alianzas. Su trabajo en conjunto continuó con El padre de la novia en 1991 y su secuela El padre de la novia II en 1995, una saga que popularizó la imagen de Keaton entre varias generaciones. Su colaboración más recordada por el gran público llegó en 2003, con Cuando menos te lo esperas, donde Keaton compartió cartel con Jack Nicholson y Keanu Reeves y ofreció una interpretación que le valió una nominación al Oscar.

Diane Keaton en 'Baby, tú
Diane Keaton en 'Baby, tú vales mucho'

En su mensaje, Meyers profundiza sobre esa relación creativa y cómo con Keaton lograron una compenetración poco frecuente en el cine. “Buscamos a esa persona que realmente nos entienda, ¿verdad? Con Diane, siento que era mutuo. Siempre sentí que ella me entendía y escribir para ella me hacía mejor porque me sentía segura en sus manos. Sabía lo vulnerable que podía ser y lo divertida también, no solo con los diálogos, que decía palabra por palabra como estaban escritos pero siempre conseguía que sonaran improvisados, sino que podía hacer reír simplemente sentada en una mesa o entrando a una habitación”, compartió Meyers en Instagram, según medios estadounidenses.

La directora también reveló detalles del proceso interpretativo de Keaton en el set. “Recuerdo una secuencia en Cuando menos te lo esperas en la que su personaje llora mientras escribe. Diane lo dio todo y, de algún modo, convirtió ese momento en algo gracioso. A veces giraba en círculos antes de cada toma, como si necesitara perder el equilibrio para estar realmente en el momento”, describió la cineasta en su homenaje.

Diane Keaton y Jack Nicholson
Diane Keaton y Jack Nicholson protagonizaron "Something’s Gotta Give". Captura de video

Una carrera para el recuerdo

La carrera de Diane Keaton abarcó más de cinco décadas e incluyó papeles emblemáticos en el cine estadounidense. Trabajó bajo la dirección de Francis Ford Coppola en El Padrino y fue figura central en la filmografía de Woody Allen con filmes como Annie Hall, La última noche de Boris Grushenko y Manhattan. Por su papel en Annie Hall ganó un Oscar, mientras que obtuvo nominaciones adicionales por Rojos, A casa por vacaciones y la mencionada Cuando menos te lo esperas.

Nancy Meyers señaló que la conexión que tenía con Keaton no era exclusiva. “Diane no solo me ‘entendía’ a mí. He visto su trabajo con Woody Allen cientos de veces y siento admiración por su actuación en Rojos de Warren Beatty. Diane hizo lo mismo por ellos, porque va a fondo. Trabajar con ella hacía que todo fuera mejor”, afirmó la directora en su mensaje, citado ampliamente por la prensa de espectáculos en Estados Unidos.

El impacto profesional y personal de Keaton se reflejó en las últimas palabras del tributo de Meyers, quien la definió como “nacida para ser una estrella de cine” y concluyó con el testimonio de una amistad transformadora. “Cada toma, cada día, en cada película, la vi darlo todo. Era intrépida, era como nadie más, su risa podía alegrar tu día y conocerla, trabajar con ella, cambió mi vida”, resumió Meyers en su homenaje. “Gracias, Di. Te extrañaré siempre”.

Temas Relacionados

Diane KeatonDirectorasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El rugido de nuestro tiempo’, cuando el arte se transforma en política y la política en un arte: “La teatralización del fascismo ha pasado a ser la del populismo”

El antropólogo y ensayista Carlos Granés publica ‘El rugido de nuestro tiempo’, una disección sobre los “carnavalescos” líderes de nuestro mundo, capaces de sustituir a los artistas en su papel de transgresores

‘El rugido de nuestro tiempo’,

Las 10 mejores películas españolas de 2025 que se basan en libros: de ‘La buena letra’, de Rafael Chirbes a ‘Siempre es invierno’, de David Trueba

Repasamos las mejores adaptaciones de esta temporada cinematográfica que nos llevan de Milena Busquet a Kirmen Uribe pasando por Elia Barceló

Las 10 mejores películas españolas

Aitana anuncia más de 20 conciertos en las primeras fechas del ‘Cuarto Azul World Tour’: cómo y dónde conseguir las entradas

La cantante catalana actuará desde el mes de marzo tanto en España como en las principales ciudades de México, Argentina y Colombia

Aitana anuncia más de 20

La Oreja de Van Gogh sube una enigmática imagen y borra el comunicado del adiós de Leire un año después: crecen los rumores del regreso de Amaia Montero

La famosa banda de rock hizo oficial la marcha de su vocalista en medio de los rumores de un posible regreso de Amaia Montero que aún no se ha confirmado

La Oreja de Van Gogh

Disney prepara una versión de acción real de una de sus películas más queridas y negocia con Scarlett Johansson para este papel

El gigante de la animación estadounidense ha reactivado un proyecto paralizado tras el éxito de ‘Lilo & Stitch’

Disney prepara una versión de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

Un padre mantiene la custodia compartida de su hijo y el uso de la vivienda familiar, aunque por su trabajo tenga que delegar parte del cuidado a los abuelos

Cercanías Madrid convoca huelga para este miércoles 15 de octubre: así es como afectará a los 600.000 usuarios

Uno de cada cinco españoles considera positivos los años del franquismo, según el CIS

El CIS de Tezanos sube en un año un 10% el dinero que recibe la empresa que recluta a ciudadanos para las encuestas, aunque estos seguirán cobrando 40 euros

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno plantea subir las cuotas de todos los autónomos para el inicio de 2026”

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de octubre

Un tribunal de Jaén elimina la pensión alimenticia tras 19 años de litigio familiar

La Audiencia de Jaén determina que la dependencia económica prolongada de los hijos no puede recaer indefinidamente sobre los progenitores

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20