Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde puedes ver la gala desde España

Fecha y horario de los
Fecha y horario de los premios a lo mejor de la música latina.

La cuenta atrás ha terminado: la 26ª edición de los Latin Grammy 2025 ha llegado a Las Vegas y, para los seguidores españoles, la cita se ha fijado en la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, a las 02:00 horas. La gala, que se celebrará en el emblemático MGM Grand Garden Arena, podrá seguirse en directo. Con una alineación de artistas destacados y la promesa de una noche llena de sorpresas, la expectación entre los aficionados a la música latina en España ha ido en aumento.

La ceremonia dará comienzo a las 08:00 horas (hora local de Las Vegas) el jueves, 13 de noviembre, lo que equivale a las 02:00 horas del viernes, 14 de noviembre, en la península. Para quienes deseen vivir la emoción en tiempo real, la única opción disponible en España será Movistar+, que retransmitirá la gala íntegra. Así, los espectadores podrán disfrutar de todas las actuaciones, entregas de premios y momentos destacados sin perderse detalle. En América, la emisión se realizará a través de Univision, UniMás, Galavisión y Vix.

La edición de este año no solo destaca por su espectacular localización en Las Vegas, sino también por la presencia de dos presentadores de excepción: Maluma y Roselyn Sánchez. Ambos han prometido una velada dinámica y llena de sorpresas, lo que anticipa un ritmo ágil y momentos inesperados a lo largo de la noche.

Aitana, en Las Vegas. (REUTERS/Ronda
Aitana, en Las Vegas.

En cuanto a las novedades, la Academia Latina de la Grabación ha incorporado dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces. Esta ampliación responde al objetivo de reconocer la diversidad cultural y creativa que caracteriza a la música latina, abriendo el abanico de premiados y dando visibilidad a géneros y propuestas emergentes.

Artistas confirmados y actuaciones destacadas

El cartel de actuaciones de los Latin Grammy 2025 es uno de los más ambiciosos de los últimos años. El escenario del MGM Grand Garden Arena acogerá a figuras como Bad Bunny, Karol G, Aitana, Marco Antonio Solís, Morat, Los Tigres del Norte y Gloria Estefan. También se han confirmado las actuaciones de Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Carín León, Raphael, Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo y Liniker.

La caída que vivió Rauw Alejandro en el after party de los Latin Grammy

Esta variedad de estilos y generaciones garantiza una noche en la que la música latina mostrará toda su riqueza y capacidad de innovación, con colaboraciones y sorpresas que prometen dejar huella.

Raphael, homenajeado como Persona del Año

Uno de los momentos más emotivos de la gala será el homenaje a Raphael, quien ha sido distinguido como Persona del Año 2025. Este reconocimiento pone en valor una trayectoria artística que supera las seis décadas y que ha convertido al artista en un referente indiscutible tanto en España como en el ámbito internacional. El tributo a Raphael se perfila como uno de los instantes más esperados de la noche, reuniendo a compañeros de profesión y admiradores en torno a su legado.

Raphael, en Las Vegas. (REUTERS/Ronda
Raphael, en Las Vegas.

Con más de sesenta categorías en competencia y un cartel de artistas que representa lo mejor y más diverso de la música latina, los Latin Grammy 2025 se presentan como una cita imprescindible. Todo apunta a que esta edición será recordada como una de las más vibrantes y celebradas por los aficionados que, desde España, ya han reservado la madrugada para no perderse ni un solo detalle.

