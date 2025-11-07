Fito Paéz y Trueno participarán en la premiere de los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció las actuaciones y artistas presentadores de la Premiere del Latin Grammy 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre en el Mandalay Bay South Convention Center, en Las Vegas.

El evento se transmitirá en vivo a través de todas las plataformas de la Academia y marcará el inicio oficial de la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se realizará esa misma noche en el MGM Grand Garden Arena.

La Premiere contará con la conducción de la siete veces ganadora del Latin Grammy, Kany García, y el cantautor brasileño Tiago Iorc, cinco veces galardonado con el premio.

Kany García -junto al cantautor brasileño Tiago Iorc- estará a cargo de la conducción de la Premiere (REUTERS/Marco Bello)

Durante la ceremonia se presentarán artistas nominados en diversas categorías, entre ellos Akapellah, Andrés Cepeda, João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Jesse & Joy, Judeline, Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana y Trueno, quienes representarán una amplia gama de géneros que van desde el pop y el rock hasta el jazz, el hip-hop y la música alternativa.

Fito Páez, presencia argenta en la gala

Los nominados interpretarán temas que compiten en categorías como Mejor Álbum Pop Tradicional, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa, entre otras.

Entre los presentadores confirmados se encuentran figuras destacadas de la música latina actual como Camilú, Carol Biazin, Malena Burke, Nico Cotton, Silvestre Dangond, Isabel Dobarro, Lupita Infante, Ela Minus, Kiki Morente, Debi Nova, Papatinho, RENEE, Yami Safdie, Marina Sena, Meme Solis, Lenny Tavárez y Ángeles Toledano.

Trueno también participará de la gala (Camila Medrano)

“La Premiere del Latin Grammy da inicio a La Noche Más Importante de la Música Latina, en la que celebramos y reconocemos el trabajo excepcional de nuestros nominados", expresó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

"Será una tarde espectacular, reflejo de la riqueza y diversidad del talento de nuestra comunidad de creadores de habla hispana y portuguesa".

El director musical del evento será Roberto Trujillo, acompañado por la banda oficial de la Premiere, integrada por nominados y ganadores de ediciones anteriores del Latin Grammy y el Grammy. La producción ejecutiva estará a cargo de Grecia Medina, bajo la supervisión de Ayleen Figueras y el equipo de producción de la Academia Latina.

El récord de Ca7riel & Paco Amoroso

Si hasta acá se habló de la “Premiere”, es porque ese mismo día, pero por la noche, se celebra la gala principal del evento. Y allí, esta edición de los Latin Grammy marcará un hito para la música argentina...

Así comenzó el show de Ca7riel y Paco Amoroso en Japón

Es que el dúo Ca7riel & Paco Amoroso no solo actuará en la gala principal del 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sino que también compite con un récord de 10 nominaciones, la mayor cantidad jamás alcanzada por un artista argentino en la historia de estos premios. Según el comunicado oficial de La Academia Latina de la Grabación, este logro refleja el impacto y la proyección internacional que el grupo ha conseguido en los últimos años, consolidando su lugar entre los referentes de la música latinoamericana.

Ca7riel y Paco Amoroso llegan a los Latin Grammy batiendo récords (Prensa: DF Entertainment/ Victoria Dragonetti)

La Academia Latina de la Grabación confirmó que Ca7riel & Paco Amoroso compartirán escenario con figuras como Bad Bunny, Karol G, Fuerza Regida y Marco Antonio Solís en la 26.a Entrega Anual de los Latin Grammy. El anuncio de la participación del dúo argentino llega en un contexto de creciente reconocimiento para la música de la región y sitúa a los artistas en el centro de una gala que reúne a los exponentes más destacados de la industria.

El récord de nominaciones de Ca7riel & Paco Amoroso no solo subraya la calidad y la originalidad de su propuesta, sino que también evidencia la apertura de la premiación a nuevas expresiones y estilos dentro del panorama latinoamericano.