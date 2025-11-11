España Cultura

Santiago Segura, estrella invitada en el ‘Frankenstein’ de su amigo Guillermo del Toro: “Siempre trato que muera horrible”

El director de la saga ‘Padre no hay más que uno’ tiene un ‘cameo’ muy especial en la última gran producción de Netflix que apunta a los Oscar

Guillermo del Toro y Santiago
Guillermo del Toro y Santiago Segura: una amistad de más de treinta años

Acaba de estrenarse el proyecto más ambicioso y personal de Guillermo del Toro en Netflix, una versión de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, que el director se lleva a su terreno para configurar una obra oscura de una gran belleza plástica.

Tras situarse como número 1 en la plataforma de ‘streming’, han sido muchos los espectadores que se han percatado de la presencia de Santiago Segura en una de las escenas de esta película protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth en la que también aparece Charles Dance o Christoph Waltz.

Una relación de amistad de más de 30 años

No es la primera vez que ocurre esto. De hecho, los dos directores se conocieron hace más de treinta años, cuando Del Toro presentó su ópera prima, Cronos, en el Festival de Sitges, en 1993.

En aquella época, Santiago Segura ya había dirigido algunos cortometrajes que se insertaban dentro del género de terror, aunque también comenzaba a destacar como actor en diferentes películas. Ese mismo año, 1993, también se estrenaría el primer trabajo de Álex De la Iglesia, Acción mutante, en el que también participaba Segura como intérprete.

Santiago Segura junto a Wesley
Santiago Segura junto a Wesley Snipes en 'Blade II', de Guillermo del Toro

Desde el momento en el que conocieron, Guillermo y Santiago se convirtieron en ‘mejores amigos’, ya que ambos compartían muchos intereses, como el cine, las series y los cómics, los artefactos extraños y las ilustraciones antiguas.

La primera vez que Santiago Segura apareció en una de las películas del director mexicano que en Blade II (20O2) y más tarde en la superproducción Pacific Rim (2013), además de ‘coprotagonizar’ Asesino en serio (producida por Del Toro) y participar en la serie The Strain, creada por el cineasta.

El ‘cameo’ de Santiago Segura en ‘Frankenstein’

En cada ocasión, Del Toro ha buscado el papel que mejor se ajustaba a Segura, como él mismo explicó durante la presentación mundial de Frankenstein en el Festival de Venecia: “Buscó el papel que le sentaba mejor y lo encontró”, afirmó el director.

Trailer 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro (Netflix)

El ‘cameo’ de Santiago Segura en Frankenstein se produce en la primera parte de la película, cuando el personaje de Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, examina a varios condenados a muerte en la horca para seleccionar cuerpos que utilizar en sus experimentos. Segura encarna a uno de estos reos, y su intervención se resuelve con un gesto de desprecio por parte de Frankenstein, que lo descarta tras comprobar su mal aliento. Esta breve aparición, lejos de ser casual, responde a una tradición consolidada entre ambos artistas. Del Toro suele buscar para Segura papeles grotescos o situaciones en las que su personaje sufre algún tipo de vejación o destino fatal.

En una entrevista concedida a la revista Fotogramas, Guillermo del Toro explicó su interés en incluir a Segura en sus películas: “Me gusta mucho maltratarle. Trato de hacer que muera horrible o se arrastre entre heces o que lo golpee alguien. Hacerlo sufrir”, contaba con su característico sentido del humor el responsable de obras como El laberinto del fauno o La forma del agua.

