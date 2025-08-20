España Cultura

“Tengo un papel para ti”: La película que Alex de la Iglesia no hubiese rodado sin Carmen Maura vuelve a los cines 25 años después de su estreno

Este jueves 21 de agosto la cinta ganadora de tres Goyas en el 2000 vuelve a la pantalla grande con una versión remasterizada

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Carmen Maura en 'La Comunidad'.
Carmen Maura en 'La Comunidad'. (Avalon)

Dos décadas y media después de su estreno, La comunidad, la comedia negra de Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) que marcó un antes y un después en el cine español, regresa a la gran pantalla con un nuevo máster 4K restaurado. La cita es este 21 de agosto, en un reestreno que celebra la vigencia de una obra que no solo fue la película española más taquillera del año 2000 –con una recaudación superior a los 915 millones de pesetas–, sino que también encumbró a su protagonista, Carmen Maura (Madrid, 1945), con la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y el Goya a mejor actriz.

La cinta obtuvo 15 nominaciones a los Goya, incluyendo película, director y guion. Ganó tres: mejor actriz (Maura), mejor actor de reparto (Emilio Gutiérrez Caba) y mejores efectos especiales. Con el tiempo, se ha consolidado como un clásico del cine español, referencia imprescindible de la filmografía de De la Iglesia.

Una promesa cumplida

El origen de la película se remonta a mediados de los noventa. De la Iglesia había viajado al festival de cine fantástico de Gerardmer, en Francia, con su segunda película, El día de la bestia (1995). Entre el jurado estaba Carmen Maura, a quien el director admiraba desde siempre. Se entendieron de inmediato y se prometieron trabajar juntos. Cuatro años más tarde se hizo realidad.

El proyecto nació como una historia de un agente inmobiliario que descubría una maleta llena de dinero en un piso. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. Hasta que el cineasta decidió cambiar el rol protagonista y escribirlo para una mujer. “Así, el espectador sufre más”, recuerda De la Iglesia. En ese momento, llamó a Maura: “Tengo un papel para ti. Si no puedes hacerlo ahora, te esperamos. Y si dices que no, la película no se rueda”, contó la actriz a Vogue en 2020.

La actriz aceptó casi de inmediato. “Leí el guion y en dos horas dije que sí. Julia es una supermana, uno de los regalos más bonitos de mi vida, como la Carmela de Ay, Carmela o la Tina de La ley del deseo”, recuerda.

'La Comunidad', de Alex de
'La Comunidad', de Alex de la Iglesia, se reestrena en cines en 4K este 21 de agosto. (Avalon)

La comunidad narra la historia de Julia (Maura), una mujer con escaso éxito en lo personal y lo profesional, que trabaja en una inmobiliaria. Todo cambia cuando descubre que un anciano había escondido 300 millones de pesetas en su apartamento. Pero lo que parecía una oportunidad única pronto se convierte en pesadilla: los vecinos están dispuestos a todo por quedarse con el botín.

El reparto lo completan Eduardo Antuña, María Asquerino, Jesús Bonilla, Marta Fernández Muro, Paca Gabaldón, Ane Gabarain, Sancho Gracia, Emilio Gutiérrez Caba, o Kiti Mánver, entre otros.

El filme, estrenado en plena euforia del llamado “pelotazo inmobiliario”, vuelve a las salas en medio de una nueva crisis de la vivienda, lo que refuerza su vigencia. “La gente con la que he hablado y que la ha vuelto a ver recientemente reacciona muy bien”, ha comentado De la Iglesia para el telediario de RTVE este miércoles. “A mi me gusta más que El día de la bestia(1995), y me sirve un poco para quitarme ese estigma de que a veces parezco un director de una sola película, cuando he hecho 18”.

El regreso de la película ha sido impulsado por Mercury Films (FlixOlé) en colaboración con el propio director. De la Iglesia confiesa que cuando le comunicó la noticia a Maura, ella “se llevó un alegrón increíble”. El realizador, que acaba de rodar con la actriz La cuidadora, subraya: “La idea se le ocurrió a Avalon [Productora y distribuidora de cine independiente]. Me preguntaron que si me apetecía y dije que por supuesto. La oportunidad de poder volver a estrenarla me parece algo precioso. Para mí es un honor y un privilegio increíble poder recuperarla en cines”.

Temas Relacionados

Carmen MauraÁlex de la IglesiaCineCine españolCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Netflix recupera una de las adaptaciones más famosas de John Grisham: un thriller judicial protagonizado por Susan Sarandon

La plataforma acaba de incorporar a su catálogo una de las películas más populares de la década de los noventa

Netflix recupera una de las

La actriz revelación de ‘Weapons’ recuerda su polémico momento en la gala de los Oscar: “De ninguna manera íbamos a hacerlo”

Amy Madigan y su esposo y también actor Ed Harris protagonizaron uno de los episodios más controvertidos que se recuerdan

La actriz revelación de ‘Weapons’

Llega a los cines la película que triunfó en Cannes y que retrata la vida de la comunidad china en Nueva York

Dirigida por la debutante Constance Tsang, la película cuenta la historia de dos mujeres golpeadas por la tragedia durante el Año Nuevo chino

Llega a los cines la

Todo lo que sabemos de la temporada 5 de ‘Emily en Paris’: “Desde las azoteas parisinas hasta las ruinas romanas”

Se incorporan nuevos nombres al reparto de la serie de Netflix que ya ha empezado su rodaje con Lily Collins al frente

Todo lo que sabemos de

El polémico caso de Amanda Knox se convierte en una serie producida por Monica Lewinsky

Se estrena en Disney+, una ficción sobre el polémico caso desde la perspectiva de la que fuera condenada y finalmente absuelta del asesinato de su compañera de piso en Italia

El polémico caso de Amanda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aeronaves que la UE

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Las recomendaciones de la Policía si vas a ir a la playa en agosto: “Nunca subestimes el mar”

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

Margarita Robles asegura que España cumplirá su compromiso con la OTAN: no se invertirá en los cazas F-35 y sí en submarinos y buques para la Armada

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

ECONOMÍA

Labubu: el juguete del verano

Labubu: el juguete del verano que deja a su dueño más de 500 millones en ganancias y tiene solo una tienda en España

“Las vacaciones no se pagan, se disfrutan”: esta es la advertencia de un abogado ante la actitud de varias empresas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una pareja pierde 22.000 euros de sus ahorros por la quiebra de su empresa y años más tarde la vende por 21 millones: “Los mejores aprenden a amar el sufrimiento”

DEPORTES

Juan Cruz podría utilizar como

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”