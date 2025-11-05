España

Santiago Segura revela qué desayuna para mantenerse en forma y confiesa cómo es su relación con la comida: “He llegado a estar hasta 36 horas sin comer”

El cineasta afirma que él opta por realizar ejercicio físico regular, reducir la ingesta de calorías y hacer ayunos intermitentes de 18 o 36 horas

Santiago Segura en varios fotogramas
Santiago Segura en varios fotogramas de sus películas

La transformación física de Santiago Segura ha llamado la atención en los últimos tiempos. El director de cine, conocido por su faceta humorística y por ser el creador de la saga Torrente, ha explicado que su rejuvenecimiento se debe a una combinación de disciplina, ayuno intermitente y hábitos saludables. Según ha relatado en declaraciones recogidas por El Español, su rutina ha supuesto un giro radical en su vida y en su relación con la comida.

El propio Segura ha recordado que su lucha contra el sobrepeso comenzó hace años, cuando llegó a alcanzar los 116 kilos. Desde entonces, ha modificado por completo su alimentación. “Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana”, ha confesado el cineasta. Este cambio ha implicado eliminar de su dieta el azúcar, las harinas y los productos ultraprocesados, una decisión que, según afirma, ha tenido un impacto notable en su bienestar: “He eliminado el azúcar, las harinas y la bollería industrial de mi dieta... Llevo años sin probarlas y la diferencia se nota”.

El ayuno intermitente se ha convertido en el pilar central de su método. Segura ha detallado que suele seguir el formato 16/8, que consiste en concentrar todas las comidas del día en un intervalo de ocho horas, habitualmente entre las 12.00 y las 20.00 horas, evitando cualquier ingesta fuera de ese periodo. Sin embargo, en ocasiones ha ido más allá: “No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas”, ha explicado. Incluso ha llegado a estar hasta dos días sin comer tras algún exceso, aunque advierte que no es una práctica recomendable para todo el mundo. Para justificar este enfoque, Segura ha hecho referencia a los hábitos de la prehistoria: “En la prehistoria, el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer”.

Rutinas y ejercicio físico

Además de ajustar los horarios de sus comidas, Segura ha incorporado el ejercicio físico y otras rutinas saludables a su día a día. El director ha subrayado la importancia de la actividad regular y de evitar el sedentarismo, manteniéndose activo incluso en casa. “El secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más deporte. Si te alimentas a base de productos calóricos y poco saludables, no es probable que pierdas peso”, ha afirmado en su conversación con El Español. Para él, cada jornada representa una oportunidad para moverse y cuidar de sí mismo.

El proceso, según ha reconocido, no ha estado exento de dificultades. Segura ha relatado que, en ocasiones, ha tenido que resistir impulsos de comer de forma descontrolada, recordando el esfuerzo realizado para perder peso. “Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para perder peso”, ha señalado. Esta experiencia le ha llevado a defender la importancia del equilibrio y la responsabilidad personal en el autocuidado.

Santiago Segura Santiago Segura compara el Orgullo LGTBIQ con disfrazarse para ir a la Comic-Con.

Segura ha insistido en que su método no es milagroso, pero sí puede servir de inspiración. Ha animado a quienes deseen cambiar sus hábitos a informarse, buscar ayuda profesional y adaptar las rutinas a las necesidades individuales.

