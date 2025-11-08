España Cultura

Quién es Jake Connelly, el chico nuevo de la última temporada de ‘Stranger Things’: “Desde el primer día Millie Bobby Brown me acogió y dio consejos”

El joven actor ha sorprendido a todos como la última gran incorporación a un reparto que vive su aventura final

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

El fenómeno de Stranger Things se prepara para despedirse con su quinta y última temporada, marcando el cierre de una era televisiva que definió a una generación. A pesar del carácter conclusivo de la trama, la serie sorprende introduciendo a nuevos personajes en el grupo principal de Hawkins. Entre ellos destaca Jake Connelly, quien se suma como Derek Turnbow, trayendo un aire renovado y desafíos inéditos para la pandilla original en este esperado desenlace.

La aparición de rostros nuevos en la historia ha generado una ola de curiosidad entre seguidores y medios. Jake Connelly, nacido en 2012 y con apenas 11 años, llega a un universo televisivo que ha seguido desde el salón de su casa. Antes de dar vida a Derek Turnbow, Jake debutó en el cortometraje Between the Silence (2022), mostrando un talento precoz que lo llevó a formar parte de una de las producciones más vistas de Netflix.

La experiencia de integrarse a un elenco consolidado no pasó desapercibida para Connelly. Durante la alfombra roja de estreno, relató cómo Millie Bobby Brown, protagonista de la serie, asumió el rol de guía para quienes llegaban por primera vez al set. “En uno de los primeros días de la lectura de guion, Millie Bobby Brown me llamó a su tráiler... y me dijo: ‘Todos éramos de tu edad cuando empezamos. Si necesitas algo, puedes llamarnos’”, compartió el actor en diálogo con TheWrap. Según él, el gesto de Brown —acompañada por Jake Bongiovi— marcó el tono de bienvenida que experimentaron los recién llegados, consolidando una atmósfera de comunidad en un equipo ya veterano.

Jake Connelly en uno de
Jake Connelly en uno de los pósters promocionales de 'Stranger Things'

Mucho más que un bully

El rodaje de la temporada final supuso para Jake la oportunidad de convivir con referentes de la industria como Finn Wolfhard y David Harbour, así como de poner en práctica los consejos recibidos de Brown. El apoyo de la protagonista fue clave para que los nuevos intérpretes se sintieran parte del fenómeno sin quedar relegados. Jake recuerda también el impacto personal que supuso su fichaje, tras pasar años viendo la serie junto a su familia: “Cada noche, veíamos un episodio antes de dormir. Era divertido ver todo eso que tanto disfrutó mi madre en los años ochenta”. Convertirse en compañero de aquellos cuyas historias seguía por televisión significó un giro inesperado para el joven actor.

Respecto a su personaje, Jake no esconde que Derek Turnbow aportará una dosis de tensión al relato. “No es realmente una buena persona”, define, presentándolo como un matón o bully en Hawkins. “Todos los bullies son personas inseguras, y si alguien los anima, pueden superar esas inseguridades y lograr cosas grandes”, añade. Aunque sin revelar el destino del personaje, deja abierta la posibilidad de un cambio de rumbo para Derek a medida que avance la temporada.

La introducción de Connelly y otros jóvenes actores, como Nell Fisher, subraya la apuesta de Stranger Things por cerrar su ciclo con una mirada fresca y múltiples capas narrativas. Mientras el público especula sobre el desenlace, el arribo de Jake Connelly al núcleo de Hawkins y la bienvenida recibida por parte de figuras como Millie Bobby Brown refuerzan la vigencia del espíritu de grupo, incluso frente al final de la serie.

