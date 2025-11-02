España

20.000 puestos de trabajo que no encuentran candidatos: esta industria de Francia sufre “un déficit en todos los ámbitos”

El sector busca crear nuevas vías de formación para impulsar el interés por la actividad

Trabajadores forestales. (Brittany Peterson/AP)
En el contexto de una carencia persistente de personal, la industria forestal y de la madera en Francia busca soluciones para atraer a nuevos trabajadores. Esta necesidad coincide con una campaña lanzada en la región de Haute-Vienne por una empresa, la Coopérative forestière bois Limousin (CFBL), que ha invitado a cinco participantes en proceso de reconversión profesional a conocer el oficio en el terreno, así como al medio France Info, quien ha difundido el reto que enfrenta todo el sector: “Tenemos un déficit en todos los ámbitos”, ha señalado Loïc Dezeyraud, responsable de la agencia de la CFBL, al diario francés.

El país cuenta con cerca de 20.000 puestos vacantes en esta industria, y solo en la zona promocionada por esta cooperativa la cifra asciende a 12.000. El responsable precisó que las necesidades son variadas y abarcan desde la búsqueda de “obreros silvícolas para tareas de mantenimiento en nuestras plantaciones, técnicos que ayuden a los propietarios forestales a gestionar mejor sus bosques, conductores de maquinaria”.

Durante la visita organizada por CFBL en la comuna de Bonnac-la-Côte, los visitantes compartieron sus inquietudes y sus expectativas ante un cambio profesional que implica trabajar en la naturaleza. Eliott, uno de los asistentes, explicó a France Info: “Trabajé en cocina durante cinco años y llegué a la conclusión de que ese oficio ya no era para mí, por el encierro, el ritmo... Siempre he querido trabajar en el bosque, por la cercanía a la naturaleza”. Su interés por convertirse en técnico forestal lo llevó a informarse sobre las formaciones necesarias para lograr su reconversión.

No obstante, la incertidumbre acompaña estos procesos. “Cuando uno inicia un proyecto de reconversión, puede ser bastante impreciso. El riesgo es lanzarse a una idea, sin que realmente tenga fundamento”, reconoció Eliott. Las jornadas de puertas abiertas buscan justamente clarificar el camino profesional para quienes proceden de sectores tan distintos como la informática, la pescadería o la prótesis dental.

Falta conocimiento sobre el sector

Las profesiones ligadas al sector forestal sufren en Francia el problema de la falta de visibilidad. Según el Observatorio de los Oficios del país vecino, el 67% de los empleadores tienen dificultades para encontrar candidatos. Esta falta de conocimiento sobre la variedad de ocupaciones en la industria ejerce un impacto particular en los jóvenes, un hecho que refuerza la relevancia de actividades de acercamiento directo.

Pierre, exinformático, compartió su descubrimiento con el medio francés: “Aún necesito estudiar qué es posible hacer o no, por eso estoy aquí. No me imaginaba que existieran tantas formas de gestionar el bosque, ni que hubiera tantos particulares implicados en ello”. El sentido del trabajo aparece como un vector fundamental para los que exploran el cambio de rumbo. Pierre, por ejemplo, considera que “el cambio climático es algo concreto, que ya está en marcha y que no se detendrá. Plantar bosques y gestionarlos mejor forma parte de las herramientas que tenemos para reducirlo”.

El sector, consciente de estas motivaciones, avanza en la creación de oportunidades pedagógicas y de formación interna, facilitando la integración incluso a personas sin cualificaciones previas.

