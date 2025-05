Spotify revela su informe del 2024: esto es lo que ingresaron los artistas españoles de la plataforma

FILE PHOTO: A screen displays the logo of Spotify on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 4, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

En 2024, Spotify retornó cerca de 137 millones de euros en España en concepto de royalties. Este monto, según datos de la compañía sueca, representa un aumento del 11 % respecto al año anterior y más del doble de lo registrado en 2019. Este incremento es parte de la iniciativa de transparencia Loud & Clear, que por segundo año consecutivo da a conocer detalles sobre el impacto económico de Spotify en la industria musical española.

A pesar de los esfuerzos por transparentar los datos, la información detallada sigue siendo limitada. Las cifras proporcionadas por Spotify no especifican el número exacto de artistas españoles que alcanzaron ingresos de más de 10.000, 50.000 o 100.000 euros. Sin embargo, se sabe que esta cantidad se ha duplicado desde 2019.

Una particularidad del mercado español es el dominio de la industria independiente en el reparto de los royalties. A diferencia del contexto global, donde las multinacionales e independientes tienen una repartición equitativa, en España las independientes absorben el 60 %. Otro elemento destacable es que más del 50 % de las ganancias por canciones de artistas españoles provienen de oyentes extranjeros, principalmente de Latinoamérica, con México y Argentina como mercados predominantes. Sin embargo, Europa también juega un papel importante con países como Francia e Italia interesándose por la música española.

Melanie Parejo, jefa de la división de música para el sur y este de Europa de Spotify, contextualiza estos datos dentro de un panorama global en el que Spotify es responsable de una cuarta parte de los ingresos mundiales por música grabada. En 2024, la plataforma desembolsó cerca de 9.000 millones de euros a nivel global, lo que según la compañía, constituye dos tercios de lo que genera Spotify en el ámbito musical.

El triple de artistas desde 2017

A nivel mundial, casi 1.500 artistas generaron más de 1 millón de dólares (aproximadamente 900.000 euros) en Spotify. Parejo destacó el crecimiento de la música en español, que experimentó un aumento del 16 % en los royalties respecto a 2023. No obstante, nuevamente, no se facilitaron datos específicos de ingresos, resaltando una práctica común en la presentación de información de la industria del streaming.

Desde 2017, el número de artistas que generan royalties significativos en cada umbral se ha triplicado. Sin embargo, Spotify aclara que los royalties son dirigidos principalmente a editoriales y distribuidoras. El porcentaje que realmente llega a los artistas depende de los acuerdos establecidos entre estos intermediarios y los músicos, además de resaltar que Spotify no paga una cantidad fija por reproducción, sino que los pagos son un porcentaje del total recaudad en la plataforma.

En respuesta a las críticas sobre la nueva política de Spotify que no retribuye a artistas con menos de mil reproducciones, Parejo explicó que esta decisión busca combatir abusos y fraudes en la plataforma. Según la ejecutiva, las canciones que no superan este umbral no generan ingresos significativos para justificar un pago a las distribuidoras.

El compromiso de Spotify con su iniciativa de transparencia plantea preguntas sobre el futuro de la monetización en el sector musical. A medida que la plataforma ajusta sus políticas para adaptarse a los desafíos del mercado, el equilibrio entre la retribución justa para los artistas y la sostenibilidad del modelo de negocio sigue siendo un tema de debate. La información compartida, aunque limitada, refleja una evolución positiva en términos de ingresos, pero invita a un análisis más profundo sobre la equidad y el acceso a oportunidades para todos los artistas en la era digital.