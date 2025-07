La serie sobre Tamara que nadie esperaba en Netflix, llena de ideas, libertad creativa y ternura: “Hemos querido matar el clasismo cultural del que todos somos culpables”

Nacho Vigalondo, creador de la serie para Netflix

El año 2000 llegó acompañado, en nuestro país, de un fenómeno insólito. El centro de la pista estaba tomada por criaturas que no parecían seguir ninguna regla. Famosos que no eran guapos, no eran ricos ni, mucho menos, normales.

Son palabras del propio Nacho Vigalondo al principio de Superestar, la serie que recrea lo que se dio a llamar el Tamarismo, que congregó a una serie de personas, poco comunes, alrededor de la figura de una mujer que arrasó en las listas de éxitos con el tema No cambié y que, durante un tiempo, fueron asiduos a los programas de televisión hasta que desaparecieron casi por completo.

Un brillante cóctel de ideas

Nacho Vigalondo es la voz que nos introduce en este relato y también interpreta un trasunto de Javier Sardá en Crónicas Marcianas, pero, sobre todo, es el creador de esta serie que no se parece a nada de lo que hayamos visto o podamos imaginar. Y eso es de agradecer.

La 'reimaginación' del 'tamarismo' desde el corazón de sus protagonistas.

Es uno de los grandes méritos de Superestar, romper con cualquier clase de expectativa, hacerla saltar por los aires y proponer una ficción tan ‘marciana’ como repleta de hallazgos, de inventiva, de referencias y homenajes a la cultura popular. Un autentico cóctel de ocurrencias tan desconcertantes como brillantes, en las que late la extrañeza y también la ternura.

Porque aquí de lo que se trata no es solo coger el archivo televisivo de la época y estudiarlo para reproducir muchos de los momentos icónicos que están incrustados en la retina del espectador, sino configurar una serie sobre personas que luchan por sus sueños, que están llenas de defectos y de fragilidades, de miedos y de la necesidad de encajar de alguna forma en el mundo que les rodea.

Una serie que abraza el surrealismo, la extrañeza, que se sumerge en las respectivas intrahistorias para fantasear alrededor de su mitología: la ‘frutología’ de Paco Porras, el ladrillo en el bolso de Margarita Seisdedos, el baile del pañuelo de Leonardo Dantés o los macarrones con tomate de Tony Genil.

Entre la realidad y la leyenda, así es Superestar, una serie inclasificable que a veces es una comedia, otras un drama, una pesadilla en la que se mezclan sociedades secretas con saunas gays y se reivindica a Luixy Toledo como el verdadero creador del tema Thriller, de Michael Jackson.

Una serie diferente, en todos los sentidos

¿Cómo surgió el proyecto?

La primera vez que me reuní con Los Javis (productores de la serie a través de Suma Content) me dijeron: queremos hacer una serie sobre Tamara y te llamamos a ti para que no hagas Veneno 2. Desde ese momento, supe que lo que esperaban de mi era que no me acomodara, que hiciera algo diferente a los convencionalismos.

Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos e Ingrid García Jonsson como Tamara en 'Superestar' (Netflix)

¿Es algo que estuvo siempre presente? Que nadie supiera qué esperar de la serie

Ahora se dirige más ficción que nunca, pero también es más homogénea que nunca. A nivel formal, todo se filma de manera muy parecida, el montaje y la planificación televisiva es algo omnipresente y me molesta profundamente. Por eso, quería aportar mi granito de arena e ir contra esa tendencia, hacer algo libre con el lenguaje, que me parece lo más importante y urgente hoy en día.

La homogeneidad en la ficción española no se da solo en la forma, sino también en las historias, que están muy viciadas con fórmulas que se repiten

Todo está muy viciado, sí. Incluso cuando ves algo ‘argumentalmente’ diferente, a nivel visual me encuentro con el mundo aburrido de siempre. Por eso hemos arriesgado aquí en ambos aspectos.

Por dónde empezaste la construcción de la historia

Yo había tenido la suerte de conocer a Yurena y a Leonardo Dantés cuando hacía Los felices 20 (programa de entrevistas que él mismo conducía). Y hubo algo que me llamó mucho la atención, que estaban siempre en guardia porque sospechaban que si les llamaban para algo era para reírse de ellos. Y se dieron cuenta de que esa no era nuestro propósito, que había un interés real en ellos.

Hubo algo ahí que me hizo tener muy claro lo bonito que sería hablar desde dentro de cada, no desde una actitud condescendiente, no mirándoles desde arriba, como estamos habituados, sino tratándoles de igual manera que a un personaje de ficción al que dedicas una película. Con Superestar hemos querido matar cualquier atisbo de clasismo cultural del que todos somos culpables de una manera u otra.

Cada capítulo, un personaje y una propuesta diferente

Cada capítulo está protagonizado por uno de los miembros del clan: Margarita Seisdedos (Rocío Ibáñez), Leonardo Dantés (Secun de la Rosa), Loly Álvarez (Natalia de Molina) y Arlequín (Julián Villagrán), Paco Porras (Carlos Areces), Tony Genil (Pepón Nieto) y, por supuesto, Tamara/ Yurena (Ingrid García Jonsson) o mejor dicho Marimar, su verdadero nombre.

Pepón Nieto como Tony Genil, Ingrid García Jonsson como Tamara y Secun de la Rosa como Leonardo Dantés recreando uno de los posados míticos de la época

Además, cada uno de ellos encierra prácticamente una película en sí mismo, con títulos referenciales que nos llevan desde David Lynch (Loly Álvarez y Arlequín en carretera podrida), a Sam Peckimpah (Quiero la cabeza de Paco Porras) o, el mejor y más sublime, la referencia a Valle Inclán en Tony Genil y las ‘losers’ de Bohemia, toda una cumbre del esperpento hispano.

¿Cómo se le ocurrió organizar todo esto?

Lo único que podía hacer era recurrir a la herramienta que más me ha ayudado en mi vida a la hora de contar verdades, que es la fantasía. Si hubiera intentado hacer una serie con ambición periodística o documentalista habría fracasado. No podía hacer un ‘biopic’ convencional, así que para mí lo más fácil era utilizar recursos de la ciencia ficción para manejar otro tipo de símbolos. Es lo que hemos intentado Claudia Costafreda (que dirige algunos capítulos) y yo, que cada capítulo tuviera una identidad propia. La sensación que se tiene cuando se ven juntos es como si hubieras visto una maratón de seis películas diferentes en el Festival de Sitges.

Supongo que también había un interés en dedicarle espacio a cada uno de los personajes y darle su sitio

Es que todos me parecen interesantes, no se podía prescindir de ninguno, porque todos aportaban algo a la historia. Así que cada capítulo está contado también de una manera distinta, mezclando muchos géneros, algo que a menudo no suele ser cómodo para los periodistas porque no encajan la serie ni en un drama ni en una comedia.

Romper con cualquier expectativa

Es precisamente lo bueno que tiene Superestar, que no se puede catalogar, es como un objeto volante no identificado, que rompe con cualquier tipo de expectativa

Julián Villagrán as Miguel Diego alias Arlequín y Carlos Areces como Paco en el episodio 5 de 'Superstar': 'Tony Genil y los 'losers' de bohemia' Cr. Carla Oset/NETFLIX © 2024

¿Cree que se sigue menospreciando a estas figuras mediáticas de los 2000?

En redes estoy viendo un enorme sentimiento de rechazo, como si no se merecieran que protagonizaran una serie.

¿Y sí se lo merecen los protagonistas reales de los ‘true crimes’?

Es lo que te iba a decir, los traficantes, los sociópatas, los asesinos. Parece que el retrato de la maldad esté justificado. Pero estos personajes tienen un perfil todavía más complejo y nosotros demasiados prejuicios. Si vinieran de Norteamérica los veríamos de otra manera, pero si lo hacemos aquí, parece que se está bajo sospecha.

De todas manera, su cine siempre se ha caracterizado por estar protagonizado por perdedores, gente al margen del sistema, vulnerable

Gente con grietas. Yo creo que hay que hablar de lo que uno sabe y es difícil mirarse a uno mismo y verse inmaculado. Nadie es así, por lo que la ficción debe ser coherente con eso. Nunca he hecho ni haré una película sobre alguien perfecto, es una labor introspectiva y de sinceridad que tengo. Para mí la sinceridad es un valor superior a cualquier otro.

En ese sentido, supongo que sería complicado que las interpretaciones no cayeran en la caricatura, ya que los personajes están dentro del imaginario popular

Siempre confié muchísimo en el casting que habíamos convocado y creo que lo que hay que intentar es estar a su servicio para que estén cómodos, se sientan seguros. La labor del director es básicamente de amparo.

Pero sí, era difícil, como dices, interpretar a alguien cuyo recuerdo es una caricatura de una persona real. ¿Cómo es en la intimidad Loly Álvarez o Tony Genil? Eso no lo sabemos y era tarea de cada actor darle forma a todo eso.

Juego de identidades y de espejos

¿Por qué hay tanto juego de identidades en la serie?

Creo que es un tema que me ha perseguido toda la vida. Pero en este caso concreto, es algo que tienen en común todos los personajes: ¿quién soy yo?

La verdadera Yurena, frente al espejo

Quien soy yo delante de las cámaras y cuál de los dos es más real, quien está al servicio de uno o de otro. Esto está presente en muchos de los capítulos, la construcción de la identidad. ¿Podemos realmente construir una identidad al margen de lo que somos? ¿Podemos decidir quiénes somos delante de la cámara?

Ahora mismo estoy desbloqueando un recuerdo. El primer día que llegué a la universidad como alumno de Comunicación Audiovisual me dije que, en ese momento, podía decidir cuál iba a ser mi personalidad. Es algo que creo que nos pasa a todos en algún momento. Pero claro, eso está condenado al fracaso, porque por mucho que intentes convertirte en la persona que te gustaría ser, no vas a dejar de ser quien eres.

La serie aporta una mirada muy tierna a los personajes, quizás es algo que nadie se esperaba tampoco

Yo creo que cuando te tomas en serio tu trabajo, es inevitable sentir ternura por tus personajes. Y, en este caso, tenía una cosa muy clara, no ser James Franco en The Disaster Artist, es decir, gente rica riéndose de otra con menos dinero. Me horroriza eso, la condescendencia, el desprecio y el sentimiento de superioridad. Supongo que la ternura en este caso llama la atención porque son personajes que no han merecido ningún tipo de cariño.