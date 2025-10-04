España Cultura

‘Cicloturismo’ a orillas del Danubio: así es ‘Extraño río’, la película más sensorial y poética del año

La ópera prima de Jaume Claret, sobre el descubrimiento de la identidad dentro del entorno natural, se ha convertido en uno de los debuts más interesantes de la temporada

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Trailer 'Extraño río'

Se presentó en la Sección Orizzonti del pasado Festival de Venecia y ya se ha convertido en una de las óperas primas más interesantes (y más especiales) del año.

Se trata de Estrany riu (Extraño río), el debut en la dirección de Jaume Claret Muxart que ha conseguido lo más difícil, componer una atmósfera y una identidad propia en su primera película detrás de la cámara.

Comenzó a escribir esta historia con diecinueve años y su desarrollo coincidió con el descubrimiento de su propia identidad cinematográfica gracias a cineastas como Milagros Mumenthaler (Las corrientes), Matías Piñeiro o Angela Schanelec (Estaba en casa, pero...). Gracias a esa visión tan libre a la hora de acercarse al cine como espacio de experimentación, empezó a configurar su propio estilo.

Un viaje tanto físico como sensorial

El resultado de todo este proceso de búsqueda es una película que, al fin y al cabo, también parece indagar a cada paso sobre sí misma y que parte de un viaje físico, el de una familia que recorre los márgenes del Río Danubio en bicicleta, y termina convirtiéndose en un trayecto en el que el protagonista, Dídac (Jan Monter), explorará su sexualidad.

La película bascula entre la realidad y el elemento onírico y su acercamiento al interior de los personajes resulta de lo más poético y repleto de un extraño magnetismo.

'Extraño río', de Jaume Claret
'Extraño río', de Jaume Claret (Elástica)

El director disemina durante la película algunos datos biográficos, como la propia premisa, ya que su familia dedicaba muchos veranos al cicloturismo por Europa.

“Esos viajes tienen un ritmo muy concreto, muy atípico que corresponde con la velocidad de la bicicleta”, cuenta el director a Infobae España.

Elementos mitológicos

Cuando decidió ubicar la acción en el Danubio, comenzaron a aflorar ciertos mitos, como la figura de Ondina, ninfas acuáticas (en este caso ‘sirenos’) que viven en los ríos y entornos fluviales.

“Me interesan mucho las figuras misteriosas y en este caso se trataba de una entidad acuática que cada verano emergía a la superficie para encontrar el amor. Me parecía que era una figura que entroncaba con el romanticismo alemán”, continúa el director.

Imagen del rodaje de 'Extraño
Imagen del rodaje de 'Extraño río', de Jaume Claret

No cabe duda de que nos encontramos en el territorio de la fábula, aunque al director no le guste la etiqueta de realismo mágico. Pero sí que hay un momento, como también ocurre en Romería en su parte final, en la que nos introducimos en un espacio de ensoñación en el que, incluso, no se necesitan las palabras.

En ese sentido, el trabajo de sonido y de fotografía de la película resultan fundamentales, a la hora de escuchar el agua, de sentir el sol, como si todos esos elementos se fundieran de manera orgánica. “Queríamos hacer una película que de alguna manera estuviera siempre en movimiento”, cuenta el director.

Jaume Claret siempre tuvo claro que quería rodar en 16mm. “Me da pánico lo digital”, continúa. “Y después están las texturas que se generan, que son como óleos, algo muy ‘matérico’...”.

El director reivindica ese tipo de cine en la era de la digitalización. “Me interesa más cómo el romanticismo se sitúa en el mundo contemporáneo”.

Temas Relacionados

Festival de VeneciaPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘The Smashing Machine’: Dwayne Johnson brilla en un relato de auge y caída que pretende desmitificar la épica de la lucha libre

El actor encarna al histórico luchador Mark Kerr, uno de los encargados de popularizar las artes marciales mixtas en los años 90

‘The Smashing Machine’: Dwayne Johnson

El cine más antiguo de España está en A Coruña: del año 1882, con butacas de terciopelo rojo y cartelera pintada a mano

La localidad coruñesa de Betanzos cuenta con el teatro Alfonsetti como patrimonio cultural

El cine más antiguo de

Netflix anuncia una película sobre Poli Díaz: primer vistazo a Miguel Herrán como el histórico boxeador de Vallecas

El actor de ‘Élite’ y ‘La Casa de Papel’ encarnará al deportista en esta película a cargo del director Daniel Calparsoro (’Asalto al Banco Central’)

Netflix anuncia una película sobre

Muere el actor Javier Manrique a los 56 años, conocido por ‘El día de la bestia’ y ‘Cámera Café’

El intérprete, de origen peruano, consiguió hacerse un hueco en algunas de las producciones españolas más importantes de los años noventa y principios de los dos mil

Muere el actor Javier Manrique

Charlie Hunnam revela cómo encontró el detalle de Ed Gein para la serie ‘Monstruo’ en Netflix: “Nuestros mejores investigadores no pudieron”

El actor da vida al asesino en serie en torno al cual gira la nueva serie de la plataforma

Charlie Hunnam revela cómo encontró
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La vida en B de

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

Cinco meses del apagón en España: un informe revela que fue el “primero” relacionado con una subida de tensión en Europa

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles de la Flotilla retenidos por las fuerzas israelíes “hasta que haya podido visitar a todos” y estén todos “libres y de regreso a España”

Un iPhone 12 Pro, pendientes de oro rosa y una matrícula en la universidad: los regalos que Ábalos hizo a cinco mujeres con una “fuente de ingresos paralela”

ECONOMÍA

Las mascotas se convierten en

Las mascotas se convierten en los reyes de la casa: el gasto medio por animal sube un 28% en cinco años, superando los 165 euros al mes

El salario medio subirá un 3,5% en 2026 mientras las empresas apuestan por la retribución flexible como estrategia de retención de talento

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Aumenta el empleo en el sector agrario pese a un verano marcado por los incendios y la pérdida de cultivos

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro