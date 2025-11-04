Kim Kardashian se convierte en abogada de lujo en la nueva apuesta de Disney+: “Me siento bastante versada en leyes de familia y de divorcios”

Ellas no solo participan del juego, ellas hacen las reglas. #TodoVale, estreno 4 de noviembre en (Disney Plus)

El universo de las series jurídicas en televisión se amplía para recibir una propuesta que combina el glamour de Hollywood con la intensidad de los dramas legales: Kim Kardashian encabeza el elenco de Todas las de la ley, la nueva producción de Ryan Murphy para Disney+, en la que comparte pantalla con figuras de la talla de Glenn Close y Naomi Watts. La serie, que acaba de llegar a la plataforma y es un original de Hulu, promete un despliegue de lujo, poder femenino y tramas cargadas de pasión, traición y divorcios.

La expectación en torno a la serie ha sido alimentada tanto por la magnitud de su reparto como por la estrategia de promoción. El primer episodio se presentó en un evento exclusivo en West Hollywood, donde la presencia de Kardashian acaparó la atención desde su llegada hasta su retirada a mitad de la proyección para atender entrevistas.

Unas abogadas glamourosas

La trama de Todas las de la ley gira en torno a un grupo de abogadas de divorcios que, tras abandonar un bufete dominado por hombres, fundan su propio despacho para abordar “rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y lealtades fluctuantes, tanto en la sala del tribunal como dentro de sus propias filas”, según indica la sinopsis ofrecida por la plataforma. El relato se desarrolla en un entorno donde “el dinero manda y el amor es un campo de batalla”, y estas mujeres no solo participan en el juego, sino que lo transforman.

El reparto, además de Kardashian, Close y Watts, incluye a Sarah Paulson, Teyana Taylor y Niecy Nash. La participación de Glenn Close, ocho veces nominada al Oscar y ganadora de dos Emmy y un Globo de Oro por su trabajo en la serie Damages, fue anunciada en julio de 2024, junto con su rol como productora ejecutiva.

'Todas las de la ley', nueva serie de Ryan Murphy ©Disney

Halle Berry también fue confirmada inicialmente, pero abandonó el proyecto por problemas de agenda. El equipo creativo está liderado por Ryan Murphy, junto a los guionistas Joe Baken y Jon Robin Baitz, y la producción cuenta con la implicación directa de Kardashian y Kris Jenner como productoras ejecutivas.

La serie destaca por su cuidada estética y producción, con vestuario de alta costura, joyas deslumbrantes y escenarios en mansiones de Los Ángeles. El primer adelanto, lanzado en mayo, mostró un tono desenfadado y lujoso, con trajes coloridos, jets privados y ‘cameos’ de figuras como Mamie Gummer y Jessica Simpson, quien protagoniza una escena lanzando una bebida a otro personaje.

Durante la rueda de prensa celebrada en un hotel de Hollywood, la atención mediática se centró en Kardashian, quien respondió a la mayoría de las preguntas. En la conversación, las actrices abordaron temas como el divorcio, la importancia de las mujeres en sus vidas y la experiencia de trabajar bajo la dirección de Murphy, creador de sagas como Feud, American Horror Story y Monstruos, y de series como Glee, Pose y Ratched.

'Todas las de la ley' - ©Disney

Glenn Close explicó que aceptó el papel tras la insistencia de Murphy, quien le prometió un personaje diferente a los que había interpretado antes: “Me llamó y me dijo que iba sobre mujeres abogadas, y le contesté: ‘Ya he hecho Daños y perjuicios. No quiero volver a ser la misma’. Pero él le aseguró que iba a ser ‘la matriarca, la mentora’. ‘Y tendrás una ropa increíble’, me dijo, lo que viniendo de donde vengo últimamente, sonaba seductor”, relató Close.

Todas admiran a Kim

Kardashian, que desde 2018 estudia para convertirse en abogada, reconoció que su experiencia personal le permitió aportar autenticidad a su personaje: “Me siento bastante versada en leyes de familia y de divorcios. Me alegro de haber podido aportar mi conocimiento al personaje”, afirmó.

Además, destacó el reto de trabajar junto a actrices con trayectorias consolidadas: “Sabía que al venir aquí iba a trabajar con mujeres que eran las mejores en lo que hacen, y que llevan mucho tiempo dedicándose a ello. Así que mi trabajo consistía en no hacerle perder el tiempo a nadie y presentarme lo mejor preparada posible. Y cada día aprendía de ellas con solo observarlas: cómo vivían sus vidas, cómo ejercían su oficio... Es la mejor lección que jamás podría aprender”, declaró Kardashian.

'Todas las de la ley' - ©Disney

El compromiso de Kardashian con la serie fue elogiado por sus compañeras. Glenn Close relató que, entre toma y toma, Kardashian estudiaba con tarjetas para sus exámenes de derecho. Sarah Paulson subrayó su capacidad para gestionar múltiples responsabilidades: “Creo que todas nos sentíamos así al verte hacer malabares con todo lo que tenías entre manos y siendo capaz de hacer tu trabajo con dignidad, elegancia, facilidad, alegría y humor. Para mí fue inspirador”, dijo Paulson.

La llegada de Kardashian al género legal televisivo no es casual. En 2023, la empresaria publicó en Instagram una imagen con la frase “No soy abogada, pero algo sé”, en referencia a su formación en derecho. Su incursión en la actuación ya había sorprendido en American Horror Story: Delicate, donde interpretó a una publicista despiadada, lo que le valió nuevas oportunidades en la industria. Ahora, de nuevo gracias a Ryan Murphy, vuelve a la actualidad en la pequeña pantalla.