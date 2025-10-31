El heredero pop de Stephen King regresa por Halloween con ‘Brujería para chicas descarriadas’: un libro de terror sobre embarazadas adolescentes

Grady Hendrix y su nuevo libro, 'Brujería para chicas descarriadas' (Minotauro)

La figura de la ‘chica descarriada’ ha ocupado un lugar central en la historia de Estados Unidos, sirviendo como un concepto lo suficientemente amplio para canalizar los temores sociales en torno a la juventud femenina y traducirlos en un entramado de leyes, tribunales, prisiones, asilos e instituciones ‘extralegales’.

Desde tiempos inmemoriales, este sistema ha dirigido su mirada punitiva hacia las adolescentes por conductas que, en los varones, suelen pasar inadvertidas o incluso ser motivo de celebración. Bajo esta lógica, cada vez que una joven desafiaba las normas (ya fuera usando pantalones, manteniendo relaciones sexuales o enfrentándose a la autoridad paterna) se consideraba que avanzaba hacia un destino marcado por la marginación, la enfermedad y la maternidad fuera del matrimonio.

De qué va ‘Brujería para chicas descarriadas’

Este trasfondo de repudio social hacia las jóvenes es el motor que impulsa la nueva novela de Grady Hendrix, Brujería para chicas descarriadas, una obra que explora la vida de las adolescentes embarazadas y solteras en los años previos al fallo de Roe vs. Wade, gracias al que se modificó la Constitución para proteger la libertad de la mujer. En este relato, el autor introduce el motivo de la brujería como hilo conductor para examinar la experiencia de estas jóvenes.

La trama se sitúa en 1970 y sigue a Fern, Rose, Holly y Zinnia, cuatro adolescentes internadas en Wellwood House, una residencia privada ubicada en lo profundo de los bosques de Florida. Allí, las jóvenes reciben nombres de flores, se les prohíbe hablar de su pasado y se les impone la promesa de que, si obedecen y aceptan los castigos, podrán borrar este episodio de sus vidas.

Esta aparente muestra de compasión está dirigida, en realidad, a tranquilizar a los padres y novios, mientras que para las chicas supone la imposición de una máscara de inocencia que deberán portar indefinidamente. La madre de Fern resume esta filosofía al decirle: “La felicidad no consiste en hacer lo que te gusta, sino en aprender a gustar de lo que tienes que hacer”.

La lucha femenina contra la misoginia

La gestión de Wellwood House recae en un grupo de hombres que, bajo la apariencia de buenas intenciones, perpetúan una misoginia cotidiana. Consideran que cierta dosis de crueldad es necesaria (o al menos inevitable) para corregir lo que perciben como pereza, rebeldía, hambre, desobediencia y, sobre todo, sexualidad y ‘autoindulgencia’ en las jóvenes.

La llegada de un misterioso libro titulado Cómo ser una bruja genial, entregado por una bibliotecaria enigmática, transforma la situación. El texto conecta la rabia y los deseos compartidos de las chicas con una herencia mágica que se remonta a generaciones de mujeres, más allá de los límites de la historia escrita por hombres. El libro les enseña: “El poder es la capacidad de actuar. Quienes tienen poder desean conservarlo, y quienes lo buscan deben aprender a tomarlo”.

Hasta ese momento, las protagonistas habían aceptado pasivamente lo que les imponía su entorno. Ahora, gracias al libro y a la solidaridad entre ellas, descubren la posibilidad de apropiarse de sus propios deseos. Sin embargo, cada una debe enfrentarse a la pregunta fundamental: ¿qué se puede anhelar cuando se ha crecido escuchando que los propios deseos carecen de importancia? Con o sin magia, la respuesta es personal e intransferible.

El estilo inconfundible de Grady Hendrix

La destreza de Grady Hendrix como autor de terror reside en su capacidad para construir arcos emocionales complejos y realistas, enriquecidos con elementos sobrenaturales que funcionan como metáforas de problemáticas sociales.

Sus personajes, especialmente las mujeres, se alejan de los estereotipos habituales del género. En obras anteriores, como El exorcismo de mi mejor amiga y Guía del club de lectura para matar vampiros, ya había abordado la complejidad de la amistad femenina y la tendencia a minimizar las experiencias de las mujeres.

Sin embargo, nunca antes una de sus novelas había resultado tan pertinente para el momento actual. Brujería para chicas descarriadas recuerda que el debate sobre el aborto se reduce, en última instancia, a una cuestión esencial: las mujeres tendrán hijos y también decidirán no tenerlos; la verdadera incógnita es cuán difícil hará la sociedad ambas decisiones.

Las protagonistas de la novela se ven obligadas a tomar decisiones difíciles, enfrentándose a consecuencias injustas y soluciones imperfectas. La furia de quienes carecen de poder resulta devastadora, ya que el precio a pagar es elevado.

Para canalizar su ira, deben forjar sus propias armas a partir de sus vivencias más dolorosas, y una vez que inician la lucha, no pueden detenerse, pues ya lo han sacrificado todo para poder alzarse. Hacia el final de la historia, una de las jóvenes plantea una pregunta que resume su transformación: “Después de todo lo que había pasado, después de haber dado vida, después de que le arrebataran a su hijo, ¿de verdad creían que le asustaba algo tan pequeño como Dios?”

Con momentos que alternan el miedo, la ansiedad, la indignación, la belleza y la tristeza, esta novela se erige como una obra de terror perfectamente adaptada a una época marcada por la imperfección.