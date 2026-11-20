Control de tráfico de la Guardia Civil. (Revista DGT)

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Un jarabe para la tos o un antigripal comprado sin receta pueden costarle a un conductor en España 1.000 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carné, sin que haya consumido ninguna sustancia ilegal. Así lo advierten farmacéuticos y asociaciones de automovilistas ante los controles de drogas que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT) durante la temporada de frío, cuando el consumo de fármacos contra la gripe y el resfriado se dispara.

El drogotest que utiliza la Guardia Civil de Tráfico en sus controles es una prueba de saliva con resultado binario: positivo o negativo. El dispositivo no distingue el origen de la sustancia detectada, de modo que no diferencia entre una droga ilegal y el principio activo de un medicamento de venta libre.

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Según recuerdan desde la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el problema tiene una explicación farmacológica concreta. Varios principios activos de uso común en antigripales, jarabes para la tos y antiinflamatorios presentan una estructura molecular similar a la de la metanfetamina o los opiáceos, lo que provoca que el reactivo del test los identifique como positivos. La asociación ha elaborado un listado de los fármacos con mayor probabilidad de generar este tipo de confusión. Entre ellos figuran la bromfeniramina (presente en Ilvico), el dextrometorfano (Romilar), la difenhidramina (Bisolvon antitusivo compositum), el ibuprofeno, el naproxeno, la prometazina (Fenergan expectorante) y el ofloxacino (Surnox). A esta lista se suman otros compuestos como la codeína, habitual en jarabes antitusivos por su parentesco químico con los opiáceos, y fármacos ansiolíticos como el lorazepam y el alprazolam, que también pueden alterar el resultado del test al reducir la alerta y los reflejos.

La mayoría de estos medicamentos comparte un rasgo: producen somnolencia o ralentizan los reflejos y el tiempo de reacción. Por ese motivo, muchos envases incluyen un pictograma de advertencia sobre sus posibles efectos en la conducción. La presencia de ese símbolo, no obstante, no implica una prohibición legal para conducir tras tomarlos.

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El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

Una sanción que no se incluye en el límite diario de puntos

La normativa española distingue entre dos situaciones diferentes ante un resultado positivo. La presencia de drogas en el organismo constituye una infracción administrativa, sancionada con la multa económica y la resta de puntos. Conducir bajo los efectos de las drogas, en cambio, configura un delito contra la seguridad vial que se dirime en sede judicial. La calificación entre ambos supuestos queda a criterio del agente que realiza el control, en función de la sintomatología observada en el conductor.

Pero el procedimiento no concluye con el resultado del drogotest. La muestra de saliva se remite posteriormente a un laboratorio para determinar con precisión la sustancia detectada, y el conductor tiene además la opción de solicitar una prueba de contraste mediante análisis de sangre, cuyo costo deberá asumir si el resultado confirma el positivo. Así, cuando el laboratorio acredita que la sustancia detectada proviene de un medicamento y no de una droga ilegal, la denuncia se anula. El inconveniente radica en el tiempo que transcurre hasta ese momento: todo conductor que da positivo en el drogotest sufre la inmovilización inmediata del vehículo, independientemente de que después se confirme que el origen fue un fármaco.

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Para reducir el riesgo de sanciones en tratamientos pautados, la DGT recomienda llevar consigo un certificado médico que acredite la medicación. Sin embargo, buena parte de los antigripales y jarabes para la tos se adquieren sin receta y no corresponden a tratamientos crónicos, lo que dificulta disponer de ese respaldo documental en el momento del control.