(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 63 años acaba de ser condenada en Francia a restituir 24.000 euros a los herederos de su pareja fallecida, tras utilizar de forma fraudulenta la tarjeta bancaria del hombre durante casi un año y medio después de su muerte. El tribunal de Douai, en la región de Hauts-de-France, dictó el fallo el pasado martes 17 de noviembre.

La mujer, identificada en la causa solo por sus iniciales, M. J., había compartido la vida con su pareja durante una década. Nunca formalizaron el vínculo con un matrimonio, un detalle determinante en el desenlace judicial: al no existir unión legal, M. J. no tenía ningún derecho sobre la herencia del hombre, fallecido el 17 de marzo de 2021, a los 55 años. Tras la muerte de su pareja, la mujer conservó acceso a sus cuentas bancarias. Y entre marzo de 2021 y septiembre de 2022 realizó una serie de extracciones y transferencias que, sumadas, alcanzaron los 24.000 euros.

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El fraude salió a la luz recién cuando los tres herederos del hombre iniciaron los trámites sucesorios ante un notario. Al revisar el patrimonio del fallecido, advirtieron que faltaba una suma considerable de dinero. La revisión de los movimientos bancarios condujo con rapidez hasta M. J., según consta en la causa reconstruida por el medio local francés Midi Libre, que se ha hecho eco del caso. Con esa información, los herederos presentaron una denuncia por estafa en enero de 2023.

Durante su declaración, la mujer admitió que en todo momento era consciente de que sus acciones estaban prohibidas. Según el relato recogido por los medios franceses, la acusada expresó arrepentimiento por lo ocurrido, aunque ese reconocimiento no modificó el curso del proceso. El tribunal la ha declarado culpable de utilización fraudulenta de medios de pago y ha ordenado la restitución íntegra del dinero sustraído. La condena establece que deberá pagar 8.000 euros a cada uno de los tres herederos del hombre, un monto proporcional a los fondos extraídos de las cuentas del fallecido.

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Otro caso similar de uso indebido de cuentas bancarias

Casos de este tipo no son excepcionales en los tribunales franceses. En agosto de 2023, la Justicia de Besançon investigó a una mujer de 64 años que retiró más de 40.000 euros de la cuenta de su pareja, un hombre que había sido encontrado sin vida en su domicilio después de permanecer muerto durante 16 meses sin que nadie lo advirtiera.

Según destacó en ese momento el fiscal Étienne Manteaux, la mujer utilizó la tarjeta bancaria del hombre para comprar juegos de azar, sin notificar el fallecimiento a ninguna autoridad ni a la hija del fallecido. La acusada enfrentó cargos por omisión de socorro, robo y estafa, además del perjuicio causado a la caja de jubilaciones, que continuó depositando una pensión durante el tiempo en que el hombre ya había muerto.

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