El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a su llegada al cara a cara de este jueves. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Guardar

Varios medios de Marruecos han cuestionado este viernes la forma en que Alberto Núñez Feijóo introdujo a Marruecos en el cara a cara electoral que protagonizó la víspera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El digital Le360, un medio próximo a Palacio Real, acusó al líder del Partido Popular de erigir al reino alauí en “el chivo expiatorio” del enfrentamiento.

El debate, organizado por la Academia de Televisión, dedicó su último bloque a inmigración y política exterior. Fue allí donde Feijóo concentró su ofensiva en la relación de Sánchez con Rabat, a la que calificó como “el primer problema de la política exterior española”. El candidato del PP mencionó a Marruecos seis veces frente a las tres de Sánchez, según el recuento publicado por Le360 en un artículo firmado por la periodista Faiza Rhoul.

PUBLICIDAD

El candidato del PP vendió su papel de gestor en su última intervención en el debate con Pedro Sánchez.

El eje de la ofensiva de Feijóo fue una pregunta repetida en varias ocasiones: “¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?”. El líder del PP se remontó al giro del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022 para situarlo como origen de lo que describió como la “invasión” de Ceuta el pasado 31 de julio, cuando entraron en la ciudad autónoma cerca de 72.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior citadas por Feijóo con la cifra de 100.000.

Captura del pantalla del medio 'Le360', próximo al Palacio Real.

El candidato popular sostuvo además que buques de la Armada marroquí “escoltaban a los invasores” durante aquella crisis y acusó a Sánchez de haber ocultado ese dato durante meses. No aportó pruebas de esa afirmación, un extremo que Le360 subraya en su artículo al recordar que un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), remitido el 11 de noviembre a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, concluyó que no existían indicios de que las entradas de julio hubieran sido “instigadas, planeadas o coordinadas” por las autoridades marroquíes.

PUBLICIDAD

Le360 afea que Feijóo que conviertiera a Marruecos en “villano”

“Feijóo convierte Marruecos en el villano de su cara a cara con Sánchez”, tituló Le360 en su análisis, en el que remarca que el candidato del PP “terminó sin presentar una sola prueba de la operación marroquí que insinuó y sin explicar qué propone para el Sáhara o para la cooperación con Rabat”. El medio recuerda también que la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU situó la propuesta marroquí de autonomía como base de las negociaciones sobre el Sáhara, un dato que, según el artículo, Feijóo omitió al reprochar a Sánchez el cambio de postura española sobre ese territorio.

El digital apunta además una contradicción: mientras Feijóo acusa a Sánchez de mala gestión con Rabat, su propio partido respaldó en el Parlamento Europeo, junto a la extrema derecha, una petición para suspender el acuerdo estratégico entre la Unión Europea y Marruecos. “Su obsesión con Marruecos retrató una estrategia que necesita un enemigo exterior porque no tiene una política seria para la relación con el vecino”, concluye Le360, que vincula el tono empleado por el líder del PP con el discurso de Vox, formación con la que no descarta pactar para gobernar.

PUBLICIDAD

Otros medios

Otro portal muy leído en el país, Yabiladi, tituló su cobertura “Marruecos se invita en el debate electoral entre Sánchez y Feijóo” y centró su relato en el cruce de reproches sobre la crisis migratoria de Ceuta, con un tono más descriptivo y menos crítico que el de Le360.

Captura de pantalla del portal 'Yabiladi'.

El portal Hespress ha publicado un artículo distinto, centrado en las consecuencias que el resultado electoral del 29 de noviembre podría tener para Marruecos. El profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho Agdal-Rabat, Abdelhamid Benkhattab, ha explicado en declaraciones a ese medio que ni Vox ni los partidos de izquierda española tienen capacidad real de determinar la política exterior del país hacia Marruecos ni de deteriorar la relación bilateral.

PUBLICIDAD

“El PP está inmerso en un juego político y discursivo respecto a Marruecos para satisfacer a la extrema derecha española ”

Según el experto, un eventual Gobierno de PP y Vox no tendría por qué adoptar la postura “más hostil” de Vox hacia Rabat. “El PP está inmerso en un juego político y discursivo respecto a Marruecos para satisfacer a la extrema derecha española y unir a una parte de su electorado”, valoró Benkhattab, quien pronosticó que, tras la formación de un nuevo Ejecutivo, “las cosas volverán a la normalidad” en el plazo de uno o dos meses.

Respecto a las opciones de Sánchez de revalidar su mandato, el mismo analista evitó darlo por descartado y remarcó que su continuidad dependerá de sus alianzas con los partidos independentistas vasco y catalán.

PUBLICIDAD

(Con información de Europa Press)