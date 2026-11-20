Panorámica de los cerros arcillosos de Guadix (Granada). (YouTube / Diego Revuelta)

Guardar

Al norte de la provincia de Granada existe una ciudad bajo el suelo. Mientras en las grandes capitales españolas el acceso a la vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza económico, en Guadix más de 3.000 personas mantienen viva una tradición arquitectónica única en Europa: residir en casas cueva excavadas directamente en la montaña, un entorno subterráneo que integra desde viviendas particulares hasta colegios, iglesias y locales de ocio.

En toda la comarca granadina se estima que existen hasta 7.000 cuevas habitadas, sumando municipios colindantes como Benalúa. El fenómeno tiene profundas raíces históricas y geológicas. Según relató en un vídeo de YouTube de Diego Revuelta Don Manuel, sacerdote de la Ermita Nueva —una iglesia también excavada bajo tierra en 1812—, la gran expansión de estas moradas se produjo tras la expulsión de los moriscos en 1570, cuando muchos habitantes retornaron a los cerros extramuros al no poder residir dentro de la ciudad amurallada.

PUBLICIDAD

La clave de que estas estructuras aguanten intactas siglos después reside en la composición del terreno: una arcilla blanda y fácil de picar que, al entrar en contacto con el aire, se seca y adquiere una dureza extraordinaria. Esto permite crear bóvedas naturales capaces de soportar hasta veinte metros de tierra encima sin derrumbarse, siempre que se eviten las filtraciones de agua.

Lejos de los prejuicios del pasado, cuando vivir bajo tierra estaba estigmatizado y asociado a la pobreza, hoy estas propiedades se cotizan como joyas arquitectónicas. El gran artífice de esta revolución moderna es Pepe, un veterano “picador de cuevas” de 73 años que lleva tres décadas esculpiendo la montaña con martillo compresor y pico de mano. Ha excavado más de 300 cuevas, incluida la suya propia, que levantó en apenas dos meses partiendo de un antiguo refugio para animales. “Yo aquí me siento libre, encerrado en una cueva. Es increíble”, confiesa.

PUBLICIDAD

Pepe, veterano picador de cuevas de 73 años, muestra el interior de una cueva. (YouTube / Diego Revuelta)

Aislamiento térmico natural

La principal ventaja de este modo de vida es su eficiencia energética. Gracias a la inercia térmica de la tierra, el interior mantiene una temperatura constante de unos 20 grados durante todo el año, sin necesidad de climatización artificial. A esto se suma una insonorización absoluta.

Torcuato, un fotógrafo local que adquirió su vivienda hace más de dos décadas por 15.000 euros y la rehabilitó por un total de 48.000, destaca que su factura eléctrica apenas ronda los 40 euros mensuales pese a tenerlo todo electrificado. “Ni calefacción ni aire acondicionado, en todo el año, nada”, subraya sobre su hogar. “Estamos totalmente insonorizados, aquí no hay ruido. El descanso es total”, añade.

PUBLICIDAD

Fachada exterior de una casa cueva rehabilitada. (YouTube / Diego Revuelta)

Este bajo coste de vida ha atraído tanto a jubilados como a jóvenes que huyen de los altos precios de las grandes urbes. Es el caso de Alan, un joven que dejó Barcelona tras surgirle una oportunidad laboral como arquitecto en Granada y que ahora reside en una cueva familiar: “Por 300 euros puedes tener el alquiler de una cueva”, asegura al comparar los precios de la zona con los más de mil euros que cuesta un piso en la costa catalana.

Sin embargo, el creciente atractivo turístico y residencial también ha revalorizado el mercado. Según detalla el hijo de Pepe, arquitecto técnico especializado en estas construcciones en Benalúa, adquirir una cueva sin reformar cuesta hoy entre 25.000 y 30.000 euros, a los que hay que sumar unos 60.000 euros de rehabilitación. En el caso de las casas cueva de lujo destinadas al alquiler vacacional, su valor de mercado alcanza ya los 300.000 euros.

PUBLICIDAD