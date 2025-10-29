España Cultura

Vicente Navarro lanza ‘Cantares de llanura y monte’, un viaje a la raíz en ‘la tierra de Don Quijote’: “Me encuentro con un pie en el pasado y otro en el futuro”

A través de una personalísima versión de músicas tradicionales castellanomanchegas, el artista busca el camino para escuchar el pasado desde más cerca

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Vicente Navarro publica 'Cantares de
Vicente Navarro publica 'Cantares de llanura y monte (CLM)'. (El Tragaluz)

“A La Mancha, manchegos”, canta Vicente Navarro, “que hay mucho pan, mucho aceite; mucho escondido”. La letra, casi idéntica a la de la conocida jota A La Mancha, manchega. Sin embargo, en su versión no encontramos las voces de un grupo folclórico, ni el jolgorio del que nace el baile tradicional de la zona. Una guitarra eléctrica suena como único instrumental, hasta que al final un grave eco envuelve la melodía en sus últimos compases.

Esta canción, incluida en su nuevo disco Cantares de llanura y monte (CLM), contiene la esencia del nuevo trabajo del artista neofolclórico: un viaje a La Mancha, “la tierra de don Quijote”, como reza esa misma canción. A través de melancólicas gañanadas, festivos mayos en los que celebrar el amor y la cosecha y hasta versiones al piano de twists de Paco Clavel y Pedro Almodóvar, Vicente da un nuevo paso lógico en su carrera como un artista cuya identidad pasa por la reivindicación de la música tradicional.

“Creo que mi trabajo se enfoca mucho en la memoria”, se define. “Porque creo que el pasado es algo que hay que tener en la cabeza. Puede parecer una tontería, pero es parte de lo que somos y es importante, aunque no haya que recrearse en ello ni volver al pueblo para saber lo que es”. Entre esos dos mundos, Vicente Navarro recorre su propio camino hacia La Mancha y nos invita, con él, a esta reformulación de lo tradicional como algo con lo que aún podemos aprender, expresar y, sobre todo, emocionarnos.

Vicente Navarro en el estudio.
Vicente Navarro en el estudio. (El Tragaluz)

Encontrar su identidad

Aunque Vicente Navarro se identifica a sí mismo como un artista madrileño (de padres castellanomanchegos, nació en la capital y creció en Móstoles), reconoce que siempre le ha costado “identificarse con un algún espacio en concreto”. “Me encuentro con un pie en el pasado y otro en el futuro”, acaba respondiendo. “Creo que esa es mi localización real, un diálogo entre ambas partes, porque eso es lo que siempre tienen mis canciones”.

En algunos de sus temas más conocidos, como En el río (que acumula varios millones de reproducciones entre todas las plataformas), explora precisamente una serie de imágenes en las que, pese a poder pasar por una letra romántica a secas, “hay algo de tierra y de raíz, aunque sigue estando conectado a nosotros”. Ese y otros trabajos nacieron en el que fue su primer disco, cuyo título, Casi tierra, también habla de esa particular relación con esa música (y ese mundo) que nos precede.

“Yo creo que es fruto de la adolescencia”, señala. “Ahí, cuando nos bombardeaban con música sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, intentaba componer en castellano, pero algo no terminaba de funcionar”. Todo cambió cuando, ya de adulto, realizó un viaje en el que, al verse desde fuera junto a otras personas de origen hispano o latino, fue más fácil reconocer cuál era su tierra, su identidad. “Volqué todo lo que estaba escribiendo y de repente lo encontré. Dije: ‘Vale, tú es que eres estas dos cosas juntas (tradición y vanguardia). No las puedes separar”.

Portada de 'Cantares de llanura
Portada de 'Cantares de llanura y monte'. (El Tragaluz)

El origen de ‘Cantares de llanura y monte’

En una sociedad hiperconectada en la que, paradójicamente, cada vez nos es más difícil conectar verdaderamente con algo, Vicente Navarro busca ese vínculo que aún pervive en el folclore. Para Cantares de llanura y monte, por ejemplo, escuchó decenas de canciones tradicionales de Castilla-La Mancha para un proyecto originado en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid.

A partir del encargo de esta institución, el artista decidió que la mejor manera de abordar el trabajo era sumergirse de lleno en el entorno. Establecer “una distancia” con su propia casa y buscar “la sensación de estar creando algo en otro lugar”. Desde La Mancha de hoy, pero también desde el pasado, el artista diseñó un espectáculo seleccionando todos aquellos temas que más le apelaban. “Luego las tenía que transformar, trabajar con ellas e interpretarlas”.

En el espectáculo en directo que realizó con el centro, donde se vendieron prácticamente todas las entradas, surgió la idea de dar un paso más: “Lo que pasó es que había algunas de las canciones que la gente luego nos preguntaba dónde las podía escuchar”. La idea de hacer un disco con estas canciones, pensadas en un principio solo para el directo, fue ganando peso. Seleccionaron seis de esas canciones y grabaron las partes que todavía no estaban producidas, “y así promocionábamos y movíamos el espectáculo para que siguiera”.

Vicente Navarro canta en directo ‘Cantares de llanura y monte (CLM)' (@vicentenavarro/Instagram)

Desterrar el pudor

Ahora, Vicente Navarro pretende continuar “al menos un año” llevando a diferentes escenarios los Cantares de llanura y monte, entre ellos en el del Teatro del Bosque, en Móstoles, el próximo 27 de noviembre. “Hay que darle la oportunidad a la gente de que se acerque y lo escuche”, dice, convencido de que la esencia de cada uno de sus temas “no está a tanta distancia como para que no conectemos con ello”. De hecho, señala algunos casos, como los de Natalia Lafourcade o Rosalía, donde pese a la extrema complejidad de sus trabajos sobre la raíz de sus respectivos géneros (el folclore mexicano y el flamenco, respectivamente), han logrado conectar masivamente con el público.

Del mismo modo, a día de hoy son muchos los artistas que, como él, siguen la corriente del neofolclore con “las músicas de la tierra”, desde distintos puntos de la geografía española. “Me gustaría pensar que no se va a quedar en una subcorriente, sino que podemos trascender esa línea entre el público y nosotros para que se establezca como algo más potente. Que no haya esa especie de pudor por cierta música”.

En la misma línea, considera que su reto como artista consiste en “seguir trabajando en el equilibrio de lo complicado y lo sencillo”. Y es que a veces, su propio impulso creador le lleva a caer en un exceso de lo poético. “Tengo que tener un poco de cuidado de no perder el sentido, de no irme por la belleza únicamente y mantener los pies en la tierra”. En su nuevo disco, esa tierra ha sido la de la de Don Quijote, a cuyas letras ya escritas ha podido agarrarse para seguir experimentando en busca de esa esencia con la que señalar el camino (a La Mancha, manchegos) entre el pasado y el presente.

Temas Relacionados

Música FolklóricaFolcloreCastilla-La ManchaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Final explicado de ‘Black Phone 2′: tragedias familiares, sangre sobre hielo y un gran giro final con todo abierto para una tercera entrega

La película dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke continúa la historia de la aclamada predecesora

Final explicado de ‘Black Phone

Las nueve series más esperadas de noviembre para ver en Netflix, Movistar o Disney: del final de ‘Stranger Things’ a la adaptación de ‘El cuco de cristal’

Repasamos algunos de los estrenos más esperados que llegarán a las plataformas en las próximas semanas

Las nueve series más esperadas

Si te gustó ‘¿Quién mató a Malcolm X?’, este es el ‘true crime’ que arrasa en Netflix y que suena como posible candidata al Oscar que no te puedes perder

La historia real sigue a una mujer blanca que, en 2023, asesinó a tiros a su vecina porque le molestaban los niños de la zona

Si te gustó ‘¿Quién mató

El Instituto Cervantes denuncia que la Constitución es “definitivamente machista”: “No menciona a la mujer. Solo en el ámbito doméstico y con cierto tono paternalista”

La institución pública ha presentado este martes el anuario ‘El español en el mundo 2025′

El Instituto Cervantes denuncia que

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta miniserie española de solo seis capítulos que acaba de estrenarse en Disney Plus: “La he visto fascinado”

El escritor ha reflexionado sobre cómo esta nueva producción ambientada en el mundo de la tauromaquia es, en realidad, “una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora”

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta miniserie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil no encuentra

La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Las contradicciones del ‘barón lastre’ Mazón frustran los planes de Feijóo para fijar la agenda en Sánchez y “su corrupción”

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

ECONOMÍA

El Dacia Sandero es el

El Dacia Sandero es el coche más vendido, pero los españoles no compran (solo) coches baratos: “El precio medio es de 33.251 euros”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”