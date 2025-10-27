España Cultura

José Sacristán responde al 19% de españoles que piensan que con Franco se vivía bien: “Es que son más imbéciles”

El actor, ganador del Goya de Honor en 2022, ha reflexionado sobre las implicaciones que tienen los datos reflejados en el último barómetro del CIS

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Fotografía de José Sacristán.
Fotografía de José Sacristán.

Los datos del barómetro de octubre del CIS no han pasado desapercibidos, y especialmente sonados han sido algunos porcentajes, como ese 19% de españoles que considera que los años del franquismo fueron “muy buenos”. Una tendencia nostálgica que ha alarmado a muchas personas que ven en ella una consecuencia lógica del auge de la extrema derecha que ha vivido España en los últimos años, junto a sus discursos blanqueadores del franquismo.

“Acojonado. No me gusta nada. Oigo ecos que me recuerdan voces que yo creía ya que no se iban a escuchar o a pronunciar“, contestaba, por ejemplo, el conocido actor madrileño José Sacristán cuando ha sido preguntado por ello en una entrevista reciente con El Comercio. Para él, estos “ecos” suponen la reaparición de mentalidades que parecían desterradas, legitimadas ahora por parte de la ciudadanía. “Me aterra. Me preocupa profundamente porque esas voces aparecen autorizadas por una serie de ciudadanos y de ciudadanas que deciden, sí, que son ellos los que tienen que hablar”.

“Recuerdo a mi padre salir de la cárcel”

Galardonado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, incluyendo el premio Goya de Honor en 2022, Sacristán siempre se ha caracterizado por su compromiso político con la memoria de lo que fue la Dictadura y lo que supuso dejarla atrás y dar paso a la democracia. “Me cuesta trabajo mirar para otro lado porque yo recuerdo a mi padre militando en la clandestinidad, salir de la cárcel en libertad provisional, teniendo que pasar de luchar contra el franquismo a la Transición”, declaraba el actor en otra entrevista con Eldiario.es.

Fotografía de José Sacristán.
Fotografía de José Sacristán.

En la misma línea, Sacristán no ha dudado en establecer una relación directa entre el auge de la extrema derecha y el empobrecimiento cultural: “Cuanto más surge la extrema derecha, es que son más imbéciles. Sin género de duda”, manifestaba el intérprete en la entrevista con El Comercio. El intérprete considera que el resurgimiento de estos movimientos no solo erosiona la memoria democrática, sino que indica una regresión ética e intelectual de la sociedad.

“No fue perfecto ni mucho menos, pero había que estar ahí”

Al abordar otro de los debates recurrentes, el supuesto aumento de libertades en los primeros años tras la dictadura en comparación con la actualidad, el actor respondió sin eufemismos a quienes critican el carácter de la Transición: “No tienen ni puta idea. Me parece miserable acusar a aquella gente de que se hizo lo que se pudo, que no fue perfecto ni mucho menos, pero había que estar ahí. Saber quién tenía el tanque y quién tenía la mano en el picaporte. Era duro eso”.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

La voz crítica de Sacristán vuelve así a situarse en el centro del debate público al advertir sobre el riesgo de trivializar la dictadura franquista y de minusvalorar el esfuerzo de quienes lucharon por implantar la democracia en España. Su intervención se produce en un momento especialmente delicado, cuando el debate sobre la memoria histórica y la valoración del franquismo cobra renovada intensidad en la sociedad española, del mismo modo que los votos para partidos como VOX, principales valedores de algunos de los discursos dominantes en defensa de la dictadura, no dejan de crecer.

Temas Relacionados

José SacristánFranquismoMemoria HistóricaActoresCineCine EspañaEspaña-Cultura

Últimas Noticias

El día que Brian May “quiso ligar” con Eva Amaral: “Parece que estamos contando una especie de sueño”

Juan Aguirre y la cantante han hablado de cuando compartieron escenario junto a Queen y el guitarrista de la banda se sintió impresionado por su actuación

El día que Brian May

Alexander Skarsgård arrasa en la Seminci con su papel de motero gay en ‘Pillion’: “El sexo es una excusa, mejor los preliminares”

El actor sueco ha presentado en Valladolid su última película, en la que ofrece una perspectiva diferente de su masculinidad

Alexander Skarsgård arrasa en la

Viaje a los secretos de Granada en el Siglo de Oro: la investigación de un santo y una monja para resolver tres asesinatos en un convento de clausura

Susana Martín Gijón publica ‘La capitana’, un thriller histórico rigurosamente ambientado en la ciudad andaluza en pleno siglo XVI con el que busca dar voz “a los desheredados y, sobre todo, a las mujeres”

Viaje a los secretos de

Esta película de Brad Pitt se considera uno de los mejores ‘thrillers’ de las últimas décadas: Hollywood quería cambiar el final y el actor se negó en redondo

Tanto él como David Fincher quisieron que se respetara la conclusión del guion, una decisión clave para que hoy nadie pueda olvidar su desenlace

Esta película de Brad Pitt

Stephen King elige al actor que mejor ha interpretado a Pennywise, el payaso de ‘It’, y explica la diferencia entre cada uno: “Es aterrador”

El escritor ha explicado la importancia de la interpretación de uno de sus personajes más emblemáticos

Stephen King elige al actor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts decide por “unanimidad” romper

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

ECONOMÍA

Garamendi denuncia que los salarios

Garamendi denuncia que los salarios podrían ser “muy superiores” si no fuera por los impuestos: “No se puede llegar a más”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Dani Alves se hace predicador

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años