Uno de cada cinco españoles considera positivos los años del franquismo, según el CIS

Juan Carlos de Borbón junto con Francisco Franco (Wikimedia Commons)

El 21,3% de los españoles opina que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para el país, según los datos del Barómetro de octubre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicados a pocos días de que se cumplan 50 años de la muerte de Francisco Franco. El estudio revela un marcado contraste en las percepciones generacionales y políticas sobre ese periodo histórico y coloca en el debate público la valoración actual del régimen democrático en un momento donde prima la polarización de la población.

¿Cree usted que los años de dictadura franquista para España y los españoles fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos? Las respuestas a una de las preguntas con gran interés para la sociedad española ha estado dividida: el 16,8% define esos años como “buenos” y el 4,5% como “muy buenos”. Mientras que la mayoría de los encuestados interpreta la dictadura desde un ángulo negativo, con el 26,4% que los ve “malos” y el 39,1% que los califica como “muy malos”. A la vez, un grupo residual del 6,1% los considera “regulares” y un 7,2% no sabe o prefiere no pronunciarse.

Diferencias por género, edad e ideología

La dictadura franquista ha marcado el recuerdo, la historia y el debate político y social del país. Aunque el 74,6% de los encuestados considera que el actual régimen democrático es “mejor o mucho mejor” que la dictadura, y solo un 17,3% estima que la democracia es “peor o mucho peor”, el aumento de esta segunda ha generado la preocupación para muchos. Dentro de esta misma encuesta, el 4,4% equipara ambos modelos de gobiernos, mientras que un 3,7% ha preferido no responder.

Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano y el cardenal Eustaquio Ilundáin y Esteban en 1937 (Picryl)

El cuestionario también ha desglosado el análisis según género. De acuerdo con la información publicada, los hombres muestran una mayor tendencia a valorar positivamente la dictadura: el 26,8% opina que esos años fueron buenos; cinco puntos más que el promedio y más de diez puntos por encima de las mujeres, que ha sido de un 16%. Estas diferencias crecen si se observan las franjas de edad: los mayores de 75 años agrupan el 25,8% de opiniones positivas sobre el franquismo.

En contraste, los adultos menores de 35 años manifiestan principalmente percepciones negativas sobre ese periodo. No obstante, dentro de los encuestados con edad máxima de 19 años (aquellos que no pudieron votar en las últimas elecciones generales) se halla un 32,8% (uno de cada tres) que observa esta etapa como positiva. Algo que llama especialmente la atención al superar en porcentaje a los mayores de 75, que sí llegaron a vivir en esa época.

Por otro lado, uno de los votos que prejuiciosamente se suele allegar a esta tendencia es la religión. Según los datos del barómetro, recogidos por RTVE, la valoración positiva se incrementa entre quienes se identifican como católicos, tanto practicantes (29,5%) como no practicantes (20,5%).

El resultado de las elecciones generales celebradas este domingo puede arrojar un bloqueo en la gobernabilidad del país ya que los candidatos de PP y PSOE no tienen los escaños suficientes para ser investidos claramente como presidentes del gobierno. (Fuente: pp/psoe/sumar/vox/bildu/ep)

Además, si nos alejamos un poco en el tiempo, recordando el voto de las elecciones generales de 2023, se puede observar una distinción entre los partidos de derecha. Concretamente, el 61,7% de los votantes de Vox (que en total fueron 3.057.000 personas que apostaron en los comicios por el partido) juzga que el franquismo fue bueno para España —un 42% muy bueno y un 19,7% bueno—. Por su parte, el 41,6% de quienes apoyaron al PP (8.160.837) comparte este juicio favorable.

Esto mismo, traducido en números reales, serían unos 1.886.169 votantes de Vox y 3.394.908 del PP, que juntos harían un total de 5.281.077. Pese a ello, el dato se reduce sobre el conjunto nacional, ya que recordemos que estos partidos no suman la mayoría absoluta en el parlamento. De esta manera, a pesar de que la mayoría de ciudadanos valora el régimen democrático de forma positiva respecto a la dictadura, una minoría significativa lo percibe como un retroceso.