La Fiscalía francesa fija en 88 millones de euros las nueve joyas robadas en el Museo del Louvre

Una vista muestra una grúa que se cree que fue utilizada en un supuesto robo en el museo del Louvre, en París, Francia, 19 de octubre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Hasta ahora se hablaba de un valor “incalculable”. El robo de película del Museo del Louvre ocurrido este domingo en el que fueron sustraídas diferentes collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la Emperatriz ya tiene una primera estimación oficial: 88 millones de euros. Así lo ha anunciado este martes 21 de octubre la conservadora del museo, según la fiscal de París, Laure Beccuau. La magistrada ha calificado la cifra de “extremadamente espectacular”, aunque ha subrayado que “no puede compararse con el daño histórico” causado por la pérdida de las piezas. En declaraciones a RTL, Beccuau ha añadido que los ladrones “nunca obtendrán una suma semejante” en caso de desmontar o fundir las joyas.

Según la fiscal, los peritajes están en curso y cuatro personas han sido identificadas como presentes en el lugar de los hechos, aunque no se descarta que contaran con cómplices. Beccuau tampoco excluyó “la pista de una posible cómplice” dentro del museo.

Noticia en ampliación