España Cultura

La Fiscalía francesa fija en 88 millones de euros las nueve joyas robadas en el Museo del Louvre

Este domingo fueron sustraídos collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la Emperatriz

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Una vista muestra una grúa
Una vista muestra una grúa que se cree que fue utilizada en un supuesto robo en el museo del Louvre, en París, Francia, 19 de octubre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Hasta ahora se hablaba de un valor “incalculable”. El robo de película del Museo del Louvre ocurrido este domingo en el que fueron sustraídas diferentes collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la Emperatriz ya tiene una primera estimación oficial: 88 millones de euros. Así lo ha anunciado este martes 21 de octubre la conservadora del museo, según la fiscal de París, Laure Beccuau. La magistrada ha calificado la cifra de “extremadamente espectacular”, aunque ha subrayado que “no puede compararse con el daño histórico” causado por la pérdida de las piezas. En declaraciones a RTL, Beccuau ha añadido que los ladrones “nunca obtendrán una suma semejante” en caso de desmontar o fundir las joyas.

Según la fiscal, los peritajes están en curso y cuatro personas han sido identificadas como presentes en el lugar de los hechos, aunque no se descarta que contaran con cómplices. Beccuau tampoco excluyó “la pista de una posible cómplice” dentro del museo.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Museo Del LouvreJoyasSucesosFranciaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una polémica taurina, sangre española e internacional y dos coros centenarios: quiénes son las colaboraciones de Rosalía en ‘Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio

Con la Orquesta Sinfónica de Londres, se unen las voces de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, y coros como la Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, junto a Yahritza e Yves Tumor

Una polémica taurina, sangre española

Eros Ramazzotti anuncia dos conciertos en España en su nueva gira mundial: estas son las fechas en las que actuará el cantante italiano más famoso de la historia

El cantante de pop rock italiano pasará por Madrid y Barcelona en la promoción de un disco con algunos de sus temas más célebres

Eros Ramazzotti anuncia dos conciertos

La madre que viajó por el mundo durante dos años para encontrar a sus hijos pequeños: esta miniserie inspirada en un secuestro real arrasa en Netflix

A lo largo de seis episodios, ‘Nadie nos vio partir’ adapta la conocida novela de Tamara Trottner, raptada junto a su hermano por su propio padre

La madre que viajó por

Adam Driver revela la película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney descartó: “Uno de los guiones más increíbles en los que he estado involucrado”

El actor desarrolló una secuela directa de ‘El ascenso de Skywalker’ junto al director Steven Soderbergh que entusiasmó en Lucasfilm, pero no logró convencer a los directivos de la otra compañía responsable

Adam Driver revela la película

Salen a la luz nuevos detalles sobre ‘LUX’, el disco de Rosalía: colaboraciones, temática, lista de canciones y todo lo que sabemos del álbum más esperado

Los fans de la cantante podrán disfrutar del disco a partir del 7 de noviembre, junto a varias canciones exclusivas tanto en CD como en vinilo

Salen a la luz nuevos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

ECONOMÍA

La pregunta del millón sobre

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

Cuál es el salario de Gabriel Rufián como diputado en el Congreso: 28.000 euros en el banco, un coche de segunda mano y una hipoteca

El 37% de la población española necesitaría un segundo empleo para llevar una vida digna

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica