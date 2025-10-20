Una filtración estropea la sorpresa de Rosalía en Callao por el lanzamiento de ‘LUX’, su nuevo disco: “Quiero saber quién lo ha hecho”

Rosalía anuncia el nombre y la fecha de salida de su nuevo álbum, 'LUX', en Callao.

El lanzamiento del nuevo disco de Rosalía, LUX, ha generado un verdadero caos en redes sociales. Los fans de la cantante llevaban semanas esperando el anuncio, tras numerosas pistas que la cantante iba dejando como parte de una estrategia de promoción.

Sin embargo, todo parece indicar que, en el momento más importante de todos, algo ha fallado. Dos horas antes de que la cantante empezara un directo en TikTok donde se suponía que iba a hacer el anuncio oficial, un panel luminoso en Nueva York ha adelantado tanto el nombre del disco como la fecha de su lanzamiento, el próximo 7 de noviembre.

De hecho, los fans han podido incluso presenciar el momento en el que la cantante se ha enterado de que muchos medios ya habían anunciado antes que ella el lanzamiento de LUX, algo que durante unos segundos ha desatado el caos en el espacio en el que se encontraba.

Rosalía durante el directo del lanzamiento de 'LUX'. (TikTok)

“Quiero saber quién lo ha hecho”

Al principio del directo, que ha empezado unos minutos más tarde de lo previsto, la cantante ha salido maquillándose junto a varios miembros de su equipo en el comienzo del directo, señalando que no quería aún decir mucho para que no se le escapara el “reveal” que se iba a producir esta noche. “¿La tortilla española, con cebolla o sin cebolla?“, preguntaba al chat mostrando lo tranquila que se encontraba mientras, a su alrededor, varias personas perfeccionaban el halo dorado que coronaba su cabello.

Ha sido entonces cuando, mirando el móvil, Rosalía ha visto que tanto en redes sociales como el internet el anuncio del lanzamiento de LUX ya se había producido. Un hecho propiciado por la aparición del cartel en Times Square. La cara de la cantante era un poema. “Abro mi móvil y veo que el reveal que íbamos a hacer hoy ya se ha hecho”, empezaba diciendo a los miembros de su equipo con tono nervioso. “Quiero saber quién lo ha hecho”.

A continuación ha venido otra persona del equipo de la artista catalana y ha mantenido con ella una breve conversación, mientras quienes la rodeaban trataban de calmarla. “No lo miremos”, le han dicho. “Da igual”. “No entiendo por qué abro el móvil y lo primero que veo son portales que ya lo han puesto”, seguía mientras tanto la cantante, que incluso se ha encendido un cigarrillo.

Portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao. (Europa Press)

“Voy a Callao”

A pesar del caos, Rosalía y el resto de sus compañeros han acabado restaurando el tono de alegría y festividad con música de fondo. A los pocos minutos, ya han dejado caer que el acto de la cantante, o por lo menos parte de la promoción que estaban a punto de realizar, se iba a dar en la plaza de Callao de Madrid.

“Hoy se viene, hoy se viene. Quedáis avisados”, jugaba la cantante, ya más tranquila, con un megáfono. La cantante ha pedido “probar” el coche para acostumbrarse, por lo que ha dado a entender que probablemente saldría por las calles de Madrid haciendo el anuncio de que en menos de un mes LUX ya estará disponible.

La cantante ha acabado llegando al coche, mostrando cómo conducía en el lado de la derecha del automóvil y con el cambio de marchas en su mano izquierda, como en Reino Unido. Además, como ella mismo decía, hacía “mucho tiempo” que no conducía un coche con marchas, poco antes de iniciar un trayecto marcado por la música clásica que han puesto en el reproductor. Más adelante, en Instagram, la cantante ha permitido a decenas de miles de fans acompañarla en ese particular viaje donde, incluso, se ha visto a la cantante hablar con diferentes viandantes.