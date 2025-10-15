España Cultura

Rosalía rompe su silencio y lanza varias pistas sobre el que podría ser su próximo álbum: “¡Con el título ya me ha ganado!"

La cantante catalana ha publicado una foto con lo que podría ser la primera canción de su nuevo proyecto, desatando la locura entre sus fans

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Rosalia poses ahead of "The
Rosalia poses ahead of "The Prelude to the Olympics", an event dedicated to fashion and sports at the Louis Vuitton Foundation, on the eve of the opening ceremony of the Paris 2024 Olympics, in Paris, France, July 25, 2024. REUTERS/Stephanie Lecocq

Algo pasa con Rosalía. La fachada del cine Callao en la Gran Vía de Madrid ha amanecido este miércoles con un pentagrama, el rostro de Rosalía y un emblema similar al símbolo de la paz. Al mismo tiempo, la artista ha despertado el entusiasmo de sus seguidores con una inesperada maniobra en redes sociales: la publicación de una partitura en sus cuentas de Instagram y Substack que ha generado miles de reacciones y ha aumentado las expectativas de que, tres años después de Motomami, la artista publique su cuarto disco.

En tanto continúa la espera, sus seguidores ya han revisado con atención cada pista dejada por la cantante. Muchos de ellos ya han subido vídeos a redes sociales interpretando la partitura con diferentes instrumentos. Además, se ha puesto el foco en las referencias explícitas a Berlín y, en concreto, a la reconocida discoteca Berghain, según se desprende de una anotación en la propia partitura. “A mí con el título ya me ha ganado”, celebraba uno de sus fans. “Rosalía nos tienes con el corazón en un puño”.

Cartel de Rosalía en Callao.
Cartel de Rosalía en Callao. (X)

Este icónico club, con acceso restringido y políticas estrictas que prohíben las fotografías, cumplió recientemente veinte años y permanece abierto desde el viernes hasta el lunes, época en la que miles de asistentes buscan acceder a sus salas. La música suele ser principalmente electrónica y también es conocida por el criterio de los porteros a la hora de dejar entrar a las personas, con unos criterios que tampoco se conocen del todo.

El posible nombre del próximo álbum

Entre los internautas han abundado también las observaciones técnicas acerca de lo que puede leerse en la partitura, anticipando para qué instrumentos será y cuál será el ritmo. Aunque no existen aún datos oficiales sobre el título del proyecto, muchos seguidores anticipan que el próximo álbum podría llamarse LUX, basándose en publicaciones previas de Rosalía.

Rosalía regresa con una colaboración ‘made in Spain’: así es ‘Omega’, su nueva canción junto a Ralphie Choo

La cantante ya ha registrado este término en la propiedad intelectual, algo que ya hizo con Motomami. Por otro lado, muchos fans han recordado que la artista publicó un post en su cuenta de X con el siguiente texto: “LUX=LOVE”. Toda una serie de indicios que llevarían a confirmar el nombre del cuarto disco de la artista, si bien sus seguidores no han dejado de solicitar nuevos detalles a Rosalía, intensificando la expectativa de uno de los lanzamientos musicales más esperados del año.

Otros indicios previos

Es la primera vez que Rosalía alimenta tanto los rumores de su nuevo álbum, si bien se ha conocido ahora que, en realidad, la cantante llevaba mucho tiempo ofreciendo algunos detalles que empiezan a cobrar sentido. Entre ellos, se encontrarían varias fotografías publicadas en las que ya aparecían partituras, así como diferentes accesorios en forma de clave de sol. También con el símbolo parecido al de la paz habría cierta cohesión con las fotografías realizadas con la revista Vogue para noviembre de 2023, donde ya aparece junto a una paloma blanca.

Imágenes de las partituras subidas
Imágenes de las partituras subidas por Rosalía. (X)

Otros fans han destacado la supuesta filtración que habría habido desde el entorno de la cantante, los cuales afirman que el disco se lanzaría el 7 de noviembre y que tendría un sonido “muy orquestal”. Una afirmación que también encajaría con las últimas publicaciones de la cantante en redes sociales, donde ha mostrado su empeño en mejorar como pianista.

Temas Relacionados

RosalíaRedes SocialesMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los actores elegidos para interpretar a Jesús y María Magdalena en la película de ‘La resurrección de Cristo’ que prepara Mel Gibson: “Tenía sentido”

El actor y director ha tomado la decisión de renovar por completo el reparto respecto a ‘La pasión de Cristo’, incluyendo a Jim Caviezel, que no repetirá como mesías

Estos son los actores elegidos

El regreso de la ‘Oreja de Van Gogh’ no siempre se cumple: Héroes del Silencio, Mecano y otras bandas míticas españolas que nunca volvieron a juntarse

El reencuentro entre los integrantes originales de algunos de los grupos más exitosos de la música en España no es habitual, más allá de giras puntuales que, en muchas ocasiones, tampoco acaban dela mejor manera

El regreso de la ‘Oreja

El enfado supera a la nostalgia tras la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh: “Debisteis cerrar un capítulo bien antes de empezar otro”

El grupo donostiarra ha anunciado la vuelta de su vocalista original justo un año y un día después de la salida de Leire Martínez

El enfado supera a la

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero: el comunicado de la banda

Justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez, el grupo ha anunciado su vuelta a los escenarios con su primera vocalista y sin Pablo Benegas, uno de sus fundadores

La Oreja de Van Gogh

La vida de Marlee Matlin, la primera actriz sorda en ganar un Oscar y víctima abuso por parte de William Hurt

La intérprete cuenta su historia: de sus retos como persona con discapacidad en Hollywood a su adicción a las drogas, pasando por su relación tóxica con el protagonista de ‘Hijos de un Dios menor’

La vida de Marlee Matlin,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonia Dell’Atte no teme las

Antonia Dell’Atte no teme las amenazas de Lequio porque conserva tres cartas del conde reconociendo agresiones: “Nada ha cambiado, solo el hecho de que te he vuelto a pegar”

Si llevas estas gafas de sol, la DGT podría multarte con 200 euros

Un experto destaca la importancia del coche para la economía de España: “Es la vaca lechera del Estado”

Robles no descarta elevar el gasto en Defensa más allá del 2% en el futuro: “Lo que pase en el 2030 o en el 2035, nadie lo puede saber”

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

ECONOMÍA

El Plan Estatal de Vivienda

El Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones de euros que no convence a nadie: el Congreso lo tacha de “insuficiente” y de “anuncio de cartón piedra”

El Valencia CF encarga la venta de los terrenos del viejo Mestalla a la consultora CBRE

Pasión por el ladrillo: la inversión inmobiliaria en España se dispara un 42% frente al estancamiento del 1,5% en Europa

“Vaya lío vamos a tener los autónomos el año que viene”: un abogado explica los motivos

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos