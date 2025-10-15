Rosalía rompe su silencio y lanza varias pistas sobre el que podría ser su próximo álbum: “¡Con el título ya me ha ganado!"

Rosalia poses ahead of "The Prelude to the Olympics", an event dedicated to fashion and sports at the Louis Vuitton Foundation, on the eve of the opening ceremony of the Paris 2024 Olympics, in Paris, France, July 25, 2024. REUTERS/Stephanie Lecocq

Algo pasa con Rosalía. La fachada del cine Callao en la Gran Vía de Madrid ha amanecido este miércoles con un pentagrama, el rostro de Rosalía y un emblema similar al símbolo de la paz. Al mismo tiempo, la artista ha despertado el entusiasmo de sus seguidores con una inesperada maniobra en redes sociales: la publicación de una partitura en sus cuentas de Instagram y Substack que ha generado miles de reacciones y ha aumentado las expectativas de que, tres años después de Motomami, la artista publique su cuarto disco.

En tanto continúa la espera, sus seguidores ya han revisado con atención cada pista dejada por la cantante. Muchos de ellos ya han subido vídeos a redes sociales interpretando la partitura con diferentes instrumentos. Además, se ha puesto el foco en las referencias explícitas a Berlín y, en concreto, a la reconocida discoteca Berghain, según se desprende de una anotación en la propia partitura. “A mí con el título ya me ha ganado”, celebraba uno de sus fans. “Rosalía nos tienes con el corazón en un puño”.

Cartel de Rosalía en Callao. (X)

Este icónico club, con acceso restringido y políticas estrictas que prohíben las fotografías, cumplió recientemente veinte años y permanece abierto desde el viernes hasta el lunes, época en la que miles de asistentes buscan acceder a sus salas. La música suele ser principalmente electrónica y también es conocida por el criterio de los porteros a la hora de dejar entrar a las personas, con unos criterios que tampoco se conocen del todo.

El posible nombre del próximo álbum

Entre los internautas han abundado también las observaciones técnicas acerca de lo que puede leerse en la partitura, anticipando para qué instrumentos será y cuál será el ritmo. Aunque no existen aún datos oficiales sobre el título del proyecto, muchos seguidores anticipan que el próximo álbum podría llamarse LUX, basándose en publicaciones previas de Rosalía.

La cantante ya ha registrado este término en la propiedad intelectual, algo que ya hizo con Motomami. Por otro lado, muchos fans han recordado que la artista publicó un post en su cuenta de X con el siguiente texto: “LUX=LOVE”. Toda una serie de indicios que llevarían a confirmar el nombre del cuarto disco de la artista, si bien sus seguidores no han dejado de solicitar nuevos detalles a Rosalía, intensificando la expectativa de uno de los lanzamientos musicales más esperados del año.

Otros indicios previos

Es la primera vez que Rosalía alimenta tanto los rumores de su nuevo álbum, si bien se ha conocido ahora que, en realidad, la cantante llevaba mucho tiempo ofreciendo algunos detalles que empiezan a cobrar sentido. Entre ellos, se encontrarían varias fotografías publicadas en las que ya aparecían partituras, así como diferentes accesorios en forma de clave de sol. También con el símbolo parecido al de la paz habría cierta cohesión con las fotografías realizadas con la revista Vogue para noviembre de 2023, donde ya aparece junto a una paloma blanca.

Imágenes de las partituras subidas por Rosalía. (X)

Otros fans han destacado la supuesta filtración que habría habido desde el entorno de la cantante, los cuales afirman que el disco se lanzaría el 7 de noviembre y que tendría un sonido “muy orquestal”. Una afirmación que también encajaría con las últimas publicaciones de la cantante en redes sociales, donde ha mostrado su empeño en mejorar como pianista.