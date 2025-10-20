La nueva película de Emma Stone es favorita para los Oscar, pero solo la pueden ver los calvos: “Ve a visitar a un barbero para que te afeite la cabeza”

BUGONIA | Tráiler Oficial

Pérdida de la autoestima, aislamiento social, ansiedad... los problemas de alopecia también pueden generar, de forma indirecta, consecuencias en nuestra salud mental. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy, ser calvo supone una realidad común (sobre todo en España, país que lidera el ranking de hombres sin pelo en la cabeza en todo el mundo) a la que muchos se acostumbran sin problema, mientras otros, con mayor o menor éxito, tratan de ponerle remedio.

Sea como sea, lo que hasta ahora no se había visto era que ser calvo tuviera algún tipo de privilegio, una situación que de manera puntual ha invertido la última película dos veces ganadora del premio Oscar, Emma Stone, en su nueva colaboración con el director griego Yorgos Lanthimos, con el que ha trabajado en otros proyectos como Pobres criaturas o La favorita.

Emma Stone en 'Bugonia'. (Focus Feature)

Un peluquero en la sala de cine

La actriz de La La Land prepara ahora el estreno de su nueva película con el cineasta, Bugonia, la cual ya aparece en varias quinielas de cara a la próxima gala de los premios Oscar. Todavía es pronto para saber si esas predicciones son ciertas, pero lo cierto es que la pieza, que cuenta la historia de cómo dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la presidenta de una gran compañía porque creen que se trata de una extraterrestre, ya ha despertado una gran expectación.

Eso sí, entre los motivos, habría que contar también ese privilegio que las personas calvas tendrán antes de su estreno. Y es que, tal y como han informado sus responsables, este mismo lunes 20 de octubre se podrá acceder a un pase adelantado de la película en el Culver Theater del estado de California (Estados Unidos)... siempre y cuando los asistentes no tengan ni un solo pelo en su cabeza.

“Si no eres calvo, ve a visitar a un barbero para que te afeite”, informan los responsables del pase. "La proyección será a las 20:00, pero tendremos a nuestro peluquero en el cine desde las 18:00 para aquellos que lo necesiten”. La razón por la que se realiza esta iniciativa tiene mucho que ver con el aspecto que luce la propia Emma Stone en la película, con la cabeza completamente rapada. De este modo, quién sabe si, mientras dure la promoción, esta misma propuesta se realizará en más países.

Cuándo se estrenará ‘Bugonia’

Para quienes no estén dispuestos a desprenderse de su cabellera, tocará esperar hasta el próximo 7 de noviembre para ver el nuevo trabajo de la actriz, fecha en la que se producirá su estreno en cines. Junto a ella, estará de nuevo con Jesse Plemons, un actor con el que ya trabajó en la última película de Lanthimos, Kinds of Kindness, completando el elenco protagonista, el debutante intérprete estadounidense Aidan Delbis.

Bugonia ya se pudo ver en el pasado Festival de Venecia, donde provocó reacciones tanto positivas como negativas por parte de la crítica especializada. Eso sí, la mayoría de reseñas coincidieron en que, en un tono de aparente comedia, el nuevo trabajo de Emma Stone acaba por convertirse en una de las películas más inquietantes que podremos ver este año. Parece que solo los calvos podrán confirmar, por el momento, si esto es así.