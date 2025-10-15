España Cultura

Muere Drew Struzan, el genio detrás de pósters icónicos como ‘Regreso al futuro’, ‘Harry Potter’ o ‘Star Wars’: “Nadie dibujaba como él”

Cineastas como George Lucas o Steven Spielberg se han acordado del diseñador gráfico que acaba de fallecer

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Muere el artista Drew Struzan,
Muere el artista Drew Struzan, autor de algunos de los carteles de cine más importantes de los últimos años

Un destello de la saga de Star Wars, la silueta inconfundible de Indiana Jones, o la fugaz estela de Regreso al futuro: imágenes que evocan décadas de historia cinematográfica, firmadas por la mano de Drew Struzan. Según publicó la cuenta oficial del artista en Instagram, Struzan falleció el pasado lunes a los 78 años, dejando tras de sí un legado que transformó el arte del cartel de cine en una disciplina propia y reverenciada. El anuncio fue acompañado por un mensaje de su colaborador y amigo, Greg Aronowitz, en el que se menciona: “Es importante que todos sepan cuántas veces expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte”.

La noticia provocó una reacción inmediata entre los grandes nombres de la industria, que no tardaron en recordar la influencia de Struzan en la cultura popular. Steven Spielberg, frecuente colaborador, destacó en un comunicado recogido por la prensa: “Sus posters convertían muchas de nuestras películas en destinos, y un solo vistazo a su imaginería fotorrealista reaviva recuerdos y emociones ligados a nuestro propio paso por el tiempo.” La misma imagen icónica de E.T. sobre la bicicleta —creada para el cartel de la película— ha perdurado en la memoria colectiva por décadas, asociada de inmediato al trazo y color característicos de Struzan.

Originario de Oregon City, Struzan se formó en el ArtCenter College of Design de Pasadena, en donde ya vendía obras y aceptaba pequeños encargos para costear sus estudios. Su llegada a Los Ángeles marcó el inicio formal de su carrera profesional, cuando fue contratado como artista local en Pacific Eye & Ear bajo la dirección de Ernie Cefalu. Según narra la historia de la editorial de arte, durante aquella etapa diseñó portadas de discos para formaciones como The Beach Boys, Bee Gees y Earth, Wind & Fire, y cobró notoriedad por ilustrar la cubierta del álbum Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Su incursión en la gran pantalla ocurrió en 1975, cuando comenzó a pintar carteles para películas de bajo presupuesto, entre ellas Empire of the Ants y Squirm.

El salto al estrellato internacional llegó tres años más tarde, tras ser invitado por el artista Charles White III y por David Weitzner, vicepresidente de publicidad de 20th Century Fox, para colaborar en el diseño del cartel del relanzamiento de Star Wars en 1978. Struzan se encargó de retratar a los personajes humanos en óleo, mientras White pintaba los detalles mecánicos de la nave y los androides. Según recuerda la crónica citada en la prensa y ratificada por el propio Struzan, esa colaboración marcó el inicio de una nueva era en el diseño de afiches cinematográficos, rápidamente seguido por trabajos en títulos como Blade Runner, Indiana Jones y la última cruzada, El príncipe de Zamunda, Los Goonies y La película de los Teleñecos.

Drew Struzan junto a algunos
Drew Struzan junto a algunos de sus diseños

Parte importante en el éxito de Hollywood

Durante los años 2000, Struzan fue convocado nuevamente por Spielberg para ilustrar el cartel de Indiana Jones y la calavera de cristal antes de anunciar su retiro en 2008. Su retiro solo fue interrumpido en pocas ocasiones: diseñó pósteres para proyectos como La torre oscura de Stephen King, Star Wars: El despertar de la fuerza o la trilogía animada Cómo entrenar a tu dragón. “Drew hacía arte para eventos —declaró Steven Spielberg—. Nadie dibujaba como Drew.” Un reconocimiento similar llegó desde George Lucas, quien definió a Struzan como “un artista de primer orden” y añadió: “Sus ilustraciones capturaban la emoción, el tono y el espíritu de cada una de mis películas. Su creatividad abrió un mundo vibrante en un solo trazo… incluso con solo un vistazo.”

En 2013, su vida y trabajo fueron el foco del documental Drew: The Man Behind The Poster, dirigido por Erik Sharkey, en el que George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford profundizan en la incidencia del artista en Hollywood. El documental explora su método: meticuloso en la búsqueda de las mejores imágenes de actores y escenas, detallista en la selección de paletas cromáticas y en la composición, siempre buscando el punto de apertura visual y sensorial para el espectador. En declaraciones recogidas por Slashfilm en 2021, Struzan expuso su motivación: “El arte es más que contar una historia. Busco transmitir al público un sentimiento, una esperanza. Consulto al director, entiendo lo que quiere comunicar y traduzco eso en mi pintura. Creo que he hecho un buen trabajo cuando la obra no se cierra sobre una explicación única, sino que deja espacio a la interpretación”.

Temas Relacionados

Regreso al futuroSteven SpielbergGeorge LucasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorpresa en el reparto de las películas sobre The Beatles: este es el actor que dará vida a su icónico mánager

Se le acaba de ver en ‘La Casa Guinness’ de Netflix, y ahora volverá a cambiar de acento para interpretar a Brian Epstein

Sorpresa en el reparto de

El filósofo de éxito que después del fallecimiento de su mujer ha escrito un libro sobre lo que hay después de la muerte: “No es el final de todo”

Wilhelm Schmid publica en España ‘Sobrevivir a la muerte’, un ensayo que habla de los conceptos de trascendencia e inmortalidad más allá de los dogmas de la religión, las tradiciones y la ciencia

El filósofo de éxito que

Barry B planta cara a los demonios de su infancia y rompe su coraza: “Me gusta el amor. Tengo rabia, pero me gusta que los finales sean felices”

El arandino publicó a finales de septiembre ‘Infancia Mal Calibrada’, un EP de siete temas donde revisa las luces y sombras de su niñez

Barry B planta cara a

Maruja Torres, periodista y novelista ganadora del Premio Planeta, desvela la serie española que le ha gustado tanto que la ha visto dos veces: “No os la perdáis”

La escritora barcelonesa se hizo con el galardón en el año 2000 con su novela ‘Mientras vivimos’

Maruja Torres, periodista y novelista

Queda menos de un mes para el estreno de una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año: recupera una de las sagas de culto más longevas del género

Dan Trachtenberg repite en la dirección de la nueva entrega tras el éxito de la anterior, donde renovó el universo con un enfoque original que convenció a todos los fans

Queda menos de un mes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Constitucional corrige al Supremo

El Constitucional corrige al Supremo y le obliga a emitir una nueva sentencia sobre una magistrada que perdió su puesto ante un aspirante masculino

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos