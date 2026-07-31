“Mucha gente tuvo que dejar en casa gatos, perros, burros, gallinas o tortugas”: los incendios en Madrid y Ávila movilizan a voluntarios para salvar a los animales

Varios voluntarios de Robledo de Chavela se movilizan para alimentar a los animales afectados por el incendio de Madrid. (Cedidas)

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Durante más de una semana, los incendios declarados en Ávila y la Comunidad de Madrid han mantenido en vilo al centro peninsular. La alerta todavía permanece en la zona, donde los fuegos aún no están controlados, pero ambos ya se han dado por estabilizados técnicamente y el foco comienza a desplazarse hacia las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón), Fermoselle (Zamora) o la provincia de León.

Más de 100.000 personas se vieron afectadas por el fuego en Burgohondo, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Almorox (Toledo), muchas de las cuales tuvieron que pasar varios días fuera de casa por desalojos masivos en diversos municipios, como Casavieja, Chapinería, La Adrada, Aldea del Fresno o El Tiemblo.

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Cuando el fuego se acerca y los pueblos son evacuados, suelen quedar en ellos, en las casas y en las fincas, otros vecinos indefensos ante el avance de las llamas y en los que mucha gente no repara: los animales. Sin embargo y afortunadamente, al igual que ya pasó en otras emergencias como la DANA de Valencia en 2024, hay quienes los recuerdan y se movilizan de forma espontánea para ponerlos a salvo.

Unas vacas descansan en la tierra quemada de Fresnedillas de la Oliva. (EFE/Rodrigo Jiménez)

A través de grupos de Whatsapp creados con el objetivo de informar a los vecinos sobre la evolución del incendio y mediante las redes sociales, son muchas las personas que han ofrecido su ayuda para alimentar a las mascotas que se quedaron en los lugares desalojados, para acoger en fincas y otros lugares a los animales desplazados y para dar cobertura a anuncios de desapariciones y encuentros durante el caos de la emergencia.

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En el municipio madrileño de Robledo de Chavela, un grupo de cinco voluntarios se ha dedicado a “patrullar” las casas para dejar comida y bebida a los animales que se habían quedado en el pueblo durante la evacuación: “La gente nos contactaba, nos mandaba dirección (evidentemente siempre con el permiso de cada dueño) para acceder a la casa”, explica a Infobae Verónica, una de las jóvenes que ha puesto en marcha esta ayuda.

“Ha habido gente que nos ha dado el código de los candados, que nos ha dicho que saltemos la valla, que nos ha dicho dónde tiene llaves escondidas en la parcela para dar de comer a los animales”, señala. “Me ha llamado gente llorando desesperada que no sabía lo que se iban a encontrar al llegar a sus casas”.

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Los voluntarios de Robledo de Chavela han alimentado a los gatos del municipio durante la emergencia por el incendio de Madrid. (Cedidas)

“Llevamos desde el sábado sin parar”

La evacuación en Robledo de Chavela fue, como en muchos otros municipios, un tanto caótica: “Las calles con caravana, la gente con las maletas...”, explica Verónica. “Esto fue el viernes por la tarde, por lo que hay mucha gente a la que le pilló fuera del pueblo, que trabaja en Madrid o en otro sitio. Les pilló un poco de sopetón y no pudieron volver al pueblo”.

Por tanto, allí se quedaron gatos y perros, pero también “peces, burros, gallinas, conejos, tortugas...”, a los que el grupo de voluntarios se ha dedicado a alimentar. La ayuda se produjo de una forma completamente espontánea, tal y como ha explicado Ángela, otra de las jóvenes que se quedó en el pueblo: “Empezamos a ofrecer nuestra ayuda en un grupo de Robledo porque, cuando evacuaron, teníamos mascotas y nos era imposible irnos”. Tras esto, se creó un grupo específicamente para este fin: “Llevamos desde el sábado sin parar, echamos un montón de horas, dando vueltas por las casas”. Ayer por la tarde, tras cinco días, finalmente se realojó el municipio de Robledo de Chavela.

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Algunos de los animales con los que se encontraron estaban en malas condiciones debido a tantos días desatendidos: “Al ir a dar de comer a unas gallinas, vimos allí dos ocas que estaban en muy mal estado de todos estos días”, explica Verónica. “Vino una organización de rescate animal y las pudimos coger, meter en un transportín y que se las llevasen”.

El pueblo de Casavieja tras el paso del incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

Gracias al trabajo que han realizado estos cinco voluntarios, la joven señala que, hasta donde tienen conocimiento, todos los animales atendidos han sobrevivido, algo que quizá habría sido imposible sin su ayuda. “Hemos hecho todo lo posible. No hay otra opción para nosotros”. Ambas voluntarias destacan que la gente se ha volcado con este proyecto: “Hemos conseguido que nos trajesen pienso desde fuera porque ya no nos quedaba”, señala Ángela.

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La situación que han vivido en la zona ha sido, según describe la joven, “horrible”, especialmente por falta de información, que únicamente llegaba por parte de los “voluntarios que estaban directamente en el campo con el fuego”. Sin embargo, la idea de marcharse no estuvo presente.

“Nuestras mascotas y los animales son importantes y también están sufriendo todo esto. Yo sé que hay gente que no lo ve así, pero para mí es lo normal, no concibo otra realidad que no sea esa”, señala Verónica. “Hay mucha gente que se nos ha echado encima, que no lo ven importante, que los gatos que ‘qué asco’ o ‘que se jodan los animales porque los dueños no los han cogido’..., pero a nosotros nos da igual. Yo me pongo en la situación de estar en un polideportivo, tener por ahí a mis animales en casa que venga una persona a decirme que va a echarles de comer y beber y yo se lo agradecería eternamente porque son familia ellos también“.

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Además de gatos y perros, los voluntarios de Robledo de Chavela han alimentado conejos, gallinas y ocas. (Cedidas)

La visibilidad de las redes sociales permite reencuentros entre dueños y mascotas

Las redes sociales se han convertido en estos días en un altavoz importantísimo para poner en contacto a personas que pedía y ofrecían ayuda con respecto a los animales. Decenas de usuarios compartían su disponibilidad para transportar y acoger a caballos o ganado que tuviesen que ser desplazados por el avance de las llamas en fincas y otros terrenos en el Valle del Tiétar, el Valle de Iruelas o las Sierra Oeste de Madrid.

La labor de otras personas se ha centrado en difundir anuncios sobre la pérdida o el encuentro de animales durante los incendios. MamiDog (@mamidog_club), un proyecto dedicado a la comunidad dogfriendly de Madrid, creó una cuenta dedicada exclusivamente a dar cobertura a estos casos (@animalesincendiosmadrid). “Cuando comenzaron los incendios vi que había muchísimos animales perdidos y que la información estaba muy dispersa”, explica a Infobae la persona tras esta propuesta.

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“Como necesitábamos dar visibilidad de forma inmediata, decidí impulsar la iniciativa apoyándome en la comunidad que ya existía alrededor de MamiDog y, al mismo tiempo, crear una cuenta específica para centralizar todos los casos. La combinación de ambas cuentas permitió que la información llegara muy rápido a miles de personas (con un alcance en alguna de las publicaciones de casi 2 millones de visualizaciones) y que muchas cuentas empezaran a colaborar compartiendo casos, enviando avistamientos y ayudando a difundir".

Dos personas rescatan a un caballo del fuego, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

Gracias a este proyecto —que reúne todavía anuncios activos de perros y gatos, pero que también ha dado cobertura a otros animales como ovejas, ocas o una rosella roja que ya se encuentra con su familia— muchas personas han podido reencontrarse con sus mascotas, aunque en algunos casos, lamentablemente, los animales han fallecido a causa del fuego.

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Reclaman una coordinación centralizada para la atención de los animales durante incendios

Cuando se producen este tipo de emergencias, tales como inundaciones o incendios, muchos animales quedan “abandonados” ante la imposibilidad de sus dueños de llevárselos consigo. Por este motivo, el Partido Animalista PACMA ha solicitado recientemente al Ministerio del Interior que se cree de forma inmediata una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en estas zonas.

¿Sabes cómo reaccionar si te sorprende un incendio? Te damos consejos cruciales sobre cómo moverte si estás al aire libre, qué hacer si recibes una orden de confinamiento o evacuación y por qué la inhalación de humo es el mayor peligro.

Desde PACMA denuncian que, tras estos desalojos, muchas veces no se ofrece una alternativa para acceder a las instalaciones con el objetivo de proporcionar agua, alimento o medicación, así como para comprobar el estado de los animales. El partido animalista “no reclama accesos descontrolados ni actuaciones que puedan poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un sistema oficial de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona".

“Es imprescindible que se dicten directrices para ayuntamientos, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad para evitar respuestas contradictorias y decisiones improvisadas en cada municipio o punto de acceso”, ha indicado el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.