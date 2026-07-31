Alba Carrillo cumple 40 años sin miedo a las polémicas: de la explosión contra ‘MasterChef’ que acabó con su salida en ‘D Corazón’ a su crítica a Álex Baena

Alba Carrillo, en imagen de archivo (Europa Press)

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Alba Carrillo cumple 40 años este viernes 31 de julio después de un último año marcado por choques públicos con marcas, cadenas de televisión, productoras y dirigentes políticos, una sucesión de episodios que ha reforzado su perfil de colaboradora y presentadora sin filtro y la ha situado de forma recurrente en el centro del ojo público sin necesidad de formar parte de una cadena generalista, ya que ha sido la conductora de El sótano club en Ten.

Por ejemplo, una de esas secuencias más recientes fue incluso de cara al público en una tienda de Swatch en Madrid, donde protagonizó una discusión con empleados durante el lanzamiento del reloj Royal Pop, un modelo de unos 400 euros inspirado en el Royal Oak de Audemars Piguet, cuyo precio habitual ronda los 20.000 euros.

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Las imágenes que se difundieron en redes sociales la mostraban recriminando al personal de la tienda la gestión de la venta en un contexto de largas colas y tensión en la calle. “Habéis engañado a todas estas personas, no tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 200 y pico relojes”, dice la presentadora en las imágenes compartidas en redes.

Alba Carrillo discute en plena calle por conseguirle un reloj a su hijo (TikTok)

Alba Carrillo abandonó ‘D Corazón’

Solo una semana antes de ese episodio, la colaboradora había anunciado que dejaba D Corazón tras expresar su desacuerdo con Televisión Española y con Shine Iberia, la productora responsable de MasterChef y su edición Celebrity. La salida llegó después de denunciar en sus redes supuestos casos de censura por sus comentarios sobre la participación de Paz Vega en el concurso para solventar su deuda con Hacienda.

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Carrillo resumió así su decisión en Instagram: “Sabía que me iba a costar caro, pero yo soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón porque a mí nadie me va a llamar la atención diciendo cosas que son más verdad que un santo y más en una televisión pública socialista”. Así, rechazó de forma expresa la autoridad de la consejera delegada de Shine Iberia: “No voy a permitir que ni Macarena Rey, por supuesto, ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Me da igual si me quedo sin trabajo”.

Aun así, tal y como contó a Infobae, no se cierra a volver: “Mi relación con Televisión Española está bien, sigo confiando en la cadena y creo que están haciendo un buen trabajo”. Eso sí, manteniendo firme su postura: “Pienso que las personas que no pagan impuestos no deben ser premiadas con el dinero de todos”. “Cuando tengan algún proyecto, entiendo que me llamarán y yo lo aceptaré; no hay ningún conflicto con ellos”, nos aseguró.

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Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica dela familia de Rocío Jurado.

Sus críticas a Telecinco

Durante la misma conversación con Infobae, Carrillo cargó también contra Telecinco, donde tuvo un traumático despido tras ser pillada en una de las fiestas de Navidad de Unicorn con Jorge Pérez, que está casado y tiene hijos. La cadena se puso del lado del Guardia Civil, que sigue participando en programas de la cadena, mientras que ella fue vetada.

“Es la máquina de gestionar incoherencias”, afirmó al referirse a la etapa en la que la cadena mantuvo a Antonio David en pantalla antes de apartarlo de forma abrupta: “Primero albergaron al ‘ser’ durante muchísimos años. Después, de repente, le echaron de manera abrupta, porque estaban haciendo un documental, como si no supieran ya de antemano cosas que ya se venían viendo”.

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Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)

“Hacen 12 meses, 12 causas y se vuelven locos y se les llena la boca”, dijo antes de añadir que intentan “salvar la audiencia, que cada vez va más abajo, mediante repesca de los mismos rostros que ya caían mal y que ni siquiera están formados ni saben hablar fluidamente”. El tono áspero se ha repetido también fuera de la televisión. Después de que el jugador de la selección española Álex Baena explicara en declaraciones a La Voz de Almería su frío saludo a Pedro Sánchez en la recepción oficial a los deportistas por la victoria de España en el Mundial 2026, Carrillo fue una de las voces más duras con el futbolista.

Alba Carrillo carga contra Álex Baena y Ayuso

Baena sostuvo que se le había acusado de faltar al respeto de forma injusta. La respuesta de Carrillo llegó poco después y fue directa: “Es muy sencillo y él lo sabe. Si no quiere que se hable de eso en un lugar lleno de medios, se debería haber comportado con más educación. El que ha conseguido que se hable de eso y no del fútbol es él. Mira cómo del resto de sus compañeros solo se habla de educación y respeto”.

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En otro de sus pronunciamientos más recientes, cargó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que El País publicara que el Gobierno regional había comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí para que la dirigente lo utilizara como oficina temporal. “En plena crisis por los incendios, desayunamos con esta noticia. Bien de áticos, que es lo que necesita Madrid. Pues que se alojen allí nuestros ciudadanos desalojados y no en polideportivos y camastros”, escribió Carrillo en sus stories de Instagram.

Alba Carrillo, en imagen de archivo (Europa Press)

En ese mismo mensaje remató su crítica con una comparación personal y una queja sobre el estado de la ciudad: “Yo cuando hago obras en mi casa, que me pago yo, me quedo en otra estancia. Esto es impresentable y los madrileños lo admitimos, yo no. Entre el alcalde que no tiene bomberos por la Ley Trans y esto... ¡Madrid se va al carajo! Por cierto, el otro día grabé un vídeo porque fui a cenar y no hay luz en muchas calles”.

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