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Receta de bolas de atún y queso: un bocado diferente y muy económico que arrasa en cualquier picoteo

Su toque fresco y cremoso convierte cualquier aperitivo en una experiencia especial

Varias bolas de queso y atún rebozadas con pistacho picado sobre una tabla de madera, una cortada por la mitad y un cuenco con pistacho triturado.
Receta de bolas de atún y queso, un bocado diferente y muy económico que arrasa en cualquier picoteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ahora que llega el verano, durante las vacaciones estivales, es normal que nos apetezca preparar un aperitivo para disfrutar antes de una comida con familiares o amigos. Las patatas fritas de bolsa, los encurtidos o las conservas de pescados y mariscos suelen ser las opciones más habituales a las que echamos mano si no nos queremos complicar mucho. Sin embargo, hay recetas que son fáciles de preparar, no necesitan cocción y su presentación siempre sorprende.

Ya sea para un picoteo, para una cena rápida o para llevar a la playa, este tipo de receta tan popular en Italia, llamada “tartufi di tonno”, se ha hecho hueco en las mesas españolas por su sencillez y versatilidad. Admiten múltiples variantes en la cobertura y son tan rápidas que puedes prepararlas incluso la noche anterior. Además, un vino blanco bien fresco, como un albariño o un rueda, es el maridaje ideal para potenciar su sabor.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de reposo en frío: 5 minutos (opcional para mejor textura)
  • Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de atún en conserva (bien escurrido)
  2. 200 g de queso cremoso tipo untar (queso de untar, ricotta o mascarpone)
  3. 200 g de pan de molde sin corteza
  4. 50 g de pistachos picados (para rebozar)
  5. Sal y pimienta al gusto

Opcional para dar un toque extra:

  • Ralladura de limón
  • Cebollino o perejil picado
  • Pizca de pimentón dulce

Cómo hacer bolas de atún y queso, paso a paso

  1. Escurre bien el atún y desmenúzalo con un tenedor en un bol grande.
  2. Añade el queso cremoso y mezcla hasta formar una masa homogénea.
  3. Incorpora el pan de molde troceado y mezcla de nuevo. Si la masa queda muy blanda, deja reposar en la nevera 10 minutos.
  4. Salpimienta al gusto y añade, si quieres, ralladura de limón y cebollino.
  5. Forma bolas pequeñas con las manos, del tamaño de una nuez.
  6. Pasa cada bola por la granilla de pistacho hasta cubrir bien toda la superficie.
  7. Coloca las bolas en una bandeja y deja enfriar en la nevera al menos 5 minutos antes de servir.

Un par de consejos que te resultarán muy útiles a la hora de preparar la receta: Si al preparar la mezcla notas que está demasiado blanda, incorpora un poco más de pan de molde desmigado; en cambio, si queda seca, añade más queso cremoso. Además, es importante no triturar en exceso la masa para que mantenga una textura fácil de moldear y no se vuelva líquida.

Dos latas de atún abiertas, una con atún en agua y la otra con atún en aceite, se encuentran sobre una mesa de madera.
Dos latas de atún abiertas, que las que se puede preparar esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 14 y 18 bolas (ideal para 4 a 6 personas como aperitivo). Pero dependerá del hambre que tenga cada comensal. Al ser porciones individuales, puedes hacer más cantidad según te convenga.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal aprox. por bola
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las bolas de atún y queso se conservan en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda congelar, ya que el queso puede cambiar de textura.

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