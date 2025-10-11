Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

Santiago Abascal (Europa Press)

Santiago Abascal, presidente de Vox, no ocupará el asiento reservado en la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Tampoco participará en la recepción en el Palacio Real convocada por el Día de la Fiesta Nacional. El partido ha emitido un comunicado donde asegura que “sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”.

Abascal no estará en la zona oficial este domingo pero sí asistirá al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. Presenciará el acto desde la calle, junto a la ciudadanía, una decisión que ha comunicado por carta al rey Felipe VI. El partido busca transmitir su protestas y oposición a modo de ‘boicot’ a la presencia de Sánchez.

El 12 de Octubre siempre cuenta con las figuras políticas más importantes, acompañando a la Familia Real en una cita clave en el calendario. La ausencia de un líder político es llamativa, pero el partido ha tratado de dejar claro que es una medida contra el Gobierno y no una falta de respeto a la monarquía y el Ejército.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles el hemiciclo del Congreso sin esperar a la respuesta a su pregunta de Pedro Sánchez, en la sesión de control, y el presidente del Gobierno le ha afeado la "falta de respeto" a las instituciones. (Fuente: Congreso)

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile

Vox argumenta que Pedro Sánchez utiliza este tipo de actos públicos “para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España”. El líder de VOX considera que “no se puede ni se debe fingir normalidad institucional con un Ejecutivo ilegítimo que está dinamizando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles”

De acuerdo con el comunicado interno del partido, el dirigente trasladó estos argumentos directamente al Rey, exponiendo su rechazo a participar en los actos oficiales junto al presidente del Gobierno. Esta postura implica que Abascal tampoco asistirá a la recepción pública organizada en el Palacio Real tras el desfile militar, donde tradicionalmente se reúnen altos representantes del Estado y miembros del Ejecutivo.

“He decidido que solo compartiré espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o en cualquier otro lugar donde pueda denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno”, sostiene Abascal en el mensaje remitido a las autoridades y a sus seguidores.

Verá el desfile “con los españoles”

El presidente de VOX insiste en que su sitio se encuentra “junto a los españoles”, manifestando su voluntad de “aplaudir a las Fuerzas Armadas y honrar los símbolos nacionales” desde la calle. “El Gobierno está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles con sus alianzas internacionales”, ha reiterado el escrito.

El desfile de las Fuerzas Armadas tiene previsto desarrollarse durante la mañana del domingo en el Paseo de la Castellana, en Madrid. La ausencia de Abascal en la tribuna de autoridades supone un nuevo grado de tensión en las relaciones entre VOX y el Gobierno central, facilitando un nuevo argumento y tema de debate para futuras disputas en el Congreso o en cruces de declaraciones.