Todo lo que sabemos sobre el ‘biopic’ de Springsteen y la grabación de ‘Nebraska’, el disco que cambió su carrera: “Eligió la verdad por encima de la fama”

El 24 de octubre se estrena ‘Springsteen: delire me from nowhere’, en la que Jeremy Allen White interpretará a ‘The Boss’

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado

Ya queda poco para el esperado estreno de una de los biopics del año. El 24 de octubre se llegará a nuestro país Springsteen: deliver me from nowhere adaptación del relato de Warren Zanes sobre la grabación del mítico álbum Nebraska en 1982, que supuso un hito dentro de la historia de la música.

La pelicula, dirigida por Scott Cooper (que ya hizo algo parecido en Corazón rebelde con un cantante de country) está protagonizada por Jeremy Allen White y explora el periodo en el que el artista, acompañado únicamente por su mánager Jon Landau, desafió las expectativas de la industria musical y de su propio entorno para dar forma a una obra que marcaría un punto de inflexión en su carrera.

Por el momento, las imágenes que se han podido ver en el tráiler muestra a Springsteen en una etapa personal compleja, enfrentando la desconfianza de su discográfica ante la idea de lanzar un disco grabado en solitario y en su propia casa, con los recursos mínimos.

Cómo se grabó ‘Nebraska’ tras el éxito de ‘The River’

La propuesta de un álbum eminentemente acústico y de tono sombrío contrastaba con el éxito arrollador de su anterior trabajo, The river (1980), un disco doble que había consolidado su estatus en la música.“Parece que siempre estoy huyendo de algo. El pasado me pisa los talones”, dice reflejando el estado anímico del protagonista en ese momento.

La figura de Jon Landau, interpretada por Jeremy Strong, adquiere un papel fundamental en la narrativa. En una de las escenas del tráiler, Landau le transmite confianza a Springsteen con la afirmación: “Lo sacaremos”. Por su parte, el propio artista resume su búsqueda creativa con la frase: No tiene que ser perfecto. Solo quiero que me cuadre”.

Jeremy Allen White en el
Jeremy Allen White en el biopic sobre Bruce Springsteen

El director Scott Cooper ha destacado la relevancia de este episodio en la trayectoria de Springsteen. Según sus palabras, “Nebraska es donde Bruce eligió la verdad por encima de la fama y las expectativas, una elección que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces. En esa encrucijada, podría haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en lugar de eso se volvió hacia su interior, armado solo con el silencio, una grabadora de cuatro pistas y el valor de enfrentarse a sí mismo. Que él me haya confiado la tarea de contar esa historia, el capítulo más vulnerable de su vida es el mayor honor que he tenido como cineasta”.

Springsteen ha dado la aprobación al proyecto

El propio Springsteen ha dado su aprobación al proyecto y ha valorado el enfoque de la película. “Esta película toma un par de años de mi vida y los examina muy de cerca, una época en la que hice ‘Nebraska’ y pasé por algunas dificultades personales”. Además, expresó su gratitud hacia el equipo: “Estoy muy agradecido a Jeremy Allen White y a todo el reparto por sus maravillosas y conmovedoras interpretaciones, y a Scott Cooper, uno de los colaboradores más generosos con los que he trabajado”.

Jeremy Allen White como Bruce
Jeremy Allen White como Bruce Springsteen. MUST CREDIT: Macall Polay/20th Century Studios

La producción adapta el libro homónimo de Warren Zanes, guitarrista de The Del Fuegos. El reparto incluye a Paul Walter Hauser como el técnico de guitarras Mike Batlan, Odessa Young en el papel de Faye, Stephen Graham como Doug, el padre de Springsteen, Gaby Hoffman como Adele, la madre del músico, y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia Al Teller.

El apartado técnico de la película cuenta con una banda sonora original compuesta por Jeremiah Fraites, la dirección de fotografía de Masanobu Takayanagi, el diseño de producción de Stefania Cella, el vestuario a cargo de Kasia Walicka-Maimone y el montaje de Pamela Martin.

