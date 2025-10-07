Hiperproductividad, precariedad y mucha burocracia: Remedios Zafra, ganadora del Premio Nacional de Ensayo por un libro sobre nuestra relación con el trabajo

Remedios Zafra, ganadora del Premio Nacional de Ensayo. (Fundación Medifé)

“¿Qué es vivir? ¿Es vivir trabajar y sentirte ocupada la mayor parte de la vida soñando con poder jubilarte algún día, justo cuando enfermas más, incluso todo el tiempo? ¿No es la vida el tiempo". Estas son algunas de las preguntas que se hace la escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Remedios Zafra, en su último libro El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática, con el que ha sido galardonada este mismo martes con el Premio Nacional de Ensayo 2025.

El jurado del premio, presidido por el subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, Jesús González González, ha elegido esta obra como merecedora del premio por ofrecer “una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica”.

Una disección de los mecanismos de producción actuales para rebelarse contra ellos

El informe supone una rebeldía contra buena parte del sistema laboral actual: una propuesta a favor de la transformación de nuestra relación con el trabajo y de la reconquista de nuestro tiempo frente a la maquinaria de la que nos sentimos un mero engranaje. “Desde la belleza de su prosa poética, Remedios Zafra denuncia, con agudeza, los mecanismos de producción del presente que, desatendiendo lo humano, conducen a una autodisciplina que mata despacio la actividad creativa, y que atentan, principalmente, contra la salud de los empleos con la consiguiente precarización del sector”, añaden desde el jurado.

Por todo ello, la filósofa ha sido merecedora de esta distinción acompañada de una dotación de 30.000 euros, sucediendo así al arqueólogo Alfredo González-Ruibal, quien sería ganador de este mismo premio en 2024 por el libro Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI.

Remedios Zafra en diálogo con Verónica Gago, durante la presentación del libro "El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática". Malba, martes 29 de octubre de 2024

Una filósofa de la actualidad

Nacida en Zuheros, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Remedios Zafra se licenció en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctorada también en Bellas artes y con estudios en Filosofía, ha sido profesora en diversas universidades del país y colaborado con buena parte de las revistas culturales más destacadas en lengua española, lo que le ha llevado también a una vida nómada entre Madrid, Sevilla y su localidad de nacimiento.

Su obra siempre se ha centrado en el presente más inmediato, abordando temas como la cultura contemporánea y la influencia de internet en nuestra vida. La creatividad es una cuestión que ha permeado, también, buena parte de todas sus investigaciones, tal y como se ha podido ver en libros como El bucle invisible, Ojos y capital, (h)adas, un cuarto propio conectado, Netianas, Frágiles, El entusiasmo o Precariedad y trabajo creativo en la era digital, este último ganador del Premio Anagrama de Ensayo.