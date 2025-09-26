Un streamer recauda más de 25.000 euros para luchar contra su cáncer y los pierde todos por un videojuego

Captura de vídeo del Stream (X)

En los últimos meses, Dennis Zirkler se ha convertido en un ejemplo de cómo las comunidades digitales pueden movilizarse en casos de situaciones extremas. Diagnosticado con un cáncer avanzado, el streamer apeló a la solidaridad de sus seguidores para financiar su costoso tratamiento.

La respuesta fue abrumadora: miles de usuarios realizaron aportaciones hasta llegar a los 30.000 dólares, transferidos en diferentes criptomonedas. Para Zirkler, aquello no solo significaba una esperanza médica, sino también un fuerte apoyo emocional en medio de una batalla personal complicada.

La trampa de Block Blasters

Pero esa esperanza se truncó en cuestión de minutos. Durante una transmisión en Twitch, rastalandTV decidió, animado por su propia audiencia, instalar un juego que aparentemente era inofensivo de Steam llamado Block Blasters.

Sin embargo, el juego no era un simple entretenimiento, sino que se trataba de un software malicioso. Apenas unos instantes después de la instalación, las carteras digitales de Zirkler quedaron vacías: los fondos acumulados desaparecieron por completo.

La escena, que se estaba transmitiendo en directo, dejó a sus seguidores entre la incredulidad y la conmoción.

Posteriores investigaciones realizadas por usuarios y expertos en seguridad digital han confirmado que Block Blasters contenía un script diseñado para escanear los ordenadores infectados y extraer credenciales relacionadas con criptomonedas.

Valve, la empresa responsable de Steam, eliminó rápidamente el juego de su plataforma. No obstante, se desconoce aún cuántas personas pudieron haber sido afectadas antes de su retirada.

El caso de rastalandTV no ha estado libre de controversia. Aunque la mayoría de su comunidad reaccionó con apoyo y solidaridad, algunos usuarios en redes sociales se han cuestionado la veracidad de lo ocurrido.

¿Fue realmente víctima de un ciberataque en directo? ¿O podría tratarse de una estrategia para generar nuevas donaciones? Estas preguntas han dividido a la audiencia.

El propio Zirkler, visiblemente afectado, ha reiterado que todo lo sucedido fue real y que él mismo ha quedado devastado al perder el dinero que representaba su única posibilidad de poder permitirse el tratamiento.

Más allá de las dudas o de las polémicas, lo sucedido con Block Blasters ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto crucial: la seguridad en plataformas digitales que gozan de la confianza de millones de usuarios.

El hecho de que un malware tan sofisticado haya logrado infiltrarse en Steam —una de las tiendas de videojuegos más populares y seguras del mundo— ha generado preocupación en la comunidad gamer y entre expertos en ciberseguridad.

Steam (Foto: Valve)

Los especialistas han advertido que los creadores de contenido y los jugadores deben extremar las precauciones, evitando instalar software desconocido y utilizando siempre medidas de seguridad.

Para rastalandTV, lo ocurrido le ha supuesto un golpe personal y financiero difícil de superar. La historia, que comenzó como un ejemplo de solidaridad comunitaria, terminó en tragedia digital.

Mientras tanto, la comunidad gamer observa con atención este caso, que podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el mundo del streaming, las criptomonedas y la seguridad en internet.