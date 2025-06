Elena Vargas, la finalista de ‘La Voz’ que busca expandir el flamenco que lleva dentro: “No volvería a un ‘reality’, pero no me arrepiento de haberlo hecho”

La cantante sevillana Elena Vargas. (DyP Comunicación)

Hace años que el nombre de Elena Vargas se vincula al del flamenco en España. Conocida durante años en Andalucía por su carrera en este género musical y por su trabajo como corista para otros artistas, se consagró como estrella emergente en España con su participación en el show talent de La Voz, donde formó parte del equipo de Antonio Orozco y Karol G.

Sin embargo, seis años después de esa experiencia, la artista lo tiene claro: “No volvería a un reality”. Elena asegura que “no se arrepiente” de haber ido. “Estuve a la hora perfecta, en la emisora perfecta y con la gente perfecta. Fue un escaparate para mí de la hostia, ni pagando tienes mejor promoción”. Eso por no hablar de los compañeros a los que conoció y a los que aún hoy recuerda. “Pero la música no es eso”, sigue. “No se trata de un concurso de quién es mejor. Se trata de encontrar tu identidad, tu esencia y no estar compitiendo ni concursando con nadie ni nada”.

Es esta la razón por la que la cantante, en esta nueva etapa que ahora anuncia -con un álbum para el próximo otoño del que ya ha sacado exitosos adelantos como Llueve o Eso No Es Querer-, afirma que a día de hoy recomendaría a los jóvenes que empiezan en la industria que “se salten esa etapa y esa angustia”. Ella misma cuenta cómo al principio también se dejó dominar por la obsesión con el éxito, y que cuanto más lo buscó más sentía que todo se volvía en contra. “Cuando más relajada estás y más te da igual y lanzas lo que te da la gana, como te da la gana y con quien te da la gana, es cuando la gente empieza a consumirte. Te están viendo a ti de verdad, cómo eres, y o te quieren o no te quieren”.

'Llueve', el nuevo tema de Elena Vargas. (DyP Comunicación)

Abrirse para seguir siendo una misma

Las respuestas del artista son el fruto directo de su experiencia en el mundo de la música. Tras quedar como finalista en el concurso, Elena probó suerte con su primer disco en solitario, Todo Contigo, donde demostró todo el talento que albergaba en su voz para emocionar con el canto flamenco. Este disco fue todo un éxito, de los más vendidos durante varias semanas consecutivas, lo que no ha impedido que ahora la cantante se atreva a llevar a cabo una transición que ha sorprendido a muchos.

Y es que, desde el verano de 2024, la artista sevillana ha mostrado una faceta que hasta ahora muchos de sus fans no esperaban. Una en la que el flamenco ya no es una categoría cerrada, limitada a unos determinados modos, sonidos y formas. Es, al contrario, un espacio para la fusión, el encuentro y el desencuentro con otras músicas. Y, lo que es más importante, es más Elena que nunca.

“Yo siempre he sido muy flamenca y lo sigo siendo”, se define, “pero eso no me encasilla en un género”. En estos cinco años que han pasado desde el lanzamiento de ese primer álbum, la cantante explica que ha sido fundamental para ella viajar y poder conocer otras culturas. “Empecé a escuchar, a ampliar mi oído, porque hay que tener los oídos muy abiertos”. Comenzó a profundizar en todo tipo de géneros, desde el jazz al trap, pasando por el soul o la música árabe. ”La música va a la velocidad de la luz”.

Fue así como comprendió que, si quería que su música llegara a todo el mundo y no solo a los aficionados al flamenco, debía dar el salto. Tras unas primeras colaboraciones con artistas como Farruko, inició un proyecto en el que cada mes lanza una nueva canción del que será su nuevo LP. “Es tan bonito fusionar”, celebra. “El flamenco es una música que queda bien con casi todo, y suena genial sin que pierdas tu esencia”.

Elena reconoce que, al principio, este cambio tan busco sorprendió a muchos fans de su etapa anterior, pero que una vez “acostumbraron el oído” se dieron cuenta de que la cantante no estaba desentendiéndose de su origen ni sus raíces, sino solo expandiéndolas y modernizándolas gracias a géneros con los que comparte, de hecho, su cuna. “Lo urbano y el flamenco son lo que mejor queda al fusionarlo junto con la electrónica, todo eso es calle. El flamenco se creó en las mujeres de las hogueras y con los niños, cantando para no tener pena, dando palmas, alegrándose entre ellos”.

Se canta como se vive

Esa propia versatilidad que empieza a mostrar en sus canciones, donde ha colaborado desde con artistas pop como Nanpa Básico a raperos como Haze y estrellas del urbano de la talla de Omar Montes, es la que siempre le ha caracterizado. Afirma, por ejemplo, que su mayor ídolo de la infancia fue la cantante Amy Winehouse. “Fíjate que tiene que ver con el flamenco”, ríe.

Con todo, el hecho de interesarse por otras latitudes musicales ha provocado que estas se adapten a su propia identidad: “Yo soy flamenca, está en el acento, en mi jerga y en mi forma de vida. Me he criado en un barrio muy flamenco, mi voz, solo en el tono, es flamenca porque es muy arenosa. Todo eso no lo puedo desvincular, y aunque intente cantar como Natti Natasha, que puedo intentarlo, al final me acaba saliendo el quejido porque es lo que tengo dentro”.

Cantos a la superación

Esta comprensión de sí misma ha sido algo que ha llegado tras muchos años en una industria que puede ser “muy frustrante”, pero donde ha aprendido con el tiempo a reivindicarse. “Ha habido muchos momentos en los que he querido dejar la música”, confiesa. “Momentos en los que he dicho ‘hasta aquí, ya está’”. La música, no obstante, la seguía llamando, y pasados los enfados recibía el apoyo de la gente de su círculo, esa misma que la ha acompañado en el aprendizaje “a base de tropiezos”.

Y es, de hecho, esa misma experiencia la que ahora trata de transmitir en sus canciones. “Trato de transmitir valores reivindicativos a través de mis canciones”, explica. “Siempre dando valor a la persona y dándole poder, sea hombre o mujer”. En sus canciones, podemos escuchar letras que hablan del valor de defender la propia dignidad, de encontrar las fuerzas para seguir adelante y de devolverle al amor la importancia que merece.

La cantante sevillana Elena Vargas. (DyP Comunicación)

“La gente está hoy en día muy mal”, considera Elena. “Está dando muchos problemas, vive muy estresada y con muchas enfermedades y carencias económicas... y también afectivas”. Por eso, en sus nuevos trabajos podemos encontrar canciones en las que, a base de ritmos de reguetón, pop o trap, encontramos un mensaje que reivindica el cariño sincero, la lealtad y el valor de quien está contigo cuando todo parece ir mal.

La gente del camino

Por último, Elena celebra cómo esta transición que ahora atraviesa le ha permitido conocer a todo tipo de gente maravillosa, también otros artistas musicales. “Me he dado cuenta de que, cuanto más famosos son, más grandes son como personas”. A pesar de haber conocido también a cantantes famosos en España con “aires de grandeza”, se queda con los que han trascendido las fronteras y, pese a tener 1.000 millones de reproducciones, no dudan en invitarla a sus casas y a sus vidas, además de a colaborar en nuevas canciones.

Esa es la misma máxima, de hecho, que sigue con su equipo, por el que se muestra muy agradecida. “Hasta ahora he tenido mucha suerte”, reconoce. “Ha habido gente que se ha quedado en el camino, pero si alguien tiene que bajar o hacer una parada, no pasa nada, el equipo está súper bien formado y yo estoy muy orgullosa de contar con ellos”. Todos ellos la acompañan, mes a mes, en este viaje que ha emprendido para seguir exportando el flamenco que porta en su interior más allá de España.