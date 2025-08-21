Sorpresa en el reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’: este es el nuevo actor que se ha incorporado al rodaje

(Sony Pictures)

El universo cinematográfico de Marvel sumará una nueva estrella a su próxima entrega: Tramell Tillman, actor nominado al Emmy, se incorpora al elenco de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de la saga encabezada por Tom Holland, y cuyo rodaje arrancó hace tan solo unas semanas. El largometraje, dirigido por Destin Daniel Cretton, tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026, según informa Variety en exclusiva. Tillman compartirá pantalla con figuras como Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, en una producción que busca renovar el interés de los seguidores del superhéroe arácnido.

La confirmación del fichaje de Tramell Tillman por parte de Sony y Marvel refuerza el atractivo de una franquicia que ha consolidado a Tom Holland como el rostro de Peter Parker en la gran pantalla. Junto a Holland, regresan Zendaya en el papel de M.J. Jones-Watson y Jacob Batalon como Ned Leeds. Además, se suman Jon Bernthal, quien interpretará a Punisher, y Mark Ruffalo, que dará vida a Hulk. El reparto se completa con Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, cuyos personajes aún no han sido revelados, lo que añade un elemento de misterio a la producción, tal como detalló Variety.

El recorrido profesional de Tramell Tillman ha estado marcado por reconocimientos y papeles destacados en cine, televisión y teatro. Actualmente, Tillman interpreta a Seth Milchick en la serie Severance de Apple TV+, una producción galardonada que le ha valido una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en Drama, así como menciones en los premios SAG e Independent Spirit. En la primavera de 2024, Tillman compartió créditos con Tom Cruise en Misión Imposible: Sentencia final, película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, según recogió Variety.

Trammel Tillman en 'Misión Imposible: Sentencia final'

Un gran actor para un papel en interrogante

Más allá de sus recientes éxitos, Tillman mantiene una agenda activa en diversos proyectos. Se encuentra trabajando en la película Your Mother Your Mother Your Mother para Amazon/MGM y en Good Sex, dirigida por Lena Dunham para Netflix. Entre sus créditos cinematográficos figuran Sweethearts de HBO Max y el drama criminal Barron’s Cove. En televisión, ha participado en series como Dietland de AMC, Godfather of Harlem y “Hunters”. Su presencia en el teatro también es notable: en 2024 actuó junto a Neil Patrick Harris y Debra Messing en la obra Shit. Meet. Fan. de Manhattan Class Company, y en 2022 compartió escenario con Sean Hayes en “Good Night, Oscar” en el Goodman Theater.

Tillman debutó en Broadway con The Great Society en el Vivian Beaumont, y previamente protagonizó Carmen Jones en el CSC. Además, es miembro residente del Oregon Shakespeare Festival, donde contribuyó al lanzamiento de la obra nominada al Tony Sweat de Lynn Nottage, y continuó su papel principal en el Arena Stage de Washington, D.C. Tillman reside actualmente en la ciudad de Nueva York. En una entrevista reciente con Variety, Tillman reflexionó sobre el impacto de su carrera y su papel pionero como el primer hombre negro abiertamente gay nominado en la categoría de actor de reparto en drama en los premios Emmy. El actor afirmó que, tras años de limitarse, ha decidido asumir plenamente su identidad y talento, considerando este paso como una forma personal de revolución.

Aunque se desconoce el papel que interpretará en la película, algunos ya han especulado con la posibilidad de que sea nada menos que Norman Osborn, el característico villano de Spider-Man y padre del buen amigo de Peter, Harry Osborn. Después de todo, esta nueva película promete ir presentando personajes clásicos del universo del superhéroe y pocos más míticos que el Duende Verde, al que ya dio vida Willem Dafoe en una versión de otro universo. Osborn ya ha aparecido en una versión afroamericana en la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, por lo que no sería de descartar que Tillman fuese el elegido para el personaje.