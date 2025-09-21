España Cultura

‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’: un empacho de nostalgia y romanticismo en el regreso de Margot Robbie tras ‘Barbie’

La actriz australiana regresa a la gran pantalla acompañando a Colin Farrell en este relato dramático con toques de fantasía

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler de 'Un viaje atrevido y maravilloso'

En una de las escenas finales de Un gran viaje atrevido y maravilloso, el personaje interpretado por Margot Robbie se sienta junto a su madre a ver Big, el clásico de los años 80 dirigido por Penny Marshall y protagonizado por Tom Hanks en la piel de un niño que se convertía en adulto de forma fantástica. Una forma irónica de ilustrar la situación del personaje de Robbie —una adulta intentando regresar a la infancia— pero también una escena que ilustra a la perfección la gran contradicción que es la propia película.

Porque más allá de que Margot Robbie naciese en 1990 y Big en 1988, la gran contradicción es mirarse en una película cuyo espíritu es radicalmente distinto al de Un gran viaje atrevido y maravilloso en su pretensión por emularla. Dirigida por Kogonada, el cineasta que se dio a conocer por sus cinéfilos videoensayos, que sorprendió a todos con Columbus y que ya se adentró en las contradicciones humanas de forma fantástica con After Yang, se trata de la primera película que no escribe, pues el guion recae sobre Seth Reiss (El menú), y eso es algo que puede haber lastrado precisamente Un gran viaje atrevido y maravilloso, que carece del ingenio y la imaginación de sus anteriores obras, a pesar precisamente de empeñarse en demostrar lo contrario.

La película cuenta la historia de Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), dos personas solteras que se encuentran “por casualidad” en una boda de una amiga en común. A la vuelta de la misma, el sistema GPS de los coches de alquiler que ambos han contratado comienza a hablarles y a sugerirles si están dispuestos a dejarse llevar por un viaje atrevido y maravilloso. Una vez que ambos aceptan el trato y comparten coche, el fantástico sistema de navegación comienza a llevarles por paradas de lo más extrañas, en las que encuentran puertas que los transportan a rincones de su pasado.

Imagen de 'Un gran viaje
Imagen de 'Un gran viaje atrevido y maravilloso'

Mucha puerta, poca química

La gran función del instituto, sus rupturas traumáticas, aquellas conversaciones paternales... una suerte de highlights vitales que sirven a los protagonistas para sanar sus heridas, conocerse más el uno al otro y, cómo no, enamorarse en el proceso. Para ello, el filme de Kogonada despliega una serie de clichés y tópicos tan románticos como empalagosos, con diálogos más propios de robots que de dos seres humanos en pleno proceso de enamoramiento.

El problema es precisamente que cada uno de estos encuentros fantásticos, en los que ambos protagonistas mantienen su aspecto físico actual y no el de su juventud —un llamativo recurso que ya hemos visto este año de forma más eficiente en la lúcida Hal y Harperestán presentados de una forma tan solemne y trascendental, que provocan precisamente el efecto contrario al que se pretende.

Cada escena resulta impostada, cuando no exagerada y, al carecer del contexto suficiente, no aporta la emoción que entraña en cada momento. Por si fuera poco, la relación en pantalla entre Margot Robbie y Colin Farrell, dos grandísimos actores, es la de una absoluta falta de química, tanto a nivel guion como en sus propios gestos y reacciones al otro. Paradójicamente, cada uno funciona mucho mejor por separado que cuando interactúan e intentan forzar esa chispa romántica que nunca termina de prender.

Margot Robbie en 'Un viaje
Margot Robbie en 'Un viaje atrevido y maravilloso'

De Barbie a Sarah

La falta de química en dos actores de la talla de la australiana y el irlandés apunta de nuevo a un problema de escritura, pero centrándose en el personaje de Robbie todo se hace más flagrante. Se trata del primer papel de la actriz de 35 años en más de dos años, desde que protagonizase ese evento cinematográfico que fue Barbie. Poco o nada se parecen ambos personajes, pues si el primero conseguía que una aparente muñeca sirviese de faro para muchos de los grandes problemas del mundo femenino, aquí el personaje de Sarah supone un gran retroceso.

Un personaje plano, muy mal dibujado, con motivaciones complejas explicadas de aquella manera —esa sonrojante razón por la que sigue soltera— y que nunca termina de contagiar emoción alguna. La australiana, que en los últimos años ha volcado parte de sus esfuerzos en producir películas para dar voz a nuevos cineastas, da aquí un paso atrás con respecto a lo conseguido en los últimos años, en ese paulatino alejamiento de rubia explosiva que se había cimentado con El lobo de Wall Street, Focus o Escuadrón suicida. Su próximo papel será precisamente junto a la directora que más ha apoyado, Emerald Fennell (Una joven prometedora), con la adaptación de Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Habrá que ver si la australiana puede ahí recuperarse de este Viaje atrevido y maravilloso, que ha devenido en una retahíla de nostalgia y falso romanticismo.

Temas Relacionados

Margot RobbieColin FarrellActoresCríticasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La película que habla del deseo femenino a los 50 años: “Estamos hasta el coño de ‘maternar’, queremos ser mujeres, no madres”

Nora Navas protagoniza la nueva película de Cesc Gay, ‘Mi amiga Eva’, en la que encarna a una mujer madura que rompe con su vida establecida para volver a enamorarse

La película que habla del

Joachim Trier, el director de ‘La peor persona del mundo’, regresa con ‘Valor sentimental’: por qué amas u odias sus películas

El director noruego ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes y se postula como uno de los candidatos a los premios Oscar con su nueva propuesta, protagoniza por Renate Reinsve

Joachim Trier, el director de

La adaptación de Netflix de esta novela superventas de Javier Castillo ya tiene fecha: todo sobre la serie de los creadores de ‘La chica de nieve’

El escritor ha hecho de sus ficciones una apuesta segura también en streaming

La adaptación de Netflix de

Alberto Rodriguez supera las expectativas con su nuevo thriller: una película que apuesta por la tensión subacuática y el drama social

El director de películas como ‘La isla mínima’ o ‘Modelo 77′ vuelve a sorprender con ‘Los Tigres’ protagonizada por Bárbara Lennie y Antonio de la Torre

Alberto Rodriguez supera las expectativas

De Gloria Estefan y Henry Méndez a Alizzz y María José Llergo: todos los conciertos gratuitos en la Semana de la Hispanidad en Madrid

Del 3 al 12 de octubre la capital se llena de música con un centenar de actividades

De Gloria Estefan y Henry
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los secretos de la cámara

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

ECONOMÍA

Más suelo, menos burocracia y

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno