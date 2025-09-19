Los mejores estrenos de la semana: de ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’ con Margot Robbie al regreso de Cillian Murphy

Margot Robbie en 'Un viaje atrevido y maravilloso'

Hace más de dos años se produjo en cartelera un acontecimiento histórico. Dos grandes películas se estrenaron a la vez, llevando a millones de espectadores a las salas como no pasaba en mucho tiempo, y generando todo un fenómeno de masas por el contraste entre aquellos dos títulos, la Barbie de Greta Gerwig con Margot Robbie como protagonista y Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy en el papel del físico padre de la bomba atómica.

No será una semana tan histórica como aquella de Barbenheimer, pero desde luego pequeñas grandes cosas desfilan por cartelera esta semana. No solo el regreso de Robbie y Murphy, cada uno por su lado, sino también el de un director tan importante en nuestro cine como Fernando Colomo, otra gran película española como Mi amiga Eva o una épica aventura de cazatesoros y apocalipsis de la mano de Dave Bautista y Olga Kurylenko.

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Tráiler de 'Un viaje atrevido y maravilloso'

Más de dos años después de dar vida a la muñeca más icónica, Margot Robbie regresa a la gran pantalla con con una nueva película, también de lo más fantástica pero con un gran mensaje. La australiana se cruza con Colin Farrell en Un gran viaje atrevido y maravilloso, en la que ambos dan vida a dos personas solteras y afligidas, que tienen que compartir un fantasioso viaje por los recuerdos de sus vidas; su baile de graduación, sus discusiones con anteriores parejas... todo ello mientras se empiezan a dar cuenta de cuánto se necesitan el uno al otro.

Mi amiga Eva

Imagen de 'Mi amiga Eva'

La actriz Nora Navas y el director Cesc Gay unen fuerzas en esta atípica comedia romántica. Navas da vida a Eva, una mujer de 50 años casada y con hijos ya mayores, en una vida aparentemente perfecta y estable. Sin embargo, tanta estabilidad ha hecho que pierda interés y necesite recuperar amor. Decide romper con todo y quedarse soltera para volver, tantos años después, al complicado mundo de las citas.

Afterburn (Zona Cero)

Imagen de 'Afterburn (Zona Cero)'

La actriz Olga Kurylenko tiene una deuda pendiente con el cine de este 2025 después de lo sucedido con su personaje en Thunderbolts, la película de Marvel en la que daba vida a Taskmaster. Y esa deuda pretende saldarla con esta épica cinta de ciencia ficción, en la que junto a Dave Bautista -quien ya formó gran pareja en otra película de aventuras este mismo año- dentro de un grupo de cazadores de tesoros en busca de reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Las delicias del jardín

Imagen de 'Delicias del jardín'

El mítico director del cine español Fernando Colomo regresa con una nueva película en la que también se pone al frente de cámaras, tal y como hiciera en Isla bonita o Rivales. En este caso lo hace en la piel de Fermín, un pintor abstracto que se encuentra en una situación de gran necesidad tanto laboral como personal. Es por ello que decide aceptar el reto de su galerista y exmujer Pepa (Carmen Machi), quien le pone al tanto de un millonario concurso para una nueva versión del tríptico del Bosco El jardín de las delicias. Su complicada situación mas la llegada de su hijo de la India harán que a Fermín se le ponga todo cuesta arriba.

Small Things Like This

Clip en exclusiva de 'Small Things Like This'

Cillian Murphy regresa a su hogar, y lo hace nada más y nada menos que por Navidad. Tras ganar el Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, el intérprete regresa a su Irlanda natal con Small Things Like These, drama histórico basado en el éxito de ventas homónimo de la escritora Claire Keegan. En ella se relata la historia de Bill Furlong, un comerciante de carbón que vive en el humilde condado de Wexford. Durante de uno de sus desplazamientos visita el monasterio del barrio, donde descubre a una mujer embarazada que está viviendo una difícil situación, y que a la vez trae fantasmas de su propio pasado. Bill tendrá entonces que tomar una difícil decisión si quiere ayudar a la mujer pero hacer enfadar a todo un sistema que silencia los actos del monasterio.