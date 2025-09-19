España Cultura

Los mejores estrenos de la semana: de ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’ con Margot Robbie al regreso de Cillian Murphy

Los actores de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ regresan a la pantalla en la misma semana con dos títulos muy diferentes entre sí

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Margot Robbie en 'Un viaje
Margot Robbie en 'Un viaje atrevido y maravilloso'

Hace más de dos años se produjo en cartelera un acontecimiento histórico. Dos grandes películas se estrenaron a la vez, llevando a millones de espectadores a las salas como no pasaba en mucho tiempo, y generando todo un fenómeno de masas por el contraste entre aquellos dos títulos, la Barbie de Greta Gerwig con Margot Robbie como protagonista y Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy en el papel del físico padre de la bomba atómica.

No será una semana tan histórica como aquella de Barbenheimer, pero desde luego pequeñas grandes cosas desfilan por cartelera esta semana. No solo el regreso de Robbie y Murphy, cada uno por su lado, sino también el de un director tan importante en nuestro cine como Fernando Colomo, otra gran película española como Mi amiga Eva o una épica aventura de cazatesoros y apocalipsis de la mano de Dave Bautista y Olga Kurylenko.

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Tráiler de 'Un viaje atrevido y maravilloso'

Más de dos años después de dar vida a la muñeca más icónica, Margot Robbie regresa a la gran pantalla con con una nueva película, también de lo más fantástica pero con un gran mensaje. La australiana se cruza con Colin Farrell en Un gran viaje atrevido y maravilloso, en la que ambos dan vida a dos personas solteras y afligidas, que tienen que compartir un fantasioso viaje por los recuerdos de sus vidas; su baile de graduación, sus discusiones con anteriores parejas... todo ello mientras se empiezan a dar cuenta de cuánto se necesitan el uno al otro.

Mi amiga Eva

Imagen de 'Mi amiga Eva'
Imagen de 'Mi amiga Eva'

La actriz Nora Navas y el director Cesc Gay unen fuerzas en esta atípica comedia romántica. Navas da vida a Eva, una mujer de 50 años casada y con hijos ya mayores, en una vida aparentemente perfecta y estable. Sin embargo, tanta estabilidad ha hecho que pierda interés y necesite recuperar amor. Decide romper con todo y quedarse soltera para volver, tantos años después, al complicado mundo de las citas.

Afterburn (Zona Cero)

Imagen de 'Afterburn (Zona Cero)'
Imagen de 'Afterburn (Zona Cero)'

La actriz Olga Kurylenko tiene una deuda pendiente con el cine de este 2025 después de lo sucedido con su personaje en Thunderbolts, la película de Marvel en la que daba vida a Taskmaster. Y esa deuda pretende saldarla con esta épica cinta de ciencia ficción, en la que junto a Dave Bautista -quien ya formó gran pareja en otra película de aventuras este mismo año- dentro de un grupo de cazadores de tesoros en busca de reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Las delicias del jardín

Imagen de 'Delicias del jardín'
Imagen de 'Delicias del jardín'

El mítico director del cine español Fernando Colomo regresa con una nueva película en la que también se pone al frente de cámaras, tal y como hiciera en Isla bonita o Rivales. En este caso lo hace en la piel de Fermín, un pintor abstracto que se encuentra en una situación de gran necesidad tanto laboral como personal. Es por ello que decide aceptar el reto de su galerista y exmujer Pepa (Carmen Machi), quien le pone al tanto de un millonario concurso para una nueva versión del tríptico del Bosco El jardín de las delicias. Su complicada situación mas la llegada de su hijo de la India harán que a Fermín se le ponga todo cuesta arriba.

Small Things Like This

Clip en exclusiva de 'Small Things Like This'

Cillian Murphy regresa a su hogar, y lo hace nada más y nada menos que por Navidad. Tras ganar el Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, el intérprete regresa a su Irlanda natal con Small Things Like These, drama histórico basado en el éxito de ventas homónimo de la escritora Claire Keegan. En ella se relata la historia de Bill Furlong, un comerciante de carbón que vive en el humilde condado de Wexford. Durante de uno de sus desplazamientos visita el monasterio del barrio, donde descubre a una mujer embarazada que está viviendo una difícil situación, y que a la vez trae fantasmas de su propio pasado. Bill tendrá entonces que tomar una difícil decisión si quiere ayudar a la mujer pero hacer enfadar a todo un sistema que silencia los actos del monasterio.

Temas Relacionados

Margot RobbieColin FarrellCillian MurphyCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta es la fecha en la que la Sagrada Familia alcanzará su punto más alto, según su arquitecto: no descartan ir a juicio para terminar la famosa basílica

La torre más elevada del famoso edificio estará terminada en 2026, aunque los máximos responsables de la obra prevén que no esté terminado del todo hasta dentro de una década

Esta es la fecha en

Sylvester Stallone homenajea a ‘Rocky’ con el lanzamiento de sus memorias, que verán la luz en 2026: “Este libro es mi testamento”

‘Los escalones’ verá la luz en mayo del año que viene

Sylvester Stallone homenajea a ‘Rocky’

Quién es D4vd, el rapero estadounidense envuelto en el asesinato de una adolescente de 15 años que apareció descuartizada en el maletero de su coche

La policía encontró el cadáver de la joven, desaparecida desde septiembre de 2024, en un vehículo abandonado cuyo propietario era el conocido cantante

Quién es D4vd, el rapero

La razón por la que Julia Roberts abandonó la saga de ‘Ocean’s Eleven’ ni participó en su spin-off 10 años después: “No la he visto y no la veré”

La ganadora de un Oscar por ‘Erin Brockovich’ fue una de las ausencias más sonadas en la famosa serie de películas protagonizadas por George Clooney y Brad Pitt

La razón por la que

Llevaba 50 años desaparecido, pero han identificado su cuerpo: la historia de Tenorio Jr. el pianista asesinado al que Fernando Trueba dedicó su última película

El músico, figura ascendente en el panorama del jazz brasileño, desapareció una noche de 1976 y no se volvió a saber de él

Llevaba 50 años desaparecido, pero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El canciller alemán elogia el

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”