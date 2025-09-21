Años después de demandar a Disney y Lucasfilm por despido improcedente con la ayuda de Elon Musk, esta actriz de ‘Star Wars’ ha conseguido volver a televisión

Gina Carano en 'The Mandalorian'. (Disney Plus)

Cuatro años después de su abrupta salida de la franquicia Star Wars, la actriz Gina Carano ha firmado su regreso a la televisión, según informan medios estadounidenses como Deadline, dejando atrás una intensa batalla legal con Disney y Lucasfilm que ha concluido con un acuerdo en agosto de 2025.

En 2024, Gina Carano presentó una demanda contra ambos estudios aludiendo despido injustificado y discriminación tras ser excluida del elenco de la tercera temporada de The Mandalorian (estrenada en 2023). De acuerdo con The Hollywood Reporter, la artista reclamaba daños punitivos de al menos 75.000 dólares y buscaba, además, que Lucasfilm la reincorporara a su personaje, Cara Dune. La demanda también sostenía que Carano fue apartada por “expresar opiniones de derecha en redes sociales” y que sus coprotagonistas masculinos no enfrentaron censuras similares, pese a “publicaciones ofensivas y denigrantes dirigidas a los republicanos”.

Publicó mensajes comparando el trato a los conservadores con el que recibieron los judíos en la Alemania nazi

El expediente presentado ante la justicia federal de California, recogido en su momento por el citado medio, precisaba que la actriz consideraba difamatorias las acciones de Disney y Lucasfilm, ya que alegó que ambas compañías la sancionaron por “negarse a ajustarse a sus puntos de vista” sobre movimientos como el Black Lives Matter, cuestiones como su posición en contra de los pronombres de género o sus acusaciones de supuesto fraude electoral en Estados Unidos tras la derrota de Donald Trump en 2020. Otro elemento relevante que complicó su imagen pública fue su negativa a disculparse, después de publicaciones en redes sociales donde, entre otras cosas, comparó la situación de los conservadores en Estados Unidos con la de los judíos durante el régimen nazi y realizó comentarios negativos sobre el uso de mascarillas.

La financiación de la acción legal incluyó la participación de personalidades como Elon Musk, quien había prometido tiempo antes financiar los procesos legales de personas “discriminadas” por sus opiniones en su plataforma X. Joe Benarroch, director de operaciones comerciales de X, aseguró en un comunicado que el famoso multimillonario y exasesor de Trump estaba colaborando con la causa. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento”, le diría más adelante en un mensaje en esta red social la actriz. “Un hombre que nunca conocí y que hizo un gesto de buen samaritano por mí al financiar mi demanda”.

Gina Carano en la promoción de 'The Mandalorian' en 2019. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El nuevo proyecto de Gina Carano

La controversia alcanzó su resolución en agosto de 2025, cuando Disney y Gina Carano alcanzaron un acuerdo fuera de tribunales antes del juicio de septiembre. Aunque los términos no se hicieron públicos, un portavoz de Disney citado por Deadline señaló en ese momento que tanto Walt Disney Company como Lucasfilm esperaban “ identificar oportunidades para colaborar con la Sra. Carano próximamente”.

Sin embargo, mientras queda pendiente saber si alguna “colaboración” futura con Disney implicará el regreso del personaje de Carano a Star Wars, la actriz ha concretado su vuelta a la televisión (tras tres años sin participar en ninguna producción) en un proyecto ajeno al universo intergaláctico de George Lucas. Carano encabezará la serie Logan Reign, una producción de Straightwire Entertainment Group con la colaboración de los productores de la película de terror Déjame salir, Yvette Yates Redick y Shaun Redick. En la ficción, ambientada en Las Vegas, Carano interpretará a Logan Reign, una justiciera que de día ejerce como asistente legal y de noche combate el crimen.

Hasta ahora, no se ha asociado ninguna cadena o plataforma de streaming con el proyecto, pero la propia actriz transmitió su entusiasmo a Deadline: “Aporto todo mi potencial como actriz y lo que he aprendido en esta industria a este papel, y en este momento tengo mucho que dar. Regresar a Las Vegas, que es un lugar fantástico en sí mismo, y además Las Vegas es el lugar donde crecí, será emocionante, y me sentiré como en casa filmando allí. Luces, cámara, acción, arte, coraje: Las Vegas lo tiene todo. Estoy entusiasmada con las posibilidades”.