“No pueden cancelarnos si no los dejamos”: Gina Carano rompió el silencio tras su despido de “The Mandalorian”

Gina Carano rompió su silencio tras su despido (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Gina Carano fue despedida de The Mandalorian por Lucasfilm, pero esto no evitará que haga futuros proyectos. La actriz rompió su silencio este viernes y expresó que no se dejará ser cancelada.

A través del sitio Deadline, la actriz anunció su nueva sociedad con el sitio conservador The Daily Wire, creado por el presentador Ben Shapiro. Carano explicó que tendrá un proyecto de su propia creación con el sitio.

“The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños: desarrollar y producir mi propia película. Grité y mi oración fue respondida”, dijo Carano a Deadline.

La actriz, quien comparó lo que viven los republicanos con lo que vivieron los judíos en la Alemania Nazi, emitió un mensaje de esperanza a sus seguidores y declaró que no se dejará ser cancelada.

Carano se negó a ser "cancelada" (Foto: REUTERS/Fred Prouser)

“Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos”, finalizó.

De acuerdo con el sitio de entretenimiento, la estadounidense desarrollará, producirá y protagonizará la próxima película, de The Daily Wire. Esta será lanzada exclusivamente para sus miembros.

“No podríamos estar más emocionados de trabajar con Gina Carano, un talento increíble abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la autoritaria izquierda de Hollywood. Para eso existe Daily Wire: ofrecer una alternativa no solo para los consumidores, sino también para los creadores que se niegan a inclinarse ante la mafia“, expresó Shapiro.

Shapiro agregó que la compañía está “ansiosa de llevar el talento de Gina a los estadounidenses que la aman”.

Carano trabajará con un medio conservador (Foto: Instagram@ginajcarano)

¿Qué dijo Carano?

Este miércoles, la ex artista marcial mixta compartió en su cuenta los párrafos del clima político actual en comparación con el clima político de la Alemania Nazi.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el Gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, cuestionó.

A pesar de que la publicación fue borrada, los seguidores tomaron capturas de pantalla y pronto las hicieron virales. Después de que el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se hiciera tendencia en Twitter, se dio a conocer que ella ya no regresará más al set de grabación de The Mandalorian.

A través de un comunicado, Lucasfilm declaró que la actriz ya no está contratada por la empresa. Además, la empresa rechazó las últimas declaraciones que Carano hizo en Instagram.

El miércoles fue anunciado que Carano ya no estará en "The Mandalorian" (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, expresó la casa productora.

