Gina Carano, estrella de “The Mandalorian”, fue despedida tras un historial de polémicos comentarios

Después de que el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se hiciera tendencia en Twitter, se dio a conocer que ella ya no regresará más al set de grabación de “The Mandalorian”. Esto debido a sus controversiales declaraciones dentro de sus redes sociales.

A través de un comunicado, Lucasfilm declaró que la actriz ya no está contratada por la empresa. Además, la empresa rechazó las últimas declaraciones que Carano hizo en Instagram.

“Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, expresó la casa productora.

Este miércoles, la ex artista marcial mixta compartió en su cuenta los párrafos del clima político actual en comparación con el clima político de la Alemania Nazi.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, cuestionó.

A pesar de que la publicación fue borrada, los seguidores tomaron capturas de pantalla y pronto las hicieron virales. No obstante, la actriz tiene un historial de declaraciones que causaron indignación pública.

En septiembre del año pasado Carano se burló de quienes utilizan sus pronombres preferidos en sus redes sociales y ella en cambio puso “beep/bop/boop” en su cuenta de Twitter. No obstante, la actriz deshizo esta acción y reveló que Pedro Pascal (cuya hermana se declaró transgénero), le ayudó a comprender el contexto.

“[Pedro] me ayudó a entender por qué la gente los incluía en su biografía. No lo sabía antes, pero ahora sí. No los pondré en mi biografía, pero es bueno para todos los que elijan. Me opongo al acoso, especialmente hacia los más vulnerables y a la libertad de elegir”, declaró

Pero un par de meses después Carano publicó una imagen en la que se burlaba de quienes utilizaban el cubrebocas, en medio de una pandemia. Aunado a esto, la texana apoyó la idea de que había ocurrido fraude electoral en Estados Unidos.

“Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema”, escribió el 5 de noviembre.

Estas declaraciones contribuyeron a que un hashtag parecido al de este miércoles se popularizara. No obstante, Lucasfilm no se había pronunciado al respecto, pero de acuerdo con lo que una fuente reveló a The Hollywood Reporter (THS), eso fue lo que desencadenó el despido.

“Han buscado una razón para despedirla durante dos meses y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso”, explicó la persona.

En tan solo unos siete episodios dentro de las dos temporadas de “The Mandalorian”, Cara Dune, personaje interpretado por Carano, se convirtió en un personaje muy popular dentro del universo de “Star Wars”. Según lo que otras fuentes de Lucasfilm revelaron, se planeaba revelar una serie propia del personaje en Diciembre, sin embargo, esta idea fue desechada desde noviembre.

