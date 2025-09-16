España Cultura

Los artistas españoles que actuarán en el Coachella junto a Sabrina Carpenter o Karol G: la banda ‘indie’ de moda o un dúo que mezcla flamenco y electrónica

Hasta tres músicos se han ‘colado’ en el cartel del prestigioso festival celebrado en el desierto de Colorado

David Pardillos

La música española sigue traspasando fronteras. Después del batacazo de no tener ningún artista español en la banda sonora del inminente EA FC 26, el icónico videojuego que muchas veces ha contado con presencia nacional, nuestra música se ha recuperado logrando un puesto en uno de los festivales más importantes en todo el mundo. Y no ha sido solo un hueco, sino hasta tres los artistas que han logrado ‘colarse’ en el cartel definitivo del espectáculo que tiene lugar en el desierto de Colorado.

Hasta tres son los nombres españoles incluidos en un cartel en el que destacan Justin Bieber, Sabrina Carpenter o Karol G, entre muchos otros. Se trata nada menos que de Rusowsky, Carolina Durante y Mëstiza, quienes dan el relevo a otros artistas que han estado presentes en ediciones anteriores como Bb trickz o Depresión Sonora, el grupo tras el cual se ‘esconde’ el músico de Vallecas Marcos Crespo, con el que Infobae tuvo la suerte de charlar justo antes a dirigirse al Coachella.

“Que yo vaya al Coachella no viene por España, viene por esas giras por Latinoamérica, por la gira de Estados Unidos, por hacer un sold out en Los Ángeles... viene por otros caminos. Mucha gente aquí en España no lo ha entendido y ha dicho ‘¿pero por qué va este grupo allí?’ Y no sé, hemos hecho bastantes cosas en el otro lado y allí se tiene otra consideración del proyecto. Aquí a veces cuesta valorar estas cosas que son más outsider de lo que se supone que es la norma", contaba el artista conocido como Markusiano en su momento.

Entrevista a Carolina Durante.

Un cierre de ensueño

La actuación en Coachella supone un impulso innegable al a carrera de cualquier artista o formación, y en el caso de los españoles es una gran oportunidad para expandir su música a otras fronteras. En el caso de los seleccionados este año, hay un denominador común y es haber lanzado un trabajo más que celebrado en el último año. Así fue con Carolina Durante, quien presentó en octubre de 2024 y ha crecido más que nunca durante los últimos meses, colaboración con Rosalía mediante. La banda madrileña sigue conquistando objetivos y, aunque no se olvidan de sus inicios con Cayetano, ahora gozan de un gran nivel de fama que los ha llevado a tocar el cielo con esta actuación en Coachella, de la que ya presumen en redes sociales.

Algo parecido sucede con Ruswosky, quien sacó disco hace aun menos, en mayo. DAISY ha sido el primer álbum del artista surgido dentro del llamado Colectivo Rusia al que también pertenecen Ralphie Choo, mori o DRUMMIE, y que ahora ve alcanzada una nueva cota con esta gran oportunidad. La tercera plaza la ocupa Mëstiza, el dúo que mezcla flamenco con electrónica y que, aunque lleva sin lanzar álbum dos años, ha presentado en los últimos meses sencillos como Enamorá, Tambora o incluso su propia versión del Aserejé, En definitiva, tres nombres diferentes que suenan diferente, pero que tienen en común estar en un gran ascenso y en una etapa de plenitud creativa, la cual ahora pretenden llevar a todo un gran escenario como es el del Coachella.

