‘El estafador de Tinder’, el documental de Netflix que cuenta la historia del hombre acusado de robar 10 millones de euros a mujeres fingiendo ser multimillonario

La policía de Georgia ha detenido esta semana a Simon Leviev, el criminal mundialmente conocido por la película

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Fotografía de Simon Leviev en el documental de 'El estafador de Tinder'. (Netflix)

El nombre de Simon Leviev, nacido como Shimon Yehuda Hayu en la ciudad israelí de Tel Aviv, ha vuelto a acaparar titulares tras su reciente detención en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tal y como se ha sabido por una notificación de captura emitida por Interpol de la que se ha hecho eco el ministerio del Interior georgiano. Sin embargo, pese al carácter local de su detención, la noticia no ha tardado en aparecer en todo el mundo debido a la fama internacional de este criminal que inspiró en su momento el conocido documental de Netflix El estafador de Tinder y que, durante muchos años, había logrado esquivar múltiples judiciales en diversos países.

El caso de Leviev saltó a la atención mediática internacional con el estreno, en 2022, de la película documental, producción que daba voz a varias mujeres, entre ellas la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholm y la holandesa Ayleen Charlotte, que contaban cómo habían sido víctimas de un fraude con un patrón idéntico: Leviev, haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev, establecía vínculos afectivos mediante la aplicación Tinder y, posteriormente, solicitaba ingentes sumas de dinero con el pretexto de enfrentar supuestas amenazas a su seguridad personal.

Con esta técnica, Leviev acabó consiguiendo unos 10 millones de euros estafando a sus víctimas, si hacemos caso a las estimaciones realizadas con el caso y derivadas, también, del reportaje realizado por el periódico noruego VGT que, en febrero de 2019, dio a conocer la historia. Este medio documentó cómo, tras establecer una relación a través de Tinder, el estafador introducía gradualmente relatos sobre enemigos peligrosos para convencer a sus víctimas de que transferirle dinero era una cuestión de urgencia vital. Una de las afectadas llegó a entregar “unos 200.000 dólares” al famoso impostor.

Niega los hechos de los que se le acusa

A pesar de las abundantes evidencias, que incluyen intercambios de mensajes en WhatsApp y videos grabados por el propio Leviev, así como múltiples denuncias formales, el israelí negó haber robado dinero a las mujeres que lo acusaban. En declaraciones al canal 12 de Israel, defendió su conducta: “Tal vez no les gustó estar en una relación conmigo, o no les gusta la forma en que actúo. Tal vez rompí sus corazones durante el proceso”. Además, reiteró que nunca había estafado a nadie: ”Nunca les saqué un dólar; estas mujeres se divirtieron en mi compañía, viajaron y vieron el mundo con mi dinero“.

La trayectoria delictiva de Leviev comenzó mucho antes de la exposición mediática. Su primer encuentro con la justicia se remonta a 2011, cuando fue acusado en Israel de fraude mediante el cobro ilícito de cheques; escapó a Jordania utilizando un pasaporte falso y fue sentenciado en ausencia a 15 meses de prisión. Reapareció en Finlandia en 2015, donde fue condenado a tres años de cárcel por estafa tras una denuncia de varias mujeres. Al retornar a Israel en 2017, cambió legalmente su identidad a Simon Leviev y volvió a salir del país, etapa que fue documentada tanto por la prensa noruega como por el documental de Netflix.

Perseguido en varias partes del mundo

A raíz de la masiva difusión del caso, Tinder anunció que había cancelado la cuenta de Leviev, una medida recién adoptada tras el estreno del documental, pese a que las denuncias contra él ya se conocían ampliamente. Tanto VG como The Times of Israel han subrayado la dimensión internacional de los procesos abiertos contra Leviev, quien enfrenta causas activas por fraude en Reino Unido, Noruega y los Países Bajos. Además, la fama del documental hizo que su protagonista se viera obligado a cerrar su cuenta de Instagram, donde, antes de eliminar su perfil, publicó un mensaje en el que prometió compartir su versión de la historia.

El infame estafador de Tinder» ha seducido y engañado a muchas jóvenes por cuantiosas sumas de dinero, y se ha convertido en prófugo de la justicia en varios países. (NETFLIX)

La detención reciente de Leviev en Georgia se inserta dentro de un largo historial de huidas y extradiciones. En octubre de 2019, el estafador intentó evadir a la justicia volando con pasaporte falso a Atenas, donde fue capturado y extraditado a Israel, cumpliendo finalmente una pena de cárcel que se vio acortada por el estallido de la pandemia de coronavirus. De acuerdo con la cronología de los hechos, tras apenas cinco meses de reclusión, Leviev recuperó la libertad, aunque las causas judiciales en su contra permanecen pendientes en varios países europeos.

